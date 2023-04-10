Правительство Великобритании запускает новую миграционную визу для предпринимателей — Innovator Founder Visa. Она подойдет как для начинающих бизнесменов, так и для уже опытных игроков. Плюс, теперь релоцироваться в страну им будет проще.

Заявления на Innovator Founder Visa начнут принимать с 13 апреля 2023 года. Новый тип миграционной визы в Великобритании заменит две уже существующие визы — Innovator Visa и Start-up Visa.

Главные условия для получения Innovator Founder Visa

Нужно иметь бизнес-план, который заинтересует уполномоченные органы Великобритании. При оформлении визы вам предстоит пройти интервью и получить одобрение представленного плана.

Доказательство накоплений в размере GBP 1270 (примерно €1445), которые лежат на счете минимум 28 дней. При переезде с семьей понадобится сумма побольше: £285 для партнера; £315 за одного ребенка; £200 за каждого дополнительного ребенка.

Подтверждение уровня владения английским не ниже B2.

Чем Innovator Founder Visa отличается от ее предыдущих аналогов?

Во-первых, отменено требование касательно инвестиционного капитала — раньше он должен был составлять как минимум 50 тысяч фунтов стерлингов. Однако стоит учитывать, что если вы планируете запустить бизнес, который требует крупных капиталовложений, одобряющее учреждение вправе в течение следующих 12 месяцев потребовать у вас доказательства наличия средств для этих целей.

Другим изменением является отмена системы «контрольных рубежей». Ранее органы, занимающиеся одобрением заявок, должны были поддерживать связь с заявителями в течение трех «контрольных рубежей» (по истечении 6, 12 и 24 месяцев).

И третье — новая виза позволяет работать даже вне своего бизнеса (раньше это было недопустимо). Главное условие — нужно занимать позицию, которая относится к высококвалифицированному персоналу.

В чем еще преимущества Innovator Founder Visa?

Можно перевезти семью (партнёра и несовершеннолетних детей). Главное доказать родство.

Также есть возможность взять с собой сотрудников. Это можно сделать по спонсорской лицензии (Sponsor Licence), а потом нанять их по рабочей визе (Skilled Worker Visa).

По визе Innovator Founder разрешается получать образование в Великобритании.

Можно претендовать на ПМЖ через 3 года постоянного проживания, а еще спустя год — и на гражданство.

На какой срок будут выдавать визу Innovator Founder?

Изначально предпринимателям выдается виза на 3 года, которую можно продлить при соблюдении всех требований. Члены семьи заявителя могут работать и учиться в Великобритании без ограничений.