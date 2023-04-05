Почти все страны Европы сталкиваются с нехваткой специалистов и принимают законы с целью привлечь иностранных работников в страну. Только недавно мы писали про иммиграционные изменения в Германии и Италии . С 1 апреля переехать на работу стало проще и в Данию — именно с этой даты вступили в силу поправки к закону страны об иностранцах.

Каких специалистов не хватает в Дании?

По данным Европейской комиссии, за первые три месяца 2022 года 42% компаний в Дании сообщили о проблемах с набором персонала.

В Дании не хватает как людей с высшим образованием, так и просто квалифицированных рабочих, поэтому страна составила 2 разных списка для каждой из категорий.

Среди людей с высшим образованием (требуется степень бакалавра или магистра), сильно востребованы профессионалы в области науки, техники, здравоохранения, преподавания, информационных технологий и финансов. Получив работу из этого списка, можно будет подать заявление на получение ВНЖ и разрешение на работу в Дании.

Среди квалифицированных рабочих требуются младшие специалисты и ​​служащие в области науки и техники, бизнеса и управления, бухгалтерского учета и социальной защиты.

Как именно Дания упростила иммиграционные правила?