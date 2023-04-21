В Японии распродают заброшенные дома. Есть варианты даже за $500

В Японии очень много заброшенных домов, преимущественно в сельской местности. Причина — население страны сокращается, и покупателей просто не хватает. Поэтому правительство решило продавать пустующие дома через аукционы по доступным ценам.

Согласно официальной статистике за 2018 год, в стране имеется не менее 8,5 миллиона «акия» (незанятый дом по-японски — прим.ред.). Некоторые эксперты считают, что их уже гораздо больше — число может доходить до 11 миллионов.

Сейчас власти Японии начали субсидировать ремонт и продавать такие дома — чаще всего в пределах $25,000, но есть объекты стоимостью всего $500.

По словам Мэтью Кетчума, основателя консалтинговой компании по недвижимости Akiya & Inaka, сейчас такими домами активно интересуются иностранцы, в том числе и американцы.

«Сначала мы получали большинство запросов от жителей Японии, австралийцев и сингапурцев», — говорит Кетчум. «Сейчас ситуация изменилась, и подавляющее большинство наших клиентов пребывают из США».