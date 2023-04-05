«Квартира, которая год назад стоила €90 тысяч, сегодня стоит около €130 тысяч». Риэлтор о рынке недвижимости Албании

Сколько стоит недвижимость в Албании? В пользу каких квартир сместился спрос на рынке? Как иностранцу купить объект и заработать на нем? Актуальный анализ рынка от риэлтора — далее в статье.

Рынок недвижимости Албании сейчас переживает, пожалуй, свое лучшее время: за последний год инвестиции иностранцев в недвижимость выросли на 52% и достигли €291 млн. Этому способствует, в том числе, и закон страны «Об иностранцах», согласно которому ВНЖ Албании можно получить за инвестиции (включая покупку недвижимости).

Как в последние годы развивается рынок недвижимости Албании, какие квартиры пользуются наибольшим спросом и как иностранец может, купив объект, получить ВНЖ — нам рассказал агент по недвижимости в Албании Адриан Ходжа.

«Цены на недвижимость растут непрерывно уже около 2 лет»

— Чем примечателен албанский рынок недвижимости в 2023 году?

— В последние 2 года рынок недвижимости в Албании меняется очень быстрыми темпами. Два года назад рынок недвижимости в Албании был стабильным:не было ни роста, ни снижения цен. Однако сейчас ситуация изменилась — он непрерывно растет уже около двух лет. Крупные вложения иностранных инвесторов делают этот рынок более безопасным и предлагают большой потенциал для инвестирования в эту страну.

Когда-то в Албании было много запросов на большие квартиры площадью от 80-120 кв.м. с планировками 2+1 и 3+1. Албанцы, как правило, покупали большие квартиры, чтобы жить в них. Сейчас же наблюдается высокий спрос на небольшие, но хорошо организованные квартиры.

На данный момент растущим спросом пользуются квартиры с планировками 1+1 площадью около 50-60 кв.м. На них существует высокий спрос, в том числе и со стороны иностранных инвесторов.

— Какова ситуация с ценами на недвижимость в настоящее время? За сколько в среднем сегодня можно купить квартиру в столице и других регионах Албании, и сколько стоила та же недвижимость полгода/год назад?

— Как я уже говорил выше, цены постоянно растут. За последние 6 месяцев цены на небольшие квартиры выросли на 15%. Квартира, которая год назад стоила €90,000 в центре Тираны (столица Албании — прим.ред.), сегодня стоит около €130,000.

Теперь что касается прибрежной зоны, где мы сейчас продается больше всего квартир. На пляжах Дурреса квартира 1+1 площадью 55 кв.м., которая год назад стоила €35,000, сегодня стоит €53,000. На большие квартиры на побережье стоимость растет не так сильно: например, квартира 2+1 площадью 95 кв.м. в районе пляжей Дурреса год назад стоила €57,000, а сегодня — €70,000.

— Какие районы являются наиболее популярными для покупки недвижимости в Албании? Чем это обусловлено?

— Районы с самым высоким спросом — это центр столицы и прибрежные районы Дурреса. Столица востребована, так как тут больше населения (почти миллион жителей) и более развитая инфраструктура. А побережье города Дуррес популярно по ряду причин: в порт Дурреса вкладываются большие инвестиции, здесь длинная береговая линия, активно развивается туризм, есть возможность аренды квартир с бронированием в течение лета и т.д.

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«Иностранцы могут купить квартиру в Албании без проблем»

— Кто из иностранцев чаще всего покупает недвижимость в Албании и почему?

— Чаще всего сейчас недвижимость покупают украинцы и русские: они уезжают от войны, получают ВНЖ в Албании и остаются здесь жить. К слову, получить ВНЖ Албании можно через покупку недвижимости: закон гласит, что вы можете получить резиденцию, если жилая площадь квартиры составляет не менее 20 кв.м. на человека. То есть, если вы молодая пара с одним ребенком, то для получения ВНЖ вам потребуется квартира площадью не менее 60 кв.м.

В то время как жители Польши и Чехии сразу покупают жилье из инвестиционных соображений и сдают его в посуточную или долгосрочную аренду.

— В целом, каковы условия покупки недвижимости в Албании для иностранцев? Как выглядит этот процесс?

— Нельзя сказать, что для иностранцев есть какие-то особенные условия покупки недвижимости в Албании — они могут купить любую квартиру без проблем. Единственное, условия усложняются, если вашей целью будет покупка земельного участка или частного дома.

Процесс покупки квартиры в Албании очень прост, особенно если вам помогает агент по недвижимости. Этапы покупки таковы: бронь объекта, подписание договора, перевод денег, получение свидетельства о праве собственности.

Также плюс, что иностранцы могут купить недвижимость дистанционно по доверенности.

— Какие есть способы заработка на недвижимости в стране?

— Наиболее часто используются три способа заработка на недвижимости Албании:

Покупка недвижимости и ее посуточная сдача в аренду.

Покупка недвижимости и сдача ее в аренду на ежемесячной основе.

Приобретение объекта, его ремонт и реконструкция и перепродажа по более высокой цене.

— Исходя из текущей ситуации на рынке, что вы ожидаете увидеть в будущем?

— Я думаю, что цены на квартиры и арендную плату продолжат расти, потому что иностранные инвестиции в рынок только увеличиваются. Поэтому сейчас то самое время, когда стоит заходить на рынок недвижимости Албании и вкладывать в него деньги.