Необычная квартира продается в Австрии. За €459,000 можно купить квартиру с 25 комнатами, которая расположена прямо под крышей здания. Еще одна особенность этого предложения — дом был построен в 1913 году.

Квартира 25 комнат Вена, Австрия € 459,000 25 Количество комнат 1 ванных комнат 802 м²

В столице Австрии — в городе Вена — выставлена на продажу квартира, которая насчитывает 25 комнат. В объявлении написано, что это тихая солнечная мансарда общей площадью 802 квадратных метра. Из многочисленных окон этой квартиры открывается отличный вид на город, точнее, на крыши домов и горы вдалеке.

Апартаменты расположены прямо под крышей жилого дома 1913 года постройки. Всего на этаже 2 квартиры, и одна из них уже продана. Лифт подъезжает практически к двери этих апартаментов, что довольно удобно. Продавец неоднократно подчеркивает, что это очень солнечное и уютное жилье, которое подойдет как для проведения вечеринок, так и для полного уединения вдали от всех.

Планировка квартиры, как и положено мансарде, довольно нестандартна. Из прихожей можно выйти сразу в ванную комнату с огромной душевой кабиной и выходом на балкон. Кстати, во время принятия душа можно продолжать любоваться городом. Также из коридора можно попасть в спальню, гостиную по южной стороне здания и туалет. Кухня в квартире совмещена с гостиной и сделана максимально открытой. Отдельной комнатой сделана кладовка, которая легко может превратиться в постирочную (есть подключение для стиральной машины и бойлера).

На втором уровне находится галерея с выходом на большую террасу, где будущий собственник может также наслаждаться видом на город и реку либо устроить шумную вечеринку или презентацию для своих гостей.

Все комнаты, как и положено мансарде, со скошенными потолками. Под потолком установлены деревянные балки, которые могут стать изюминкой интерьера. В целом же, квартира отремонтирована и готова к проживанию — осталось только расставить мебель и подключить бытовую технику.