В наше время удаленная работа уже стала скорее мейнстримом, нежели чем-то диковинным. Благодаря этому появилась новая категория работников — цифровые кочевники. Это люди, которые работают онлайн, не привязываясь к конкретному месту и стране. Живя в таком режиме, важно не забывать, что в каждом государстве есть свои нюансы в области налогообложения. О налоговых ставках, доступных льготах, условиях получения статуса налогового резидента — пойдет речь далее в этом материале.

Кто такие цифровые кочевники?

Цифровые кочевники — это люди, которые работают удаленно в онлайн-режиме и живут без привязки к конкретной стране. Обычно они получают вид на жительство на основе дохода за пределами страны проживания. К этой категории часто относятся фрилансеры, индивидуальные предприниматели, сотрудники компаний, работающие дистанционно.

Среди наиболее распространенных профессий, представители которых становятся номадами, — программисты, дизайнеры, редакторы, маркетологи, smm-специалисты.

Особенности налогообложения цифровых кочевников

Налогообложение цифровых кочевников — сложная тема, так как оно зависит от множества факторов. Основные аспекты, которые необходимо учитывать:

Налоговое резидентство. Оно определяет, в какой стране нужно платить налоги. Обычно налоговыми резидентами становятся те, кто проживает в стране более 183 дней в году.

Оно определяет, в какой стране нужно платить налоги. Обычно налоговыми резидентами становятся те, кто проживает в стране более 183 дней в году. Международные соглашения. Многие страны заключают соглашения об избежании двойного налогообложения, чтобы граждане не платили налоги дважды с одного и того же дохода.

Многие страны заключают соглашения об избежании двойного налогообложения, чтобы граждане не платили налоги дважды с одного и того же дохода. Виды налогов. Цифровые кочевники могут столкнуться с различными видами налогов, включая подоходный налог, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль компании (если у них есть свой бизнес) и социальные взносы.

Цифровые кочевники могут столкнуться с различными видами налогов, включая подоходный налог, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль компании (если у них есть свой бизнес) и социальные взносы. Налоговые льготы. Многие страны предлагают специальные налоговые режимы или льготы для цифровых кочевников, чтобы привлечь их в свою страну.

Многие страны предлагают специальные налоговые режимы или льготы для цифровых кочевников, чтобы привлечь их в свою страну. Визы цифрового кочевника. Некоторые страны ввели специальные визы для цифровых кочевников , которые часто связаны с определенными налоговыми условиями.

Разбор налоговых условий в популярных направлениях среди номадов

Теперь рассмотрим особенности налогообложения в различных странах, популярных среди диджитал-номадов.

Португалия

Налоговым резидентом Португалии можно стать, находясь в стране более 183 дней в течение года, либо имея купленную или арендованную недвижимость в стране.

Система налогообложения здесь прогрессивная, со ставками от 13.25% (при годовом доходе до €7703) до 48% (при годовом доходе свыше €81,199). С доходов выше €80,000 уплачивают дополнительную надбавку 2,5%, а с доходов от €250, 000 — 5%.

Требование к доходу для визы номада составляет от €3280 в месяц. Действует такая виза 2 года с возможностью продления. Есть возможность получения гражданства через 5 лет. Также можно включить в заявку семью.

Что касается социальных взносов, работник платит 11% в социальный фонд и фонд здравоохранения, а работодатель — 23,75% за каждого сотрудника.

Летом 2024 года в Португалии заговорили о возвращении льготного режима NHR, который был отменен в 2023 году. Тогда этот режим подразумевал фиксированную ставку 20%.

Италия

Востребованным направлением у номадов в последнее время стала также Италия.

Виза для удаленной работы — это новый способ привлечения цифровых кочевников в Италию. Чтобы получить такую визу, необходимо иметь стабильный доход из-за границы не менее €2700 в месяц или €32,400 в год. Также требуется наличие не менее €28,000 на банковском счете в качестве сбережений.

Для резидентов, которые только начинают работать в Италии, действует прогрессивная шкала налогообложения: от 23% (при заработке до €28,000 в год) до 43% (свыше €50,000 в год).

С 2024 года для новых резидентов введен специальный режим, который позволяет платить фиксированный налог на зарубежный доход. Для цифровых кочевников предусмотрена налоговая льгота в размере 50% на доходы в течение первых пяти лет проживания в Италии. Льгота применяется к доходам до €600,000.

Чтобы воспользоваться специальным режимом, необходимо стать налоговым резидентом Италии. Это происходит автоматически при регистрации в местных органах власти или при наличии значительных экономических связей с Италией, например, при пребывании более 183 дней в стране.

Пример: редактор интернет-ресурса переехала в Рим по новой визе для удаленной работы. Ее доход составляет €50,000 в год. По стандартной системе она бы платила около 35% налога, но благодаря специальному режиму для новых резидентов она может выбрать фиксированную сумму налога на свой зарубежный доход, что значительно снижает налоговую нагрузку.

Греция

Несмотря на высокие налоговые ставки, Греция предлагает привлекательные условия для цифровых кочевников. В стране действует прогрессивная шкала налогообложения, которая варьируется от 9% до 44%. Максимальная ставка применяется к доходам, превышающим €40,000.

Чтобы воспользоваться максимальной налоговой ставкой, необходимо иметь доход от €42,000 в год. Это автоматически подпадает под действие максимальной ставки.

