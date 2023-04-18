Комплекс Лазурит — масштабный проект от госзастройщика в центре Минска, и в нем еще можно купить квартиру. На какие квартиры в комплексе сейчас действует акция? Как выглядят планировки апартаментов? И как устроен процесс покупки квартиры, в том числе в рассрочку — читайте далее. 

Очень многие объекты в столице Беларуси, которые вы видите каждый день, когда-то были воплощены государственным застройщиком КУП «УКС Мингорисполкома». Например, Дворец Республики, здание Национальной библиотеки Республики Беларусь, Гостиница «Европа», культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», «Студенческая деревня», Здание Музея Великой Отечественной войны.

А в конце 2021 года застройщик УКС Мингорисполкома сдал в эксплуатацию комплекс «Лазурит» на проспекте Победителей — вы наверняка видели этот высокий жилой дом, его еще называют «короной» Минска. Квартиры здесь — повышенной комфортности, а территория закрыта от посторонних.

Сейчас у вас есть уникальная возможность купить квартиры в этом комплексе по супер цене. Специалист УКС Мингорисполкома Татьяна рассказала нам подробности. 

Акция в ЖК «Лазурит». Детали

В жилом комплексе «Лазурит» сейчас проходит акция — стоимость 1 квадратного метра на 140 квартир на 1-14 этажах снижена на 200 белорусских рублей! А именно:

  • 56 однокомнатных квартир общей площадью от 56,66 кв.м. до 61,09 кв.м. продаются по цене от 4 000.60 до 4 095.43 белорусских рублей за 1 кв.м.;
  • 28 двухкомнатных квартир общей площадью 64,1 кв.м. реализуются по цене 3 943,65 бел.рублей за «квадрат» (большинство из них уже распродано);
  • 56 трехкомнатных квартир общей площадью от 108,48 кв.м. до 139,08 кв.м. стоят с учетом скидки от 3 320,46 до 3 470,74 бел.рублей за 1 квадратный метр

Бонусом является и то, что в эту стоимость входит и парковочное место в пристроенной гараж-стоянке. 

— В договоре прописана единая цена квадратного метра уже с парковкой, потому что акционные квартиры продаются только с парковкой вместе. При этом в договоре будет прописано, что общая сумма состоит из двух частей: стоимости непосредственно квартиры и стоимости парковочного места. Потому что по факту полной оплаты дольщик будет регистрировать каждый объект отдельно, — отметила Татьяна. 

Важно! Квартиры в ЖК «Лазурит» продаются на разных этажах, в том числе на более высоких, однако акция сейчас действует именно на квартиры на этажах с 1-й по 14-й. 

Как купить квартиру в комплексе «Лазурит»? Процесс покупки

Заявления на покупку квартир принимаются от граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридических лиц.

Для подачи заявления нужно присутствовать лично и иметь при себе паспорт, а от юридического лица еще потребуются уставные документы, реквизиты и доверенность на представление интересов юридического лица. 

— Процесс покупки квартиры может выглядеть по-разному, в зависимости от пожеланий клиента, — объясняет Татьяна.

Первый вариант: клиент приезжает на показ и смотрит квартиру, а потом пишет заявление. Либо же клиент может сразу написать заявление на конкретную квартиру, а потом уже приехать на показ. Если после просмотра разных планировок ему понравится другая квартира, то он просто может переписать заявление. 

После подачи заявления клиент заключает договор (как правило, в течение 3 рабочих дней), вносит первоначальный платеж, а потом уже оплачивает объект предпочтительным для него способом. 

Какие есть варианты оплаты квартир?

Специалист УКС Мингорисполкома Татьяна продолжает:

— Дольщики пользуются различными вариантами оплаты. Изначально все дольщики вносят первоначальный взнос 15% от стоимости квартиры, и 20% — от стоимости парковочного места. Он вносится в течение 10 рабочих дней с даты регистрации договора в Мингорисполкоме. 

Дальше порядок оплаты может быть двух видов:

  • Погашение полной стоимости до 15 числа следующего календарного месяца. В таком случае, после полной оплаты, оформления в БРТИ и проведения приемки, дольщик подписывает акт приемки квартиры и получает ключи. 
  • Другой вариант — оплата по рассрочке. Заявление на рассрочку подается после внесения первоначального платежа. Затем оформляется допсоглашение по рассрочке с приложением графиков платежей. Если речь об одно- или двухкомнатной квартире, то оставшаяся после первоначального взноса сумма делится на 9 равных платежей; в случае трехкомнатных квартир — до 12 платежей.

