Рынок недвижимости Турции сейчас активен как никогда. Даже несмотря на землетрясение, которое случилось в Турции в начале года, интерес инвесторов к рынку недвижимости этой страны только растет. Растут и цены на квартиры. Именно поэтому мы собрали для вас ТОП-5 самых выгодных новостроек Турции — здесь есть, из чего выбрать.

Жилой комплекс The Yacht Collection в Алании

1 / 9 The Yacht Collection Аланья, Турция Сдача в: 2022 Застройщик: TURKREALT Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. Стоимость квартир начинается от 70 000 евро. Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки. Территория комплекса находиться под круглосуточной охраной, имеет открытый бассейн, недалеко от него будет построен мини — аквапарк. Кроме этого здесь же будет работать бар и ресторан, детская игровая зона закрытого типа и зона барбекю на свежем воздухе. На первом этаже для вашего удобства будет располагаться ресепшн с консьержем который поможет с любыми вопросами. Инфраструктура комплекса: Сады и зеленые аллеи

Открытый плавательный бассейн

Детский бассейн

Бар у бассейна

Лобби, ресепшн, консьерж

Закрытый бассейн

Фитнес-зал

Сауна, хамам

Спутниковое телевидение

Интернет

Детская игровая комната

Зона барбекю

Смотритель

Открытая парковка

Круглосуточная охрана

Выгодно купить новостройку в Турции сейчас становится все сложнее. Мы предлагаем обратить внимание на ЖК The Yacht Collection в Алании — здесь стоимость квартир стартует от €70,000.

Алания — один из излюбленных курортных городов у туристов по всему миру. Этот солнечный город ежегодно посещают миллионы людей, и многие возвращаются сюда снова и снова. Именно поэтому инвестиционная недвижимость в Алании — один из самых привлекательных вариантов сохранения и приумножения собственных средств.

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Современный жилой комплекс The Yacht Collection расположен практически в самом центре Алании и представляет собой пятиэтажное здание с собственной придомовой территорией. На территории комплекса есть: сады и зеленые аллеи, открытый и закрытый плавательные бассейны с баром, детский бассейн, фитнес-зал, сауна, хамам, детская игровая комната, зона барбекю, открытая парковка.

Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки.

Комплекс включает квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м. — здесь есть квартиры типа 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. По словам застройщика, на первом этаже дома будет располагаться ресепшн с консьержем, который поможет жильцам с любыми вопросами.

Стоимость квартир начинается от €70 ,000.

Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City в Анкаре

1 / 11 Zeray Future Deluxe City Etimesgut, Турция Сдача в: 2024 Застройщик: Zeray Construction Inc. Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее

подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир

на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном.

Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет

круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон

активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и

открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих

зон.

Футуристичный жилой комплекс Zeray Future Deluxe City расположен в Анкаре — еще одном излюбленном туристами городе. К слову, именно Анкара в марте 2023 года стала одним из самых популярных городов у покупателей недвижимости. И не удивительно, что такой высокий спрос повлиял на цены — за год в Анкаре стоимость квартир выросла на 154%.

Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City расположен в районе Этимесгут, в новом жилом районе. Комплекс состоит из 4 блоков и 338 квартир. Что касается планировок, то сейчас можно выбрать из вариантов от 1+1 до 4+1. Есть даже пентхаусы с бассейном. В качестве бонуса во всех апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна.

На территории комплекса есть множество зон активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих зон.

Стоимость квартир стартует от €125,707.

Жилой комплекс в Авсаллар

1 / 8 Строящийся жилой комплекс в Авсаллар Авсаллар, Турция Сдача в: 2023 Застройщик: Elka Homes Real Estate & Construction Представляем вашему вниманию новый инвестиционный проект, который будет расположен в 150 метрах от центра уютного района Авсаллар и 1400 метрах от моря. Его строительство начато в августе 2022 года, а завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года. Жилой проект представлен двумя жилыми блоками высотой в 9 этажей и полной внутренней инфраструктурой: открытый и крытый бассейны, детская площадка и игровая комната, парковка, зона для отдыха, сауна, римская парная, спортивный зал и площадка для спортивных занятий на открытом воздухе, электрогенератор. Что касается квартир, представленных к продаже, они обладают планировкой 1+1 и 2+1 дуплекс. В стоимость квартир уже входит чистовая отделка, сантехническое оборудование и корпусная кухонная мебель.

Авсаллар – это район Алании, который славится своей великолепной природой и чистейшими песчаными пляжами с пологим входом в воду. Он находится в 25 км. от центра города и в 115 км от аэропорта Антальи, но здесь очень удобная транспортная развязка и налажены автобусные маршруты, поэтому, расстояния не имеют большого значения. Кроме того, в районе хорошо развита инфраструктура – здесь вы найдете как сетевые продуктовые магазины, так и маленькие частные лавки, базар. Также, он славится большим выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, которые вы найдёте повсюду.

