«Жила в Турции 11 лет, а потом мне отказали в продлении ВНЖ». Что сейчас происходит с мигрантами в Турции: личные истории и советы адвоката

Еще несколько лет назад получить ВНЖ в Турции не составляло никаких проблем, однако сегодня ситуация сильно изменилась, и очень многие сталкиваются с отказами. В выдаче каких типов ВНЖ в Турции отказывают чаще всего? В каких провинциях наибольший риск получить отказ? На что обращать внимание при подаче? И что делать, если в ВНЖ все-таки отказали? Реальные истории и комментарий адвоката — в статье.

В конце декабря 2022 года в Турции началась волна отказов в ВНЖ, и сейчас четкой системы в этом вопросе и регламента в стране нет. Как оказалось, эта тенденция затронула не только россиян, но и других иностранцев. В этом материале мы делимся личными историями тех, кто столкнулся с отказом в выдаче и продлении ВНЖ в Турции, а также разбираемся вместе с адвокатом, что учитывать при подаче документов и какие есть варианты действий в случае отказа.

«Об отказе мы узнали сразу. Сотрудник даже не стал смотреть документы»

О своем опыте вкратце нам рассказала Наталья:

— До момента отказа мы (граждане РФ) прожили в Турции несколько месяцев. Подавались в марте 2023 года на туристический ВНЖ в районе Мула.

Для подачи требовался стандартный пакет документов, плюс сейчас обязательно требуют показать страховку от землетрясений (она должна быть у хозяев жилья).

Сначала подается заявка на сайте правительства, потом собираются необходимые документы, с которыми в итоге нужно идти на рандеву. Рандеву — это когда вы приходите на подачу документов на ВНЖ.

Об отказе мы узнали сразу. Сотрудник даже не взял документы, чтобы с ними ознакомиться. Он просто сразу начал заполнять бумагу с отказом.

Причины они не назвали и практически с нами не разговаривали. То ли не хотят, то ли английский не знают.

После получения отказа нужно покинуть страну в течение 10 дней — так указано на сайте правительства. Но, судя по чатам, есть и другие варианты, как действовать при отказе. Я, к сожалению, с ними плохо знакома. Мы же уехали — пришлось.

«Собрала всю свою жизнь в один чемодан — и улетела»

В Турции сейчас не только случаются отказы в выдаче первичного ВНЖ, но и в продлении уже существующего документа. Своей историей делится Светлана:

— Мне 29 лет. В Турции с 2012 года работала в сфере туризма, в принимающей стороне от туроператора: сначала приезжала на сезон, улетала на 2-3 месяца в Россию, потом опять возвращалась. Последние 2 года жила практически не выезжая из Турции.

В самом начале у меня была рабочая виза, а в последнее время — туристический ВНЖ по аренде, так как работала на удаленке в иностранной компании.

В январе у меня заканчивался ВНЖ, поэтому за 2 месяца до этого я заблаговременно подала заявку на продление. Рандеву был назначен на 10.01.2023.

Перед рандеву я собрала весь пакет документов , также звонила на горячую линию, чтобы уточнить насчет выписки из банков, так как денежные средства были не на турецком счете. Специалисты на горячей линии сказали, что нужен документ с мокрой печатью (оригинальный оттиск печати на документе, не ксерокопия — прим.ред.). Это не представлялось возможным сделать, поэтому я просто заказала документ и распечатала его, также взяла выписку из местного банка, чтобы показать движение средств.

Отмечу, что год назад финансовые документы вообще не требовались, тогда одобрение можно было получить с минимальным пакетом документов.

В назначенный день я пришла в Гёч (Göç idaresi — миграционная служба Турции — прим.ред.) и подала документы — их приняли без вопросов. Отпечатки пальцев с меня не взяли, так как в базе они уже были с прошлого раза.

Решение о выдаче или продлении ВНЖ люди получают по смс, также эту информацию можно проверить на сайте. Раньше решение можно было узнать в течение двух недель, и уже через месяц после подачи я получала по почте карту на руки. В этот раз все сильно затянулось. Я практически каждый день проверяла на сайте статус заявки и каждый раз видела информацию о том, что мою заявку еще не начали рассматривать.

