В Германии окончательно одобрили обновленный Закон об иммиграции квалифицированных специалистов. Теперь профессионалам из третьих стран будет проще приезжать в эту страну и работать там.

Дело в том, что в Германии сильно не хватает рабочих рук — по данным МВД страны, в 2022 году в Германии было около 1,98 миллиона открытых вакансий, а это самый высокий показатель за всю историю.

«Мы позаботимся о том, чтобы привезти в страну квалифицированных рабочих, в которых наша экономика остро нуждалась в течение многих лет. Любой, кто работает с малым и средним бизнесом и торговлей, знает, что только так мы можем обеспечить процветание нашей страны», — сказала министр внутренних дел Нэнси Файзер.

Перечислим главные изменения, которые будут внесены в действующий Закон об иммиграции квалифицированных специалистов: