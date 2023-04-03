Литва запретит россиянам покупать недвижимость, но не всем

Неделю назад парламент Литвы одобрил в первом чтении законопроект о введении запрета на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси . Сейчас этот закон немного смягчили .

Что подразумевает документ с поправками?

Информация для россиян:

Запрет на покупку недвижимости коснется только тех россиян, у кого нет ВНЖ или ПМЖ в Литве. Также нерезиденты не смогут принимать недвижимость в наследство.

Российские граждане не смогут оформлять ВНЖ, если у них нет ВНЖ в другом государстве, входящем в состав ЕС, или национальной литовской визы с определенным разрешением. Они также не смогут подавать документы на все литовские визы за рубежом.

Получать литовское гражданство россияне все же смогут. Предложение об ограничении этого права из законопроекта убрали.

Информация для белорусов:

Для граждан Беларуси ограничения относительно недвижимости отменили — покупать недвижимость белорусы смогут . Впрочем, претендовать на литовский паспорт тоже.

. Впрочем, претендовать на литовский паспорт тоже. Что касается ВНЖ, из закона убрали предложение изменить порядок его выдачи белорусам.

В законе закрепили ограничения для граждан РБ на получение литовских виз. Кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы.

Кстати, пункт про то, что сведения о связанных с литовскими политиками компаниях, которые поддерживают экономические связи с Россией и Беларусью, будут публичными, отменяется.

Предполагается, что закон будет действовать с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 г.