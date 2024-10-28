Доступная недвижимость сегодня — миллионные активы завтра: анализ перспективных рынков США
Сегодня дом стоимостью в миллион долларов в США уже не является признаком роскоши — во многих крупных городах это вполне обычная цена для стандартного жилья. В этом материале мы рассмотрим шесть городов США, которые, согласно прогнозам аналитиков, имеют все шансы присоединиться к «клубу миллионников» в ближайшие 10 лет.
Текущая ситуация с ценами на рынке
По данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), медианная стоимость жилья во втором квартале 2024 года составила $422,100. Такой стремительный рост цен на объясняется несколькими ключевыми факторами:
- Острый дефицит жилья.
- Рекордная инфляция в период пандемии и после нее.
- Ограниченное предложение на рынке.
- Постоянный спрос в популярных локациях.
Калифорния продолжает лидировать по темпам роста цен на недвижимость. В этом штате находится семь из десяти самых дорогих рынков жилья в США, а четыре города скоро преодолеют отметку в $2 млн за типовой дом. В крупных городах, таких как Лос-Анджелес и Сан-Франциско, медианная стоимость жилья за 10 лет практически удвоилась. В Лос-Анджелесе цены выросли с $420,300 до $854,800, а в Сан-Франциско — с $769,600 до $1,449,000.
Быстрорастущие рынки недвижимости в США
Рассмотрим, каким американским рынкам прочат достижение $1 млн. к 2029–2030 годам.
Рино, Невада
Текущая медианная цена: $620,400.
Динамика роста:
- 2025: $683,680.
- 2026: $753,415.
- 2027: $830,263.
- 2028: $914,950.
- Достижение $1 млн: 2029 ($1,008,275).
Темп роста: 10,2% ежегодно.
Драйверы роста:
- Развитие технологического сектора.
- Отсутствие подоходного налога в штате.
- Близость к Калифорнии.
Риверсайд, Калифорния
Текущая медианная цена: $600,000.
Динамика роста:
- 2025: $654,000.
- 2026: $712,860.
- 2027: $777,017.
- 2028: $846,949.
- 2029: $923,174.
- Достижение $1 млн: 2030 ($1,006,260).
Темп роста: 9% ежегодно.
Ключевые преимущества:
- Близость к Лос-Анджелесу.
- Развитая логистическая инфраструктура.
- Доступные цены по сравнению с прибрежными районами.
Рынки со средним темпом роста
Теперь обратимся к рынкам недвижимости, которые должны достичь $1 млн. к 2031–2032 годам.
Манчестер, Нью-Гэмпшир
Текущая цена: $568,700.
Подробная динамика роста:
- 2025: $617,608.
- 2026: $670,722.
- 2027: $728,404.
- 2028: $791,047.
- 2029: $859,077.
- 2030: $932,958.
- 2031: $1,013,192.
Факторы привлекательности:
- Отсутствие налога с продаж.
- Развитая образовательная система.
- Высокое качество жизни.
Портленд, Орегон
Текущая цена: $608,500.
Прогнозируемый рост:
- 2025: $657,789.
- 2026: $711,070.
- 2027: $768,667.
- 2028: $830,929.
- 2029: $898,234.
- 2030: $970,991.
- 2031: $1,049,641.
Особенности рынка:
- Акцент на эко-просвещении.
- Развитая креативная экономика.
- Развитие технологического сектора.
Перспективные рынки
Наконец обратимся к рынкам с долгосрочным потенциалом, которые должны достичь заветного миллиона к 2032–2034 годам.
Бойсе, Айдахо
Текущая цена: $510,700.
Динамика роста до $1 млн:
- 2025: $566,877.
- 2027: $698,449.
- 2029: $860,559.
- 2031: $1,060,294.
Темп роста: 11,1% (самый высокий среди анализируемых рынков).
Преимущества:
- Быстро развиваются технологии.
- Высокое качество жизни.
- Доступная стоимость жизни.
Лас-Вегас, Невада
Текущая цена: $478,800.
Прогноз роста:
- 2025: $527,159.
- 2027: $639,023.
- 2029: $774,624.
- 2031: $938,999.
- 2032: $1,033,838.
Факторы роста:
- Диверсификация экономики.
- Развитие спортивной индустрии.
- Отсутствие подоходного налога.
Для наглядности представляем сводную таблицу, чтобы подытожить написанное:
|
Город
|
Текущая цена (2024)
|
Прогноз $1M
|
Рино, Невада
|
$620,400
|
2029
|
Риверсайд, Калифорния
|
$600,000
|
2030
|
Манчестер, Нью-Гэмпшир
|
$568,700
|
2031
|
Портленд, Орегон
|
$608,500
|
2031
|
Бойсе, Айдахо
|
$510,700
|
2031
|
Лас-Вегас, Невада
|
$478,800
|
2032
Источники: Zoocasa, Business Insider.