С учетом того, что у нас договор оформляется в белорусских рублях, рассрочка не увеличивает цену договора и она не привязана к доллару — здесь есть только допрасходы в виде коммунальных платежей. При этом важно учитывать, что оплата по рассрочке не дает право ни на оформление в собственность, ни ремонта. Это возможно только после полного платежа. 

Еще есть третий вариант — обратиться в банк и погасить всю сумму или платежи по рассрочке с помощью кредита. Но это уже на усмотрение клиента, застройщик в этом процессе не участвует. 

Какие они — квартиры в комплексе «Лазурит»?

— Боковые секции жилого комплекса «Лазурит» (по 17 этажей) уже распроданы. Квартиры остались только в высотке (32 этажа). Высотка — это 2 секции, четвертая и пятая. Между ними нет стандартного прохода, как в обычных домах, — только дверь со стеклопакетом. 

На этаже в каждой секции располагается по 5 квартир (пять в одной и еще пять в другой). В каждой из секций есть по 3 лифта (два грузовых, один пассажирский), плюс дополнительный лифт, который спускается в подземный паркинг. 

В высотке есть разные виды квартир: с парковкой, без парковки и с разными парковками. Есть 2 вида парковки: подземный паркинг и пристроенный паркинг. 

Пристроенный паркинг — это закрытый уличный паркинг под крышей. Места в этом паркинге продаются с квартирами с 1-го по 16-й этажи (160 квартир) и с 8-ю квартирами на 21 этаже. Подземный паркинг — двухэтажный, у каждого уровня отдельные въезды и выезды. В него можно попасть разными путями, как с дворовой территории, так и с дополнительного лифта в доме. 

Квартиры в комплексе продаются с черновой отделкой. На полу стяжка, потолок и стены оштукатурены, выполнена разводка электрики с установкой розеток и выключателей, входная металлическая дверь с пожарным сертификатом. Из начинки застройщик устанавливает видеодомофон, из сантехники — только унитаз. В квартирах установлены окна ПВХ, алюминиевые лоджии и витражные конструкции. На первых трех этажах высота потолков — 3.10 метра, с четвертого и выше — 2.85 метра. 

Квартиры по планировкам очень разные во всех секциях. Вот пример планировки трехкомнатной квартиры 139 кв.м на 18-м этаже с местом в подземном паркинге. Стоимость квадрата — 3470 белорусских рублей. 

Далее мы посмотрели, как выглядит планировка однокомнатной квартиры 57 кв.м. на 14-м этаже. Стоимость квадрата — 4,095 белорусских рублей с учетом парковки. 

А так выглядит планировка двухкомнатной квартиры 64 кв.м. 

Со всеми планировками квартир можно ознакомиться на сайте застройщика. Если квартира не реализована, будет указана цена за метр, если квартиру уже купили, будет написано 0. 

Что насчет территории, на которой находится комплекс? 

Дворовая территория ЖК «Лазурит» закрытая. Вход в жилье возможен только с дворовой территории. 

На территории детская площадка, а также филиал 4-й поликлиники — как взрослое, так и детское отделение, плюс блок лабораторных анализов. Филиал уже работает в полном объеме. 

Административно-торговые помещения уже все реализованы (за исключением одного) и треть из них работает. Пока не нашло своего инвестора трёхкомнатное помещение площадью 260 кв.м. на нижнем, подземном, этаже — оно подходит для бизнесов, которым не нужно естественное освещение. 

Неподалеку от комплекса работает детский сад и школа. Еще одна школа строится. 

Стоит отдельно отметить отличную локацию ЖК «Лазурит», шикарную инфраструктуру и прекрасную природу, которая его окружает: комплекс находится в микрорайоне Лебяжий, неподалеку отсюда находятся водохранилище Дрозды и заказник «Лебяжий», а также одноименный аквапарк. Кроме того, здесь же находится центр «Минск-Арена».

Куда обращаться, чтобы купить квартиру?

Подробную информацию об объектах долевого строительства, планировках квартир и ходе строительства можно получить: 

  • по адресу: г. Минск, ул. Советская, 17 
  • по тел. 8017 328-58-45, 8 044 5 715 000, 8 033 3 982 000; 
  • на сайте lazurit.minsk.by

Также Вы можете оставить заявку на покупку квартиры ЗДЕСЬ.