Авсаллар — это один из районов Алании, который расположен прямо на побережье Средиземного моря. Несмотря на то, что раньше эти территории были небольшим поселком, который можно обойти за несколько часов, он настолько популярен у туристов и инвесторов, что стал отдельным инвестиционном направлением.

Здесь продаются квартиры в новостройке, которая расположена в 150 метрах от центра уютного района Авсаллар и 1400 метрах от моря. Строительство было начато в августе 2022 года, а завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года.

Жилой комплекс представлен двумя жилыми блоками высотой в 9 этажей и полной внутренней инфраструктурой: открытый и крытый бассейны, детская площадка и игровая комната, парковка, зона для отдыха, сауна, римская парная, спортивный зал и площадка для спортивных занятий на открытом воздухе, электрогенератор.

Кроме того, в районе хорошо развита инфраструктура — здесь вы найдете как сетевые продуктовые магазины, так и маленькие частные лавки, базар. Также, он славится большим выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, которые вы найдёте повсюду.

Сейчас в комплексе можно выбрать планировку квартир на свой вкус: 1+1 и 2+1 дуплекс. В стоимость квартир уже входит чистовая отделка, сантехническое оборудование и корпусная кухонная мебель.

Стоимость квартир стартует от €102,000.

Новостройка BEGONIA GARDEN в Каракокали

1 / 6 BEGONIA GARDEN Каракокали, Турция от € 80,000 49–174 м² 3 квартиры Сдача в: 2023 Застройщик: IKY GROUP ALANYA < p > BEGONIA GARDEN < / p >< p > Этот проект будет завершен в феврале 2023 года < / p >< p > Модерация этого проекта включает в себя: < / p >< p > - открытый бассейн < br / >-Jaccuzi < br / >-Сауна < br / >-Gym < br / >-Детская игровая площадка < br / >Детская игровая комната < br / >-Барбекю < br / >-Теннис < br / >-Lobby < / p >< p > Расстояние до моря 2,5 км < / p >< p > + Трансфер в море < / p >< p > Расстояние до центра Алании 5 км < / p >< p > Внутренняя архитектура квартиры: < / p >< p > -60 & раз; 120 гранитных полов < br / >-Оwn кухонные шкафы < br / >-Черные гранитные столешницы Star Galexi < br / >-Изолированные окна < br / >- Специально разработанная стальная дверь с глазором < br / >- Специально разработанные лакированные внутренние двери < br / >-Душевая кабина из закаленного стекла < br / >-Хилтон умывальник < / p >< p > Включает единицы со спальней и площадью 49 м ² и ценой 80 000 евро < br / >Дуплекс с двумя спальнями и площадью 101 м ² и ценой 140 000 евро < br / >Мезонет с тремя спальнями и площадью 174 м ² и ценой 220 000 евро < / p >< p > ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит < / p >

Каракокали — небольшая курортная деревня недалеко от Алании (расстояние до центра Алании — около 5 километров). Здесь строится новый жилой комплекс, который состоит из двух малоэтажных домов и собственной территории.

На территории комплекса будут расположены: открытый бассейн, джакузи, сауна, детская игровая площадка, бербекю, теннис. Расстояние до моря 2,5 км.

Квартиры сдаются полностью готовыми к проживанию. В объявлении указано, что в каждой квартире будет установлено кухонное оборудование с черными гранитными столешницами, изолированные окна, лакированные внутренние двери, в ванной — душевая кабина и умывальник.

Покупатель может выбрать наиболее подходящую для себя планировку: от квартиры типа 1+1 площадью 49 кв.м. до апартаментов в тремя спальнями общей площадью 174 кв.м.

Стоимость квартир стартует от €80,000. Застройщик указывает, что квартиры можно оплатить в рассрочку.

Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA в Мерсине

1 / 10 TÖMÜK PANAROMA Мерсин, Турция от € 67,407 70 м² 1 квартира Сдача в: 2023 Застройщик: ILKEM YAPI ЖК: TÖMÜK PANAROMA расположен в экологически чистом районе с широкой песчаной линией пляжей и культурной набережной. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Томюк. Мерсин Марина в 30 минутах езды на авто.

Начало строительства: апрель 2021 года.

Окончание строительства: март 2023 года. Стоимость:

1+1 65 кв.м от 40.000€

2+1 110 кв.м от 52.000€ Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;

От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина. Особенности проекта: аквапарк, открытый детский и взрослый бассейн, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, электрогенератор, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.

Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:

Александр +90 538 541 66 39

Мерсин — один из не менее популярных среди туристов городов, который расположен на юго-восточном побережье Средиземного моря и славится своими пляжами и бульварами.

Здесь строится ЖК TÖMÜK PANAROMA, который расположен в экологически чистом районе с широкой песчаной линией пляжей и красивой набережной. «Мерсин Марина» находится примерно в 30 минутах езды на авто. Территория комплекса будет включать: аквапарк, открытый детский и взрослый бассейн, детскую площадку, беседки для барбекю и релакса, тренажерную площадку на свежем воздухе.

Квартиры в комплексе будут сдаваться уже полностью готовыми: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина.

Стоимость квартир стартует от €40.000.