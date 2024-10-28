Сегодня дом стоимостью в миллион долларов в США уже не является признаком роскоши — во многих крупных городах это вполне обычная цена для стандартного жилья. В этом материале мы рассмотрим шесть городов США, которые, согласно прогнозам аналитиков, имеют все шансы присоединиться к «клубу миллионников» в ближайшие 10 лет. 

Содержание:

  1. Текущая ситуация с ценами на рынке
  2. Быстрорастущие рынки недвижимости в США
    1. Рино, Невада
    2. Риверсайд, Калифорния
  3. Рынки со средним темпом роста
    1. Манчестер, Нью-Гэмпшир
    2. Портленд, Орегон
  4. Перспективные рынки 
    1. Бойсе, Айдахо
    2. Лас-Вегас, Невада

Текущая ситуация с ценами на рынке

По данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), медианная стоимость жилья во втором квартале 2024 года составила $422,100. Такой стремительный рост цен на американскую недвижимость объясняется несколькими ключевыми факторами:

  • Острый дефицит жилья.
  • Рекордная инфляция в период пандемии и после нее.
  • Ограниченное предложение на рынке.
  • Постоянный спрос в популярных локациях.

Калифорния продолжает лидировать по темпам роста цен на недвижимость. В этом штате находится семь из десяти самых дорогих рынков жилья в США, а четыре города скоро преодолеют отметку в $2 млн за типовой дом. В крупных городах, таких как Лос-Анджелес и Сан-Франциско, медианная стоимость жилья за 10 лет практически удвоилась. В Лос-Анджелесе цены выросли с $420,300 до $854,800, а в Сан-Франциско — с $769,600 до $1,449,000.

Быстрорастущие рынки недвижимости в США

Рассмотрим, каким американским рынкам прочат достижение $1 млн. к 2029–2030 годам.

Рино, Невада

Текущая медианная цена: $620,400.

Динамика роста:

  • 2025: $683,680.
  • 2026: $753,415.
  • 2027: $830,263.
  • 2028: $914,950.
  • Достижение $1 млн: 2029 ($1,008,275).

Темп роста: 10,2% ежегодно.

Драйверы роста:

  •  Развитие технологического сектора.
  •  Отсутствие подоходного налога в штате.
  •  Близость к Калифорнии.

Риверсайд, Калифорния

Текущая медианная цена: $600,000.

Динамика роста:

  • 2025: $654,000.
  • 2026: $712,860.
  • 2027: $777,017.
  • 2028: $846,949.
  • 2029: $923,174.
  • Достижение $1 млн: 2030 ($1,006,260).

Темп роста: 9% ежегодно.

Ключевые преимущества:

  • Близость к Лос-Анджелесу.
  • Развитая логистическая инфраструктура.
  • Доступные цены по сравнению с прибрежными районами.

Питтсбург, Пенсильвания, США Downtown City Skyline

Рынки со средним темпом роста

Теперь обратимся к рынкам недвижимости, которые должны достичь $1 млн. к 2031–2032 годам.

Манчестер, Нью-Гэмпшир

Текущая цена: $568,700.

Подробная динамика роста:

  • 2025: $617,608.
  • 2026: $670,722.
  • 2027: $728,404.
  • 2028: $791,047.
  • 2029: $859,077.
  • 2030: $932,958.
  • 2031: $1,013,192.

Факторы привлекательности:

  • Отсутствие налога с продаж.
  • Развитая образовательная система.
  • Высокое качество жизни.

Портленд, Орегон

Текущая цена: $608,500.

Прогнозируемый рост:

  • 2025: $657,789.
  • 2026: $711,070.
  • 2027: $768,667.
  • 2028: $830,929.
  • 2029: $898,234.
  • 2030: $970,991.
  • 2031: $1,049,641.

Особенности рынка:

  • Акцент на эко-просвещении.
  • Развитая креативная экономика.
  • Развитие технологического сектора.

Перспективные рынки 

Наконец обратимся к рынкам с долгосрочным потенциалом, которые должны достичь заветного миллиона к 2032–2034 годам.

Бойсе, Айдахо

Текущая цена: $510,700.

Динамика роста до $1 млн:

  • 2025: $566,877.
  • 2027: $698,449.
  • 2029: $860,559.
  • 2031: $1,060,294.

Темп роста: 11,1% (самый высокий среди анализируемых рынков).

Преимущества:

  • Быстро развиваются технологии.
  • Высокое качество жизни.
  • Доступная стоимость жизни.

Лас-Вегас, Невада

Текущая цена: $478,800.

Прогноз роста:

  • 2025: $527,159.
  • 2027: $639,023.
  • 2029: $774,624.
  • 2031: $938,999.
  • 2032: $1,033,838.

Факторы роста:

  • Диверсификация экономики.
  • Развитие спортивной индустрии.
  • Отсутствие подоходного налога.

Для наглядности представляем сводную таблицу, чтобы подытожить написанное:

Город

Текущая цена (2024)

Прогноз $1M

Рино, Невада

$620,400

2029

Риверсайд, Калифорния

$600,000

2030

Манчестер, Нью-Гэмпшир

$568,700

2031

Портленд, Орегон

$608,500

2031

Бойсе, Айдахо

$510,700

2031

Лас-Вегас, Невада

$478,800

2032

Источники: Zoocasa, Business Insider.