Сегодня дом стоимостью в миллион долларов в США уже не является признаком роскоши — во многих крупных городах это вполне обычная цена для стандартного жилья. В этом материале мы рассмотрим шесть городов США, которые, согласно прогнозам аналитиков, имеют все шансы присоединиться к «клубу миллионников» в ближайшие 10 лет.

Текущая ситуация с ценами на рынке

По данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), медианная стоимость жилья во втором квартале 2024 года составила $422,100. Такой стремительный рост цен на американскую недвижимость объясняется несколькими ключевыми факторами:

Острый дефицит жилья.

Рекордная инфляция в период пандемии и после нее.

Ограниченное предложение на рынке.

Постоянный спрос в популярных локациях.

Калифорния продолжает лидировать по темпам роста цен на недвижимость. В этом штате находится семь из десяти самых дорогих рынков жилья в США, а четыре города скоро преодолеют отметку в $2 млн за типовой дом. В крупных городах, таких как Лос-Анджелес и Сан-Франциско, медианная стоимость жилья за 10 лет практически удвоилась. В Лос-Анджелесе цены выросли с $420,300 до $854,800, а в Сан-Франциско — с $769,600 до $1,449,000.

Быстрорастущие рынки недвижимости в США

Рассмотрим, каким американским рынкам прочат достижение $1 млн. к 2029–2030 годам.

Рино, Невада

Текущая медианная цена: $620,400.

Динамика роста:

2025: $683,680.

2026: $753,415.

2027: $830,263.

2028: $914,950.

Достижение $1 млн: 2029 ($1,008,275).

Темп роста: 10,2% ежегодно.

Драйверы роста:

Развитие технологического сектора.

Отсутствие подоходного налога в штате.

Близость к Калифорнии.

Риверсайд, Калифорния

Текущая медианная цена: $600,000.

Динамика роста:

2025: $654,000.

2026: $712,860.

2027: $777,017.

2028: $846,949.

2029: $923,174.

Достижение $1 млн: 2030 ($1,006,260).

Темп роста: 9% ежегодно.

Ключевые преимущества:

Близость к Лос-Анджелесу.

Развитая логистическая инфраструктура.

Доступные цены по сравнению с прибрежными районами.

Рынки со средним темпом роста

Теперь обратимся к рынкам недвижимости, которые должны достичь $1 млн. к 2031–2032 годам.

Манчестер, Нью-Гэмпшир

Текущая цена: $568,700.

Подробная динамика роста:

2025: $617,608.

2026: $670,722.

2027: $728,404.

2028: $791,047.

2029: $859,077.

2030: $932,958.

2031: $1,013,192.

Факторы привлекательности:

Отсутствие налога с продаж.

Развитая образовательная система.

Высокое качество жизни.

Портленд, Орегон

Текущая цена: $608,500.

Прогнозируемый рост:

2025: $657,789.

2026: $711,070.

2027: $768,667.

2028: $830,929.

2029: $898,234.

2030: $970,991.

2031: $1,049,641.

Особенности рынка:

Акцент на эко-просвещении.

Развитая креативная экономика.

Развитие технологического сектора.

Перспективные рынки

Наконец обратимся к рынкам с долгосрочным потенциалом, которые должны достичь заветного миллиона к 2032–2034 годам.

Бойсе, Айдахо

Текущая цена: $510,700.

Динамика роста до $1 млн:

2025: $566,877.

2027: $698,449.

2029: $860,559.

2031: $1,060,294.

Темп роста: 11,1% (самый высокий среди анализируемых рынков).

Преимущества:

Быстро развиваются технологии.

Высокое качество жизни.

Доступная стоимость жизни.

Лас-Вегас, Невада

Текущая цена: $478,800.

Прогноз роста:

2025: $527,159.

2027: $639,023.

2029: $774,624.

2031: $938,999.

2032: $1,033,838.

Факторы роста:

Диверсификация экономики.

Развитие спортивной индустрии.

Отсутствие подоходного налога.

Для наглядности представляем сводную таблицу, чтобы подытожить написанное:

Город Текущая цена (2024) Прогноз $1M Рино, Невада $620,400 2029 Риверсайд, Калифорния $600,000 2030 Манчестер, Нью-Гэмпшир $568,700 2031 Портленд, Орегон $608,500 2031 Бойсе, Айдахо $510,700 2031 Лас-Вегас, Невада $478,800 2032

Источники: Zoocasa, Business Insider.