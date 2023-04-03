Неделю назад парламент Литвы одобрил в первом чтении законопроект о введении запрета на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси. Сейчас этот закон немного смягчили

Что подразумевает документ с поправками?

Информация для россиян: 

  • Запрет на покупку недвижимости коснется только тех россиян, у кого нет ВНЖ или ПМЖ в Литве. Также нерезиденты не смогут принимать недвижимость в наследство.
  • Российские граждане не смогут оформлять ВНЖ, если у них нет ВНЖ в другом государстве, входящем в состав ЕС, или национальной литовской визы с определенным разрешением. Они также не смогут подавать документы на все литовские визы за рубежом.
  • Получать литовское гражданство россияне все же смогут. Предложение об ограничении этого права из законопроекта убрали.

Информация для белорусов: 

  • Для граждан Беларуси ограничения относительно недвижимости отменили — покупать недвижимость белорусы смогут. Впрочем, претендовать на литовский паспорт тоже.
  • Что касается ВНЖ, из закона убрали предложение изменить порядок его выдачи белорусам. 
  • В законе закрепили ограничения для граждан РБ на получение литовских виз. Кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы. 

Кстати, пункт про то, что сведения о связанных с литовскими политиками компаниях, которые поддерживают экономические связи с Россией и Беларусью, будут публичными, отменяется.

Предполагается, что закон будет действовать с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 г.