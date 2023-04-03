Литва запретит россиянам покупать недвижимость, но не всем
03.04.2023 16:15
Неделю назад парламент Литвы одобрил в первом чтении законопроект о введении . Сейчас этот закон немного .
Что подразумевает документ с поправками?
Информация для россиян:
- Запрет на покупку недвижимости коснется только тех россиян, у кого нет ВНЖ или ПМЖ в Литве. Также нерезиденты не смогут принимать недвижимость в наследство.
- Российские граждане не смогут оформлять ВНЖ, если у них нет ВНЖ в другом государстве, входящем в состав ЕС, или национальной литовской визы с определенным разрешением. Они также не смогут подавать документы на все литовские визы за рубежом.
- Получать литовское гражданство россияне все же смогут. Предложение об ограничении этого права из законопроекта убрали.
Информация для белорусов:
- Для граждан Беларуси ограничения относительно недвижимости отменили — покупать недвижимость белорусы смогут. Впрочем, претендовать на литовский паспорт тоже.
- Что касается ВНЖ, из закона убрали предложение изменить порядок его выдачи белорусам.
- В законе закрепили ограничения для граждан РБ на получение литовских виз. Кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы.
Кстати, пункт про то, что сведения о связанных с литовскими политиками компаниях, которые поддерживают экономические связи с Россией и Беларусью, будут публичными, отменяется.
Предполагается, что закон будет действовать с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 г.