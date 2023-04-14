В Саудовской Аравии появятся 4 Особые Экономические Зоны, которые будут центром притяжения инвесторов. План по их созданию запустил Его Высочество наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд.

Четыре Особые Экономические Зоны появятся под Эр-Риядом, в Джизане, в портовом городе Рас-эль-Хайре и экономическом городке имени короля Абдаллы в Джидде. Они будут открыты для инвесторов со всего мира.

Иностранцы получат возможность полностью контролировать свои фирмы, а также им будут гарантированы конкурентоспособные ставки корпоративного налога и освобождение от таможенных пошлин на импорт. Кроме того, иностранные компании получат доступ к ресурсам для производства и сырью.

Цель нового проекта заключается в укреплении статуса Королевства как ведущего мирового центра для инвестиций. А эти инвестиции, в свою очередь, помогут развить важные секторы экономики страны, включая логистику, промышленность, технологии и другие. Плюс, создание зон приведет к созданию десятков тысяч рабочих мест и привлечению миллиардов риалов.