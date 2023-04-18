«Паркинг и шикарный вид из окна — в подарок». Квартиры в ЖК «Лазурит» со скидкой от застройщика

Комплекс Лазурит — масштабный проект от госзастройщика в центре Минска, и в нем еще можно купить квартиру. На какие квартиры в комплексе сейчас действует акция? Как выглядят планировки апартаментов? И как устроен процесс покупки квартиры, в том числе в рассрочку — читайте далее.

Очень многие объекты в столице Беларуси, которые вы видите каждый день, когда-то были воплощены государственным застройщиком КУП «УКС Мингорисполкома». Например, Дворец Республики, здание Национальной библиотеки Республики Беларусь, Гостиница «Европа», культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», «Студенческая деревня», Здание Музея Великой Отечественной войны.

А в конце 2021 года застройщик УКС Мингорисполкома сдал в эксплуатацию комплекс «Лазурит» на проспекте Победителей — вы наверняка видели этот высокий жилой дом, его еще называют «короной» Минска. Квартиры здесь — повышенной комфортности, а территория закрыта от посторонних.

Сейчас у вас есть уникальная возможность купить квартиры в этом комплексе по супер цене. Специалист УКС Мингорисполкома Татьяна рассказала нам подробности.

Акция в ЖК «Лазурит». Детали

В жилом комплексе «Лазурит» сейчас проходит акция — стоимость 1 квадратного метра на 140 квартир на 1-14 этажах снижена на 200 белорусских рублей! А именно:

56 однокомнатных квартир общей площадью от 56,66 кв.м. до 61,09 кв.м. продаются по цене от 4 000.60 до 4 095.43 белорусских рублей за 1 кв.м. ;

общей площадью от 56,66 кв.м. до 61,09 кв.м. продаются по цене ; 28 двухкомнатных квартир общей площадью 64,1 кв.м. реализуются по цене 3 943,65 бел.рублей за «квадрат» (большинство из них уже распродано);

общей площадью 64,1 кв.м. реализуются по цене (большинство из них уже распродано); 56 трехкомнатных квартир общей площадью от 108,48 кв.м. до 139,08 кв.м. стоят с учетом скидки от 3 320,46 до 3 470,74 бел.рублей за 1 квадратный метр.

Бонусом является и то, что в эту стоимость входит и парковочное место в пристроенной гараж-стоянке.

— В договоре прописана единая цена квадратного метра уже с парковкой, потому что акционные квартиры продаются только с парковкой вместе. При этом в договоре будет прописано, что общая сумма состоит из двух частей: стоимости непосредственно квартиры и стоимости парковочного места. Потому что по факту полной оплаты дольщик будет регистрировать каждый объект отдельно, — отметила Татьяна.

Важно! Квартиры в ЖК «Лазурит» продаются на разных этажах, в том числе на более высоких, однако акция сейчас действует именно на квартиры на этажах с 1-й по 14-й.

Как купить квартиру в комплексе «Лазурит»? Процесс покупки

Заявления на покупку квартир принимаются от граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридических лиц.

Для подачи заявления нужно присутствовать лично и иметь при себе паспорт, а от юридического лица еще потребуются уставные документы, реквизиты и доверенность на представление интересов юридического лица.

— Процесс покупки квартиры может выглядеть по-разному, в зависимости от пожеланий клиента, — объясняет Татьяна.

Первый вариант: клиент приезжает на показ и смотрит квартиру, а потом пишет заявление. Либо же клиент может сразу написать заявление на конкретную квартиру, а потом уже приехать на показ. Если после просмотра разных планировок ему понравится другая квартира, то он просто может переписать заявление.

После подачи заявления клиент заключает договор (как правило, в течение 3 рабочих дней), вносит первоначальный платеж, а потом уже оплачивает объект предпочтительным для него способом.

Какие есть варианты оплаты квартир?

Специалист УКС Мингорисполкома Татьяна продолжает:

— Дольщики пользуются различными вариантами оплаты. Изначально все дольщики вносят первоначальный взнос 15% от стоимости квартиры, и 20% — от стоимости парковочного места. Он вносится в течение 10 рабочих дней с даты регистрации договора в Мингорисполкоме.

Дальше порядок оплаты может быть двух видов:

Погашение полной стоимости до 15 числа следующего календарного месяца. В таком случае, после полной оплаты, оформления в БРТИ и проведения приемки, дольщик подписывает акт приемки квартиры и получает ключи.

