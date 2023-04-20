Каждый 25-й дом в Нидерландах стоит более €1 миллиона. Во сколько обходится содержание таких домов?

10 лет назад только 14,000 частных объектов в Нидерландах стоили более €1 миллиона, а сейчас эта цифра выросла до 195,000. К этому привел рост цен на жилье.

В настоящее время каждый 25-й дом в этой стране продается за более чем 1 миллион евро. Больше всего домов стоимостью за миллион находится в Амстердаме (их там 20,100); далее следуют Гаага (10,900 домов) и Роттердам (5250). Отчетом делится исследовательская компания Calcasa.

Как менялось количество домов за миллион евро

В Амстердаме располагаются целых пять улиц с большим количеством домов стоимостью более 1 миллиона евро: это улица Keizersgracht с 578 домами, Prinsengracht (примерно 500 домов), Valeriusstraat (более 350 объектов), Herengracht — более 300 домов; и Johannes Verhulststraat (более 250).

Calcasa также определила 10 улиц, на которых КАЖДЫЙ дом стоит более 1 миллиона евро. Три из них находятся в зеленом пригороде Гааги — Вассенар (Wassenaar).

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Вторая сторона владения такими дорогими домами — увеличение затрат на их содержание. Во-первых, из-за роста цен на жилье налог на имущество в 2022 году стал значительно выше: средняя оценка налога на недвижимость для подобного дома в настоящее время составляет более €850 евро, тогда как раньше он составлял примерно 750 евро.

Что интересно, налоги местных советов также сильно различаются. Например, в Амстердаме относительно низкая ставка 0,04%, в то время как в других муниципалитетах она может быть намного выше. Таким образом, получается, что владелец недвижимости стоимостью более €1 млн. в Блумендале будет платить почти €1400 в год в виде местных налогов (ozb), а собственник в Амстердаме — примерно €500.

Затраты на энергию тоже быстро растут: владельцы домов-миллионников ежегодно тратят в среднем более €7250 на газ и электричество. Сравните с 2021 годом — тогда это было только около €3300.

Calcasa подсчитала, что люди, владеющие домом стоимостью более €1 миллиона, будут платить в среднем €40,000 в год в виде выплат по ипотеке, счетов и налогов.