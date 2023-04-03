«Почти 2 миллиона открытых вакансий». В Германии одобрили поправки к Закону об иммиграции квалифицированных специалистов
В Германии окончательно обновленный Закон об иммиграции квалифицированных специалистов. Теперь профессионалам из третьих стран будет проще приезжать в эту страну и работать там.
Дело в том, что в Германии сильно не хватает рабочих рук — по данным МВД страны, в 2022 году в Германии было около 1,98 миллиона открытых вакансий, а это самый высокий показатель за всю историю.
«Мы позаботимся о том, чтобы привезти в страну квалифицированных рабочих, в которых наша экономика остро нуждалась в течение многих лет. Любой, кто работает с малым и средним бизнесом и торговлей, знает, что только так мы можем обеспечить процветание нашей страны», — сказала министр внутренних дел Нэнси Файзер.
Перечислим главные изменения, которые будут внесены в действующий Закон об иммиграции квалифицированных специалистов:
- Получить Голубую карту ЕС сможет большее количество специалистов с высшим образованием.
- Приезжать на работу в Германию смогут иностранцы с, как минимум, двухлетним опытом работы и признанной в их родной стране профессиональной квалификацией. Единственное, нужно будет соответствовать определенному порогу заработной платы.
- Профессиональные квалификации больше не должны проходить процедуру признания в Германии. А те, кто хочет, чтобы их профессиональная квалификация была признана в Германии, могут сделать это по прибытии — делать это заранее уже необязательно.
- Можно будет получить новую визу для поиска работы. То есть, можно будет приехать в Германию и искать работу в своей области на месте. С такой визой можно будет работать до 20 часов в неделю.
- Станет возможным устроиться в Германии на короткий срок (до восьми месяцев). Однако это коснется только тех секторов, которые особенно востребованы в стране.