до 15 числа следующего календарного месяца. В таком случае, после полной оплаты, оформления в БРТИ и проведения приемки, дольщик подписывает акт приемки квартиры и получает ключи. Другой вариант — оплата по рассрочке. Заявление на рассрочку подается после внесения первоначального платежа. Затем оформляется допсоглашение по рассрочке с приложением графиков платежей. Если речь об одно- или двухкомнатной квартире, то оставшаяся после первоначального взноса сумма делится на 9 равных платежей; в случае трехкомнатных квартир — до 12 платежей.

С учетом того, что у нас договор оформляется в белорусских рублях, рассрочка не увеличивает цену договора и она не привязана к доллару — здесь есть только допрасходы в виде коммунальных платежей. При этом важно учитывать, что оплата по рассрочке не дает право ни на оформление в собственность, ни ремонта. Это возможно только после полного платежа.

Еще есть третий вариант — обратиться в банк и погасить всю сумму или платежи по рассрочке с помощью кредита. Но это уже на усмотрение клиента, застройщик в этом процессе не участвует.

Какие они — квартиры в комплексе «Лазурит»?

— Боковые секции жилого комплекса «Лазурит» (по 17 этажей) уже распроданы. Квартиры остались только в высотке (32 этажа). Высотка — это 2 секции, четвертая и пятая. Между ними нет стандартного прохода, как в обычных домах, — только дверь со стеклопакетом.

На этаже в каждой секции располагается по 5 квартир (пять в одной и еще пять в другой). В каждой из секций есть по 3 лифта (два грузовых, один пассажирский), плюс дополнительный лифт, который спускается в подземный паркинг.

В высотке есть разные виды квартир: с парковкой, без парковки и с разными парковками. Есть 2 вида парковки: подземный паркинг и пристроенный паркинг.

Пристроенный паркинг — это закрытый уличный паркинг под крышей. Места в этом паркинге продаются с квартирами с 1-го по 16-й этажи (160 квартир) и с 8-ю квартирами на 21 этаже. Подземный паркинг — двухэтажный, у каждого уровня отдельные въезды и выезды. В него можно попасть разными путями, как с дворовой территории, так и с дополнительного лифта в доме.

Квартиры в комплексе продаются с черновой отделкой. На полу стяжка, потолок и стены оштукатурены, выполнена разводка электрики с установкой розеток и выключателей, входная металлическая дверь с пожарным сертификатом. Из начинки застройщик устанавливает видеодомофон, из сантехники — только унитаз. В квартирах установлены окна ПВХ, алюминиевые лоджии и витражные конструкции. На первых трех этажах высота потолков — 3.10 метра, с четвертого и выше — 2.85 метра.

Квартиры по планировкам очень разные во всех секциях. Вот пример планировки трехкомнатной квартиры 139 кв.м на 18-м этаже с местом в подземном паркинге. Стоимость квадрата — 3470 белорусских рублей.

Далее мы посмотрели, как выглядит планировка однокомнатной квартиры 57 кв.м. на 14-м этаже. Стоимость квадрата — 4,095 белорусских рублей с учетом парковки.

А так выглядит планировка двухкомнатной квартиры 64 кв.м.

Со всеми планировками квартир можно ознакомиться на сайте застройщика . Если квартира не реализована, будет указана цена за метр, если квартиру уже купили, будет написано 0.

Что насчет территории, на которой находится комплекс?

Дворовая территория ЖК «Лазурит» закрытая. Вход в жилье возможен только с дворовой территории.

На территории детская площадка, а также филиал 4-й поликлиники — как взрослое, так и детское отделение, плюс блок лабораторных анализов. Филиал уже работает в полном объеме.

Административно-торговые помещения уже все реализованы (за исключением одного) и треть из них работает. Пока не нашло своего инвестора трёхкомнатное помещение площадью 260 кв.м. на нижнем, подземном, этаже — оно подходит для бизнесов, которым не нужно естественное освещение.

Неподалеку от комплекса работает детский сад и школа. Еще одна школа строится.

Стоит отдельно отметить отличную локацию ЖК «Лазурит», шикарную инфраструктуру и прекрасную природу, которая его окружает: комплекс находится в микрорайоне Лебяжий, неподалеку отсюда находятся водохранилище Дрозды и заказник «Лебяжий», а также одноименный аквапарк. Кроме того, здесь же находится центр «Минск-Арена».

Куда обращаться, чтобы купить квартиру?

Подробную информацию об объектах долевого строительства, планировках квартир и ходе строительства можно получить:

по адресу: г. Минск, ул. Советская, 17

по тел. 8017 328-58-45, 8 044 5 715 000, 8 033 3 982 000;

на сайте lazurit.minsk.by .