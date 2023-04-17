«Растет спрос на доступную недвижимость». 2023-й год в Дубае начался с рекордного количества сделок

В январе-марте 2023 года на рынке недвижимости Дубая был зафиксирован новый рекордный объем сделок — он составил более $24 млрд. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инсайдеры отрасли прогнозируют, что в течение следующих двух кварталов случится еще один скачок и сделок стане на 10-12% больше.

«Дальнейший рост рынка недвижимости Дубая в ближайшие месяцы будет формироваться благодаря все большему спросу на недвижимость средней и низкой ценовой категории, то есть доступной», — отметил Адиль Ахтар, генеральный директор и основатель инвестиционной компании Foremen Fiefdom. Он сказал, что сейчас среди покупателей особенно популярна недвижимость стоимостью от 500,000 до 1 млн дирхамов (от $140,000 до $270,000).

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Однако эксперт указал, что определяющей по-прежнему будет тенденция к покупке элитных объектов большой площади, таких как виллы и таунхаусы.

«Это связано со сменой приоритетов, вызванной пандемией Ковид-19, поскольку люди теперь придают большее значение наличию собственного пространства для работы, учебы и отдыха», — сказал он.