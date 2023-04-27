Цены растут слишком быстро. В Сингапуре удваивают налог на недвижимость для иностранцев

Сингапур удвоил налог на недвижимость для иностранцев. Повышение ставок вступает в силу сегодня.

Правительство Сингапура увеличивает гербовые сборы для покупателей недвижимости. Для иностранцев, покупающих любое жилье, ставка налога удваивается до 60% (а было 30%).

Брэндон Ли, аналитик в Citigroup Inc., отметил, что повышение ставок для иностранных покупателей является «драконовским», однако неожиданностью эти меры не стали. «Мы ожидаем, что это окажет негативное влияние на акции застройщиков жилья».

Дополнительный гербовый сбор также будет увеличен:

для граждан Сингапура, приобретающих второй дом, — с 17% до 20%;

для граждан, приобретающих третий или последующий дом, а также постоянных жителей, покупающих вторую жилую недвижимость, — с 25% до 30%;

для юридических лиц или трастов, приобретающих жилую недвижимость, за исключением застройщиков жилья — с 35% до 65%.

Сингапур увеличивает налоги на покупку недвижимости, чтобы снизить накал рынка жилья, так как приток богатства в город-государство влияет на доступность жилья для местных жителей и конкурентоспособность Сингапура как финансового центра.

Во время пандемии нехватка предложения и рост стоимости строительства привели к увеличению цен и арендной платы. К концу прошлого года Сингапур обогнал Нью-Йорк по темпам роста арендных ставок и занял первое место в мире. За год стоимость аренды выросла на 43%.

Отметим, что ранее, в декабре 2021 года, в Сингапуре уже повышали налоги, а в сентябре 2022 года ужесточали лимиты по кредитам на покупку жилья. Хотя эффект от этих мер был, в прошлом квартале были замечены «новые признаки ускорения» цен на фоне стабильного спроса. Кроме того, в начале этого года правительство увеличило налоги для покупателей элитной недвижимости .

График роста цен на недвижимость в Сингапуре с 2013 года

Citigroup прогнозирует, что в ближайшие несколько кварталов темпы роста цен замедлятся до 2%, но не упадут, так как рынок занятости остается стабильным. В первом квартале цены на жилье выросли на 3,2%.