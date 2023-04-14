Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста

Сколько квартир в Грузии купили иностранцы в 2022 году и в начале 2023-го? И из каких стран покупатели? Министерство юстиции страны поделилась статистикой.

В 2022 году иностранцы купили почти 20% доступной для продажи недвижимости в Грузии. А именно 10,6 тысяч иностранных граждан приобрели 15 тысяч квартир в стране.

Вот как выглядит топ-10 стран, граждане которых активно покупали недвижимость в Грузии в 2022 году:

1. Россия — 6062 квартиры.

2. Израиль — 1892 квартиры.

3. Украина — 1321 квартира.

4. Иран — 650 квартир.

5. Турция — 473 квартиры.

6. Беларусь — 446 квартир.

7. Германия — 424 квартиры.

8. США — 376 квартир.

9. Казахстан — 294 квартиры.

10. Армения — 285 квартир.

Что касается 2023 года, то в первом квартале иностранцы приобрели 5159 квартир. Вот как они распределились по странам, граждане которых их покупали:

1. Россия — 2187 квартир.

2. Израиль — 671 квартира.

3. Украина — 520 квартир.

4. Беларусь — 164 квартиры.

5. Турция — 143 квартиры.

6. Иран — 129 квартир.

7. Польша — 127 квартир.

8. Германия — 112 квартир.

9. Казахстан — 105 квартир.

10. Армения — 93 квартиры.

В каких именно грузинских городах куплены эти квартиры в статистике Минюста не указано.