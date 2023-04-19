Хорватия опережает всех в ЕС по росту цен на квартиры и дома. Примеры

Цены на недвижимость в Хорватии растут небывалыми темпами. В последние 3 месяца страна стала рекордсменом по этому показателю относительно всех остальных членов Евросоюза.

Хорватия лидировала по росту цен на недвижимость (в рамках ЕС) не только в последние три месяца. В годовом исчислении страна также опередила всех, кроме Исландии. Приведем примеры.

В странах ЕС за последние 3 месяца цены упали в среднем на 1,5%. Наибольший спад наблюдался в Дании (-6,5%), Германии (-5%), Кипре (-4%), Швеции (-3,4%) и Финляндии (-3,4%). В Хорватии же за этот период цены напротив выросли на 4,7%.

Годовая динамика была следующая: в конце 2022 года в Хорватии рост стоимости квартир и домов составил 7,3% и это второй показатель в ЕС после Исландии. Больше всего жилье подорожало в Загребе — на 22,5%.