Март стал удачным месяцем для рынка недвижимости Чехии — процентная ставка по ипотеке снизилась и покупать жилье в стране стали чаще. Однако ипотечная ставка по-прежнему очень высокая, если сравнивать ее с предыдущими годами.

В марте банки и строительные общества Чехии выдали ипотечных кредитов на сумму 12,6 млрд крон (около $568 млн.) — это на 60% больше, чем месяцем ранее (+4,7 млрд крон). Если в феврале было выдано 2289 новых ипотечных кредитов, то в марте их количество увеличилось почти до 3500. Это означает, что объем и количество ипотечных кредитов достигли пика, который был последний раз зафиксирован в середине прошлого года

Как отметил Якуб Зайдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации, многие люди осознали, что высокие процентные ставки будут оставаться на прежнем уровне в ближайшее время, и поэтому они не ждут значительного снижения. Также, по его мнению, к оживлению на рынке привело некоторое снижение цен на недвижимость в марте, которое в некоторых регионах составило более 20% по сравнению с серединой прошлого года.

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В марте процентная ставка по новым ипотечным кредитам без рефинансирования снизилась до 5,86%, что соответствует уровню октября прошлого года. Тем не менее, она продолжает находиться на самом высоком уровне за последние двадцать лет. Фактические процентные ставки находятся в диапазоне от 6 до 7%.

Если процентная ставка в Чехии повышается на 1 процентный пункт, то это приводит к увеличению ежемесячного платежа на примерно 1 500 крон для ипотеки среднего размера.

Если сравнивать с прошлыми годами, когда на рынке была распространена ставка в 2%, то уровень ипотечной ставки в 6% приводит к увеличению ежемесячного платежа в среднем на 6000 крон ($280).

«Очевидно, люди перестали ждать чуда и понимают, что массовое удешевление просто так не наступит. Мой личный прогноз — около 5% к концу года», — говорит Йиржи Хлучи, основатель онлайн-платформы для финансовых консультаций Frenkee. Он отмечает, что поначалу это никак не повлияет на цены на недвижимость в городах. Но благодаря более низким ставкам и большему интересу к финансированию, они могут начать расти.