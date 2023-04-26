Где иностранцам запрещено покупать недвижимость? Список стран с условиями и ограничениями

Иностранец далеко не всегда может купить недвижимость в другой стране: где-то это вовсе невозможно, а где-то для этого нужно выполнить определенные условия. Подробно о таких странах с ограничениями и условиями — читайте далее.

Во многих странах существуют разного рода уровни сложности для иностранцев, пытающихся приобрести там недвижимость. Где-то это в принципе невозможно для некоторых иностранцев, где-то нужно выполнить ряд условий для покупки, в каких-то странах есть отдельные районы, где нельзя покупать недвижимость, и так далее. Мы собрали список стран, где могут возникнуть трудности с покупкой квартир и домов, и очертили важные детали в каждом из случаев.

Страны, где иностранцу сложнее всего купить недвижимость

Условия. Чтобы купить недвижимость в Австрии, нужно соответствовать одному из перечисленных требований:

иметь гражданство одной из стран Евросоюза;

иметь австрийское ВНЖ;

оформить покупку на юридическое лицо, зарегистрированное в ЕС;

получить разрешение местных властей в Земельной комиссии.

Исключения тоже бывают — все будет зависеть от характеристик определенного объекта.

Условия. Иностранцы обязаны получить разрешение от местных властей на покупку недвижимости. Оно не потребуется, только если покупка оформляется на компанию, то есть юридическое лицо.

Ограничения. Иностранцам запрещено покупать в Венгрии: военные и стратегические объекты, национальные памятники, а также объекты, расположенные в заповедниках. Под вопросом будет покупка на территории курортов Балатон, Хевиз — власти могут не дать разрешение.

Вьетнам

Условия. Категории иностранцев, которым разрешено приобретать квартиры во Вьетнаме:

иностранцы, которые инвестировали в экономику Вьетнама или занимают руководящие должности в компании, работающей на территории этой страны;

иностранцы, весомость вклада которых была признана президентом или премьер-министром Вьетнама;

иностранцы с высшим образованием, которые работают в социально-экономической сфере, или же те, кто обладает специальными знаниями, важными для этой конкретной страны;

иностранцы, состоящие в браке с гражданами Вьетнама;

компании с иностранным капиталом, работающие во Вьетнаме, которые не являются компаниями по торговле недвижимостью и нуждаются в жилье для своих сотрудников.

Ограничения. Иностранные физические лица могут владеть квартирами в течение максимум 50 лет; иностранные же компании — на протяжении периода, указанного в их инвестиционном сертификате.

Также нужно учитывать, что иностранцы-резиденты не могут сдавать купленную во Вьетнаме жилую недвижимость в субаренду.

Ограничения. Иностранцам, не гражданам ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоны), запрещено покупать в Греции: недвижимость рядом с военными базами и национальными границами, в частности, в некоторых регионах Северной Греции, Крита и Родоса, на Восточных Эгейских островах и на архипелаге Додеканес.

Дания

Ограничения. Иностранец может купить недвижимость в Дании только для основного места жительства или ведения бизнеса.

Условия. Но только, если он соответствует одному из требований:

ранее проживал в Дании не менее пяти лет;

является гражданином ЕС и работает в Дании;

является гражданином страны, не входящей в ЕС, с действующим разрешением на проживание или ведение бизнеса.

Канада

Условия. С 1 января 2023 года в Канаде ввели запрет на покупку жилья иностранцами , но исключения все же есть. Покупать жилье в этой стране могут иностранцы, которые:

имеют разрешение на трудоустройство в Канаде. При этом, купить можно не более одного жилого объекта;

покупают пустующие земли с целью жилой и смешанной застройки;

покупают жилье с целью развития. Это касается и публичных компаний, созданных в Канаде, но находящихся под контролем иностранных лиц.

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Условия. Не гражданам ЕС и ЕЭЗ для покупки недвижимости на Кипре понадобится официальное разрешение от Совета министров страны. Его, как правило, охотно выдают для покупки дома или участка площадью не более 4014 м².

Ограничения. Кроме того, иностранцы, не являющиеся гражданами стран ЕС и ЕЭЗ, могут владеть только одним объектом. А коммерческую недвижимость купить могут только юридические лица, зарегистрированные на Кипре.

Условия. Право на покупку недвижимости в полную собственность в любом месте ОАЭ есть у граждан этой страны, а также у иностранцев из стран Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар. Также этой возможностью обладают зарегистрированные в этих государствах компании.

Иностранец неарабского происхождения может купить жилье и коммерческие объекты только в определенных фрихолд-регионах ОАЭ. Объекты, расположенные в зонах свободной торговли (Free Zone), оформляются в полную частную собственность, и их можно продавать, сдавать, дарить или передавать по наследству.

В период с 2006 по 2008 годы были приняты постановления, которые утвердили список свободных зон в Дубае, Умм-Аль-Кувейне, Рас-Эль-Хайме и Аджмане. В 2019 году право собственности на фрихолд стало доступно иностранцам также в Абу-Даби. В Дубае, к примеру, на данный момент насчитывается более 60 районов свободного владения.

В Объединенных Арабских Эмиратах существуют также лизхолд-регионы, где недвижимость продается в виде долгосрочной аренды (максимальный срок составляет 99 лет). По истечении этого периода арендатор должен вернуть объект владельцу, однако возможно продлить договор на аналогичный срок на себя или на родственников. Кроме того, объект можно продать до истечения срока аренды, передав покупателю оставшееся время аренды. Этот тип собственности доступен только гражданам арабских стран.

Условия. Для покупки недвижимости на Мальте иностранец должен:

Получить официальное разрешение от властей — Acquisition of Immovable Property Act (AIP Permit). Разрешение AIP требуется для покупки недвижимости в любом районе, за исключением специально отведенных областей — Special Designated Areas. Разрешение не потребуется гражданам Евросоюза, которые жили на острове последние пять лет, а также их супругам, не имеющим европейского гражданства; еще эти послабления касаются граждан ЕС, приобретающих недвижимость с целью ведения бизнеса или оказания услуг.

Приобрести объект стоимостью, которая превышает определенный минимум, устанавливаемый Национальным бюро статистики (€136,9 тыс. для квартиры и €236,5 для других объектов). Эту сумму часто пересматривают.

Ограничения. Иностранцы могут купить на Мальте не больше одного объекта на семью (за исключением специальных районов).

Мексика

Ограничения. Как иностранцу, вам не разрешается покупать недвижимость в пределах 62 миль (100 км) от международной границы или 31 мили (около 50 км) от побережья. Однако эти ограничения можно обойти на законных основаниях: либо купив объект через мексиканский земельный траст (fideicomiso), либо через Мексиканскую корпорацию.

Еще один момент: эхидо (земля, предоставленная правительством коренным народам Мексики) не может принадлежать иностранцам.

Условия. Для покупки дома с участком иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС и ЕЭЗ, должны получить разрешение Министерства внутренних дел . Такое разрешение получают те, кто может доказать связь с Польшей: это может быть временный или постоянный ВНЖ, польское происхождение, брак с гражданином страны. Для приобретения квартиры разрешение не нужно.

Также разрешение потребуется для покупки недвижимости, расположенной в приграничной зоне.

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Саудовская Аравия

Условия:

Иностранец, который не является гражданином ни одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), имеет право приобрести один объект для собственного проживания, но для этого им нужно владеть местным ВНЖ и получить разрешение от МВД.

Гражданин страны, входящей в GCC вправе купить или арендовать только один жилой объект, плюс им разрешается приобретать земельные участки до 3 тыс. кв. м.

Международные компании, ведущие лицензированный бизнес в Саудовской Аравии, могут приобретать недвижимость для временного проживания своих сотрудников, ведения бизнеса и инвестиций, получив разрешение от Министерства иностранных дел. В Мекке и Медине иностранным компаниям можно приобретать недвижимость только с целью ведения бизнеса, выгодного для страны.

Люди, которые имеют инвестиционное ВНЖ Saudi Premium Residence, имеют возможность владеть недвижимостью, в том числе в Мекке и Медине, однако это возможно только на правах долгосрочной аренды на 99 лет.

Ограничения. Иностранцам запрещено приобретать жилье в городах Мекка и Медина — его можно только унаследовать.

К иностранцам ограничения также применяются в отношении права распоряжения имуществом. Например, продажа приобретенного объекта возможна только через пять лет.

Сербия

Ограничения. Иностранцам запрещено покупать объекты и участки рядом с землей, принадлежащей вооруженным силам страны. Покупка сельскохозяйственных и лесных угодий тоже под запретом.

Словения

Ограничения. Физические лица, которые не являются гражданами ЕС, не могут покупать недвижимость в Словении.

Условия. Приобрести недвижимость или земельные участки можно на юридическое лицо, зарегистрированное в Словении.

Сингапур

Условия. В Сингапуре иностранцы должны быть легальными резидентами не менее пяти лет, прежде чем смогут приобрести дом.

Ограничения. Иностранцам полностью запрещено приобретать квартиры Совета по жилищному строительству и развитию — это доступные квартиры, субсидируемые государством.

Таиланд

Условия. Иностранные граждане могут приобретать квартиры в полное владение только в кондоминиумах, где каждая квартира имеет своего владельца, но общая территория является совместной долевой собственностью. Если многоквартирный дом не зарегистрирован как кондоминиум, то иностранные граждане могут приобретать квартиры только на правах долгосрочной аренды (Leasehold).

При покупке виллы с земельным участком, иностранный гражданин может приобрести только дом в полную собственность. Земельный участок может быть оформлен иностранным физическим лицом только в долгосрочную аренду, обычно на период в 90 лет.

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Условия. Нерезиденты могут приобретать в Турции объекты недвижимости, общая площадь которых не превышает 25,000 м².