3-го марта мне пришло сообщение об отказе, я проверила на сайте, а потом поехала в Гёч забирать официальное уведомление. Сложилось ощущение, что документы даже не смотрели.

Причина, отмеченная в официальном документе, говорит о том, что у меня нет оснований на продление ВНЖ.

— После отказа в течение 10 дней необходимо покинуть страну (если уже истек безвизовый или визовый режим для легального проживания). Те, кто снимает квартиры, должны обязательно перед отъездом закрыть аккаунты на воду и электричество. Также можно вернуть себе потраченные деньги за оформление документов по ВНЖ — это налог (нужно писать заявление в налоговую) и стоимость страховки.

Собственно, я собрала всю свою жизнь в один чемодан (половину раздарила или перепродала), в аэропорту заплатила штраф примерно в 350 лир за оверстей (ВНЖ закончился 10.01.2023), и улетела. Рейс был 11 марта.

Не могу сказать что я расстроена, что мне отказали в продлении ВНЖ, так как Турция — не самая передовая страна с комфортной обстановкой. Просто обстоятельства сложились так, что большинство моих друзей и работа были там.

Сейчас я живу и работаю в Москве, удачно сложились обстоятельства. Хочу сейчас квартиру покупать, так что уезжать планов пока нет.

Примечание. В Турцию возвращаться после отказа в ВНЖ или его продлении, конечно, можно (если не введен запрет на въезд). Главное — соблюдать безвизовый режим. В случае с россиянами, им можно находиться в Турции без визы 60+30 дней в течение полугода. То есть, использовав все безвизовые дни, вы должны подождать 3 месяца, а потом снова можете лететь в Турцию. Другой вариант — найти работу, оформить визу и прилететь в Турцию. При таком развитии событий привязываться к безвизовому режиму не нужно.

«Отказывают всем. Это не связано с национальностью»

Разобраться в вопросе нам помог адвокат по миграционным вопросам в Турции Озгюр Озджан .

— Как я понимаю, законодательно никакого закона о необходимости отказывать в ВНЖ Турции нет, верно?

— Да, конечно, общего закона о приостановлении выдачи ВНЖ нет, никаких официальных объявлений об этом не последовало. Но так часто происходит в Турции, когда по внутреннему распоряжению начинают отказывать в ВНЖ. Так происходило в марте 2022 (не так масштабно, конечно), так произошло в январе 2023.

— Расскажите, пожалуйста, отказывают в ВНЖ только россиянам или и другим иностранцам тоже?

— Отказывают всем. У нас есть судебные дела с казахстанцами, белорусами, а также иранцами. Очень частые отказы. Это не связано с национальностью.

— По каким причинам/статьям отказывают?

— В 99% случаев отказывают по 32 статье закона об иностранцах 6458 . Это статья состоит из множества пунктов, самый популярный — пункт 1.7 «Другие причины», который включает 1) отсутствие туристического плана; 2) отсутствие постоянного регулярного дохода.

— В выдаче каких типов ВНЖ отказывают чаще всего? Почему?

— Чаще всего отказывают в краткосрочном ВНЖ по причине туризма, потому что заявителей на этот тип сильно больше, чем заявителей на другие типы.

— Отказали в ВНЖ. Что делать дальше?

— Есть два варианта. Первый — суд. Он длится до 7 месяцев. Некоторые наши клиенты уже получили ВНЖ после решения суда. Второй вариант — это подача на другой тип ВНЖ. Например, самые популярные — студенческий, ВНЖ по покупке недвижимости.

Учитывайте, что с недавнего времени в Турции действует одно правило: если вы покупаете недвижимость стоимостью ниже $75,000, то вы уже будете претендовать не на ВНЖ по недвижимости, а на ВНЖ по туризму. И у нас уже были случаи, когда люди покупали недвижимость за $55,000, и им не выдавали вид на жительство, ссылаясь на то, что это ВНЖ не по tapu (сертификат собственности), а туристик. $75,000 — это порог по покупке объектов для больших городов (вроде Стамбула, Анкары), а в маленьких провинциях этот лимит составляет $50,000.

