На всю новостройку — 3 квартиры. В Москве за €22,8 млн продается необычный дом

В Москве на продажу выставлена довольно интересная новостройка — это трехэтажный жилой дом, который рассчитан всего на 3 квартиры. Стоимость у этого дома, конечно, также впечатляющая — €22,8 миллиона. Как выглядит новостройка и что она из себя представляет — в статье.

Дом поселение Вороновское, Россия € 22,901,425 1 362 м² Количество этажей 3

Рынок недвижимости Москвы — это отдельный мир, который имеет свои особенности. Так, например, там можно найти в продаже целую новостройку, которая расположена в тихом квартале в историческом центре города — в 5 минутах ходьбы от станции метро Смоленская. Рядом с домом есть зелёная аллея, ведущая к храму Преображения Господня на Песках и улице Арбат. Конечно, такое расположение не могло не повлиять на название дома — «Резиденция Арбат».

Интересная особенность дома — на трех этажах здания расположены всего 3 три квартиры, при этом одна из квартир — двухэтажная. Парковочных мест всего 6 - по два на каждую квартиру. Безопасность проживающих обеспечена постом охраны (с пультом управления общедомовыми коммуникациями, системой видеомониторинга), плюс системой видеонаблюдения, контроля доступа и пожаротушения, шлагбаума.

Фотографий внутренного убранства квартир нет — только планировки:

• Квартира №1 на 1-2 этажах– 446,2 кв.м. (1-2 этаж)

• Квартира №2 на 3 этаже – 264,8 кв.м. (3 этаж)

• Квартира №3 на мансарде – 274,6 кв.м. + 42 кв.м. (эксплуатируемая кровля), высота потолков 3,6м.

По словам продавца, в каждой квартире есть просторный балкон (и балконы как раз видны на фото). Плюс в подвале есть огромное помещение площадью 306 кв.м., из которых 100 кв.м. — готовые к продаже 3 отдельных свободных помещения. Два помещения из них могут быть присоединены к квартире №1 по желанию покупателя.

Покупатель квартиры №3 также может увеличить площадь своей квартиры — за счет покупки дополнительного помещения на мансарде (общей площадью 42 кв.м).

Что касается проведенных коммуникаций — здесь все в порядке:

Централизованная система кондиционирования и вентиляции с глубокой многоступенчатой системой очистки воздуха;

Централизованная двухтрубная система отопления, собственный тепловой пункт с автоматическим узлом управления теплоносителем;

Централизованная система газоснабжения;

Новая линия электроснабжения с резервным каналом (2-я категория надежности, выделенная мощность - 135 кВт на весь объект;

Новая трасса оптико-волоконной связи, обеспечивающая высокую скорость передачи данных.

Дом красиво подсвечен вечером, и органично вписан в архитектуру района.