Ограничения:

Начиная с 1 июля 2022 года, иностранный гражданин, приобретающий недвижимость в одном из 1169 закрытых регионов, не может зарегистрироваться и проживать в своем имуществе. Следовательно, он не получит возможность получить первоначальное ВНЖ и официально находиться в стране. То же самое правило распространяется и на аренду. Однако данное нововведение не затронет иностранных граждан, которые уже имели прописку в этих закрытых регионах.

и проживать в своем имуществе. Следовательно, он не получит возможность получить первоначальное ВНЖ и официально находиться в стране. То же самое правило распространяется и на аренду. Однако данное нововведение не затронет иностранных граждан, которые уже имели прописку в этих закрытых регионах. Правительство Турции запрещает иностранным гражданам покупать недвижимость на территориях приграничных зон и в местах, находящихся в военных районах. Кроме того, каждому иностранному гражданину разрешается иметь не более 10% недвижимости в определенном районе или городе.

Покупка недвижимости в Турции запрещена для иностранных фондов и ассоциаций, а граждане Армении, Йемена, Кубы, Нигерии, Сирии и КНДР не могут оформить недвижимость в этой стране на физическое лицо.

Есть опасения, что в Турции иностранцам и вовсе запретят покупать недвижимость — пока такое предложение отклонили, но если выборы в стране (они пройдут в мае) выиграет оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, ситуация может кардинально измениться.

Ограничения. В конце марта 2023 года парламент Литвы одобрил в первом чтении законопроект о введении запрета на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси . Чуть позже его немного смягчили. В итоге сейчас касательно недвижимости ситуация выглядит так:

Запрет на покупку недвижимости коснется только тех россиян, у кого нет ВНЖ или ПМЖ в Литве. Также нерезиденты не смогут принимать недвижимость в наследство.

Для граждан Беларуси ограничения относительно недвижимости отменили — покупать недвижимость белорусы смогут.

Спустя примерно 10 дней после поправок, Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на так закон о национальных санкциях. Президент предлагал парламенту ввести одинаковые ограничения как для граждан России, так и для граждан Беларуси. Но Сейм Литвы уже отклонил вето президента, а значит дополнительные ограничения вводиться пока не будут.

Новая Зеландия

Ограничения. Вы не можете купить или построить дом в Новой Зеландии , если вы иностранец с временной или транзитной визой (например, студенческой, рабочей или гостевой); либо же иностранец без визы.

Условия. Граждане Новой Зеландии и постоянные жители, отвечающие требованиям «обычных резидентов», могут покупать недвижимость без ограничений.

Если у вас есть виза класса резидента, но вы еще не являетесь «обычным резидентом», вы можете купить или построить один дом для проживания, если перед покупкой получите согласие Управления зарубежных инвестиций.

Чтобы иметь статус резидента Новой Зеландии для покупки жилой недвижимости, вы должны соответствовать всем четырем критериям:

иметь резидентскую визу;

проживать в Новой Зеландии не менее последних 12 месяцев;

физически находиться в стране не менее 183 дней за последние 12 месяцев;

быть налоговым резидентом Новой Зеландии.

Если вы являетесь гражданином или постоянным жителем Австралии или Сингапура, вы получите визу класса резидента по прибытии в Новую Зеландию.

Условия. Покупатели недвижимости в Финляндии из-за пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) должны получать разрешение на покупку от Министерства обороны этой страны. Оно не понадобится, если квартира находится в собственности жилищных компаний.

Ограничения. Иностранцам нельзя покупать недвижимость на Аландских островах. Это возможно только при наличии Аландского права жительства, на которое могут претендовать лишь дети исконных жителей архипелага и граждане Финляндии.

Условия. Покупать недвижимость в Швейцарии можно только:

гражданам Швейцарии;

гражданам ЕС, имеющим ВНЖ категории В и С;

выходцам из других стран с ВНЖ категории С (или В, но зависит, одобрит ли банк).

На покупку курортного жилья иностранцам требуется разрешение.

Ограничения:

Нерезиденты имеют возможность купить только один объект недвижимости для личного использования на семью, и при этом площадь жилой площади объекта не может превышать 200 квадратных метров.

Иностранцы могут покупать курортное жилье не во всех кантонах и только при наличии квот. Но жить там они могут не больше определенного общиной времени.

Иностранным компаниям запрещено приобретать недвижимость в Швейцарии, однако приобрести ее можно через компанию, которая котируется на швейцарской бирже. При этом нерезиденту разрешено владеть не более 33% акционерного капитала этой компании.

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Ограничения. Иностранцы не могут приобретать недвижимость на расстоянии менее одного километра от государственной границы, а также объекты на островах и объекты стратегического значения.

Ограничения. Иностранцам запрещено покупать недвижимость на приграничных территориях.

Условия. Это могут делать только граждане Эстонии, ЕС и ЕЭЗ, а также юридические лица, и только с разрешения правительства.