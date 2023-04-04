В ОАЭ выдадут 100 тысяч золотых виз лучшим программистам мира

ОАЭ выдадут 100,000 золотых виз лучшим программистам мира. Так страна хочет зарекомендовать себя глобальный центр технологий и искусственного интеллекта.

О выдаче золотых виз лучшим техническим специалистам объявила Дубайская палата цифровой экономики на 10-й сессии семинаров по цифровой индустрии. И на этот раз особое внимание было уделено разработке программного обеспечения и индустрии искусственного интеллекта.

Объединенные Арабские Эмираты хотят к 2031 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. В приоритете будут следующие отрасли: ресурсы и энергия; логистика и транспорт; гостеприимство; здравоохранение; информационная безопасность.

Также в течение 10 лет страна хочет удвоить вклад цифровой экономики в свой ВВП до 19,4%.