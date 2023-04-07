Нет налогов и других отчислений. Румыния завлекает цифровых кочевников
Для цифровых кочевников в Румынии специальный налоговый режим. Условия сейчас гораздо привлекательнее.
Закон о налоговых льготах для цифровых кочевников в Румынии освобождает их от уплаты подоходного налога, а также отчислений на социальное обеспечение и здравоохранение. Документ подписал президент страны Клаус Йоханнис.
Как получить эти льготы?
Для этого нужно не превышать 183 дней нахождения на территории Румынии в течение 12 месяцев, независимо от того, разбито ли это время на один или несколько периодов.
Вообще, условия для : заработная плата более €3700 в месяц, удаленная работа на компанию, зарегистрированную за пределами страны, отсутствие судимостей или нарушений визового режима, а также наличие медстраховки.
Румыния запустила свою визу цифрового кочевника в начале 2023 года.