С 1 апреля иностранцам стало легче переехать на работу в Данию. Детали
Почти все страны Европы сталкиваются с нехваткой специалистов и принимают законы с целью привлечь иностранных работников в страну. Только недавно мы писали про иммиграционные изменения в и . С 1 апреля переехать на работу и в Данию — именно с этой даты вступили в силу поправки к закону страны об иностранцах.
Каких специалистов не хватает в Дании?
По данным Европейской комиссии, за первые три месяца 2022 года 42% компаний в Дании сообщили о проблемах с набором персонала.
В Дании не хватает как людей с высшим образованием, так и просто квалифицированных рабочих, поэтому страна составила 2 разных списка для каждой из категорий.
Среди людей с высшим образованием (требуется степень бакалавра или магистра), сильно востребованы профессионалы в области науки, техники, здравоохранения, преподавания, информационных технологий и финансов. Получив работу из этого списка, можно будет подать заявление на получение ВНЖ и разрешение на работу в Дании.
Среди квалифицированных рабочих требуются младшие специалисты и служащие в области науки и техники, бизнеса и управления, бухгалтерского учета и социальной защиты.
Как именно Дания упростила иммиграционные правила?
- Снизились требования к заработной плате, чтобы для иностранцев было открыто больше рабочих мест. Новый лимит по годовой зарплате для получения разрешения на работу и ВНЖ — не менее 375,000 датских крон (€50,344). До этого порог составлял 465,000 датских крон (€62,434).
- Появилась возможность ускоренной сертификации работников. Датские компании, которые хотят нанять иностранцев, могут подать заявку на ускоренное оформление разрешений. Для такой быстрой сертификации в компании должно быть минимум 10 штатных сотрудников, тогда как до этого должно было быть 20.
- Хорошие новости есть и для иностранных студентов. После получения диплома иностранцы смогут остаться еще на 3 года в Дании для поиска работы на месте — до этого этот период составлял 2 года.