Нет налогов и других отчислений. Румыния завлекает цифровых кочевников

Для цифровых кочевников в Румынии ввели специальный налоговый режим. Условия сейчас гораздо привлекательнее.

Закон о налоговых льготах для цифровых кочевников в Румынии освобождает их от уплаты подоходного налога, а также отчислений на социальное обеспечение и здравоохранение. Документ подписал президент страны Клаус Йоханнис.

Как получить эти льготы?

Для этого нужно не превышать 183 дней нахождения на территории Румынии в течение 12 месяцев, независимо от того, разбито ли это время на один или несколько периодов.

Вообще, условия для получения визы цифрового кочевника в Румынии таковы : заработная плата более €3700 в месяц, удаленная работа на компанию, зарегистрированную за пределами страны, отсутствие судимостей или нарушений визового режима, а также наличие медстраховки.

Румыния запустила свою визу цифрового кочевника в начале 2023 года.