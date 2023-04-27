Слухи о том, что программа Golden Visa в Португалии уже закрыта, быстро распространились, однако уже вскоре выяснилось, что прием документов на программу все еще продолжается. Так закрыта ли программа? И как успеть принять в ней участие? Ответы на эти и любые другие вопросы, плюс вся информация о программе Golden Visa в Португалии на вебинаре с CEO и Co-Founder компании Amber Star Real Estate Portugal Олегом Райляном. Успейте зарегистрироваться! Стартуем 11 мая.

О какой программе идет речь?

Программа «Golden Visa» в Португалии была создана в 2012 году. Суть ее в том, что за инвестиции в экономику страны инвестор и его семья могут получить ВНЖ Португалии. При этом законодательство Португалии допускает двойное гражданство, поэтому инвестор может сохранить свое первое гражданство.

Объем инвестиций для участия в программе стартует от 280,000 евро!

И желающих поучаствовать в программе так много, что количество инвестиций, которые за все время существования программы поступили в бюджет страны, достигают 6,9 млрд евро.

Программа вебинара и спикеры

Во время вебинара, который пройдет 11 мая, будет обсуждаться:

Программа Golden Visa Португалии не закрыта — подробно о ситуации сейчас

Все нюансы получения “Золотой визы” Португалии: от мельчайших деталей до фундаментальных шагов

Возможности «Золотой Визы» Португалии

Альтернативы получения ВНЖ и легализации в Португалии

Ответы на вопросы слушателей

Спикер вебинара — CEO и Co-Founder компании Amber Star Real Estate Portugal, эксперт по рынку недвижимости и ВНЖ Португалии Олег Райлян.

Компания Amber Star Real Estate была основана в 2008 году в Португалии, и в настоящее время имеет 3 офиса: в Лиссабоне, Порту и Виламоуре. В 2021/2022 объем продаж компании составил €43,5 миллиона. С помощью экспертов компании за это время получено одобрение на 118 золотых виз для клиентов компании. С начала 2023 года, несмотря на слухи о закрытии программы, клиенты Amber Star Real Estate Portugal уже подали документы на 20 золотых виз.

Компания Amber Star Real Estate Portugal является экспертом Forbes, входит в топ-10 Real Estate компаний Португалии по версии Scoring 2022/2023, а в категории малый и средний бизнес входит в небольшие 5% самых успешных компаний в Португалии!

— На сегодняшний день мы знаем все о типах ВНЖ Португалии и поможем вам найти наиболее удачный вариант. Нашими преимуществами являются полное сопровождение клиента: от менеджера до заключения сделки с помощью команды наших юристов.