В Эстонии хуже продаются квартиры — количество сделок на самом низком уровне за последние 10 лет

За первый квартал 2023 года количество сделок с недвижимостью в Эстонии сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число транзакций составило 8882, а их общая стоимость равна €895 млн.

Получается, что количество сделок с недвижимостью в Эстонии упало до самого низкого уровня за последние 10 лет — сравнимого с показателем в 8 800 сделок в первом квартале 2013 года. Кроме того, общая стоимость сделок в этот период также оказалась на уровне, который не наблюдался с 2020 года.

Вот несколько ключевых цифр, характеризующих первый квартал 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022-го:

За этот период совершено 5172 сделки купли-продажи квартир.

В сравнении с прошлым годом количество транзакций сократилось на 27%, а общая стоимость уменьшилась на 28%.

Во всех 15 уездах Эстонии количество сделок за год сократилось. Только в Ляэне-Вирумаа общая стоимость выросла примерно на треть.

Количество операций на вторичном рынке сократилось на четверть, а сделки с новыми квартирами упали в среднем на 10%.

Что касается столицы Эстонии, Таллина, то там за первый квартал текущего года была продана каждая вторая новостройка. Кстати, средняя цена за квадратный метр квартиры на первичном рынке составила €3723. За год цена выросла на десятую часть, а по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 3%.

Цены на вторичную недвижимость увеличились на 5% в годовом исчислении — средняя цена квадрата составила €2656.