В Греции хорошо развита инфраструктура, и уровень жизни здесь высокий.

Венгрия

Венгрия выделяется своими привлекательными налоговыми условиями. Здесь действует единая ставка подоходного налога в размере 15%. Это один из самых низких показателей в Европе.

Для цифровых кочевников предусмотрена специальная виза «White Card».

Также в Венгрии существуют налоговые льготы для тех, кто проживает в стране менее 183 дней в году.

Пример: программист, не являющийся гражданином Венгрии, получил «белую карту». Его годовой доход составляет €70,000. Проживая в Венгрии 150 дней в году, он не платит подоходный налог в этой стране, но должен учитывать свои налоговые обязательства в стране основного резидентства.

Испания

Испания привлекает цифровых кочевников своим климатом, культурой и множеством достопримечательностей. Здесь действует прогрессивная шкала налогообложения, которая варьируется от 19% до 47% в зависимости от дохода.

В Испании действует «закон Бекхэма» — специальный налоговый режим для новых резидентов с фиксированной ставкой 24% на 6 лет.

Еще одно преимущество — возможность включить членов семьи в визу.

Пример: специалист по SMM переехала в Мадрид по визе цифрового кочевника. Ее годовой доход составляет €60 000. Благодаря «закону Бекхэма» она платит фиксированные 24%, а не 37%, которые бы заплатила по стандартной прогрессивной шкале, что позволяет ей экономить около €9100 в год.

Читайте о личном опыте получения испанской визы цифрового кочевника .

Мальта

Мальта предлагает следующие условия:

Прогрессивная шкала налогообложения, которая варьируется от 0% до 35%.

Новая ставка в размере 10% для цифровых кочевников (с декабря 2023 года).

Специальный статус резидента позволяет платить налог только на доход, переведенный на Мальту.

Пример: маркетолог получил вид на жительство на Мальте. Его годовой доход составляет €75,000. Выбрав специальный статус резидента, он платит налог только на €30,000, которые переводит на Мальту для проживания. С новой ставкой в размере 10% для цифровых кочевников его налог составит €3000 в год.

Кипр

На Кипре иностранец становится налоговым резидентом, если он провел на острове более 183 дней в году. Также можно получить статус резидента, если прожить на Кипре 60 дней и выполнить определенные условия:

Приобрести или арендовать недвижимость на Кипре .

. Иметь тесную экономическую связь с Кипром.

Проживать в других странах менее 183 дней в году.

На Кипре можно рассчитывать на привлекательные условия для новых резидентов:

Прогрессивная шкала налогообложения, которая варьируется от 0% (при годовом доходе до €19,500) до 35% (при годовом доходе свыше €60,000).

Новые налоговые резиденты, которые не были налогоплательщиками Кипра в течение 10 предшествующих лет, могут сократить сумму налога на 50%. Эта льгота действует в течение 10 лет.

Упрощенные требования к резидентству (60 дней).

Пример: специалист по поисковой оптимизации переехал на Кипр. Его годовой доход составляет €100,000. Благодаря льготе для новых резидентов он платит налог только с €50,000, что при максимальной ставке в 35% составляет €17,500 вместо €35,000.

ОАЭ

ОАЭ предлагают следующие условия:

Нулевой подоходный налог для физических лиц.

Современная инфраструктура.

Годовая виза цифрового кочевника с возможностью продления.

Возможность получения налогового сертификата резидента.

Пример: блогер переехала в Дубай по визе цифрового кочевника. Ее годовой доход составляет €150,000. В ОАЭ она не платит подоходный налог, но использует налоговый сертификат для оптимизации международных налоговых обязательств.

Турция

Турция становится все более популярным направлением для цифровых кочевников. Из особенностей:

Прогрессивная шкала налогообложения, которая варьируется от 15% (при годовом доходе до 70,000 TRY) до 40% (при годовом доходе свыше 880,000 TRY, что примерно равно €24,400).

Долгосрочная виза для удаленных сотрудников.

Пример: копирайтер переехал в Стамбул. Его годовой доход — €45,000. При грамотном планировании и использовании налоговых вычетов, он может снизить свою эффективную налоговую ставку до 25%. Это делает Турцию привлекательным вариантом по сравнению со многими европейскими странами.

Сводная таблица налоговых условий по странам

Страна Налоговые ставки Мин. доход для визы Особые льготы Португалия 13.25-48% 3280 €/мес Возможное возвращение NHR в 2024 Италия 23–43% €2700 €/мес Специальный режим для новых резидентов Греция 9–44% 3500 €/мес - Венгрия 15% (единая) Нет фикс. требования Освобождение при проживании <183 дней Испания 19–47% 2000 €/мес «Закон Бекхэма» (24% на 6 лет) Мальта 0–35% 2700 €/мес 10% для цифровых кочевников Кипр 0–35% 3500 €/мес 50% снижение налогооблагаемой базы ОАЭ 0% 5000 €/мес Отсутствие подоходного налога Турция 15–40% 3000 €/мес Налоговые вычеты

Важно помнить, что при выборе страны для проживания и работы необходимо учитывать не только налоговые аспекты, но и множество других факторов. Среди них: качество жизни, возможности для профессионального развития, культурная среда и личные предпочтения.