После отказа дается 10 дней, после которых надо выехать из страны. В суд можно подать в течение 60 дней после получения бумаги об отказе. Поэтому, в суд можно подать, даже если истекли эти 10 дней. Можете не выезжать (но будете нелегально находиться). На другой тип ВНЖ можно успеть податься, но есть нюансы. Для некоторых типов ВНЖ для начала нужны визы. Например, рабочий ВНЖ сразу не сделаете: нужно уезжать, оформлять оффер, визу, и затем приезжать по визе и делать рабочий ВНЖ.

Примечание. В Турции есть следующие типы ВНЖ:

Краткосрочный вид на жительство.

Семейный вид на жительство.

Студенческий вид на жительство.

Долгосрочный вид на жительство.

Вид на жительство по гуманитарным причинам.

Вид на жительство жертвам торговли людьми.

Подробно о каждой из категорий читайте на сайте миграционной службы .

Также отметим, что в Турции сейчас есть 1169 закрытых регионов , и иностранец, который решит там купить недвижимость, не сможет ни прописаться, ни жить в этой собственности. А значит, не может получить первичный ВНЖ и легально находиться в стране.

Аналогичные ограничения распространяются и на аренду недвижимости: иностранцы не смогут получить первичный ВНЖ в закрытых районах, если арендуют там недвижимость. Такое нововведение не касается тех иностранцев, которые уже имели прописку в этих регионах.

Причем, речь идет о популярных районах и городах: в Алании, к примеру, это Махмутлар, Каргыджак, Кестель и Авсалар.

— Отказывают не только при первичной подаче, но и при продлении ВНЖ. Как быть в таком случае?

— Либо оспаривать в суде, либо подаваться по другому типу ВНЖ. Можно, конечно, написать внутреннюю жалобу (петиция — dilekçe), но по нашему опыту сейчас это не поможет. Надежный способ — суд.

— Удавалось ли Вам после отказа как-то оспорить это решение? Что для этого нужно было сделать?

— Да, конечно, это занимает время, но чаще всего исход положительный. Я всегда говорю своим клиентам, стоит ли открывать дело. Все делается через суд. Вы нанимаете адвоката, подаете иск в суд, а затем адвокат занимается вашим делом. Адвокат должен быть опытным, чтобы использовать не только законодательство Турции, но и международную практику.

— Может быть, Вы можете поделиться кейсом из своей практики, когда клиенты сразу получали одобрение?

— Конечно, таких примеров тоже хватает. Расскажу об одном из недавних кейсов.

Женатая пара из России подавалась на туристический ВНЖ 22 февраля в Стамбуле, миграционный центр района Кумкапы. Это была первичная подача. Подавались по поручительству подруги турчанки.

Рандеву назначили на 7 марта, потом, 27 марта, еще был донос документов (на рандеву попросили справку о доходах, апостилированную и переведенную на турецкий), а одобрение получили 30 марта. ВНЖ просили на год, на такой срок и получили.

— Можете ли Вы поделиться какой-то статистикой/наблюдениями по соотношению одобрений-отказов с момента, когда эта волна отказов началась?

— Есть официальная статистика выдачи ВНЖ на официальном сайте миграционного центра. Могу лишь сказать, что с января до марта в провинциях Мерсин, Мула, Анталья отказывали почти поголовно. В некоторых провинциях даже не брали документы.

Примечание. Показываем выдержки из официальной статистики миграционной службы Турции .

Иностранцы в Турции с видом на жительство. Распределение по годам:

Как можно увидеть на графике, по сравнению с 2022 годом, в 2023-м количество иностранцев с ВНЖ в Турции уменьшилось — по данным на 6 апреля 2023 года их количество составляет 1,324,663 (в 2022-м было 1,354,094).

Топ-10 национальностей, проживающих в Турции с ВНЖ:



— Ну и напоследок, каких ошибок избегать при подаче? Какие Вы можете дать советы?

— Внимательно относитесь к своим документам. Если подаетесь на туристический ВНЖ, кроме стандартных документов, вам обязательно надо доказать свою финансовую состоятельность и показать, что вы турист (то есть предоставить ваш туристический план на период вашего ВНЖ). План можно написать в свободной форме, но обязательно на турецком языке.

Помните, что иностранный документ может быть легален в Турции только при наличии апостиля или консульского заверения.