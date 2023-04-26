Самой густонаселенной страной мира теперь является Индия. Страна опередила Китай. Для сравнения: каждый день в Индии рождается 86,000 детей, а в Китае — 49,400 детей.

Индия обогнала Китай по количеству граждан впервые за время ведения учета. На момент написания новости, население Индии составляет 1,426,262,331 человек. С 1950-х население Индии увеличилось более чем на миллиард. Организация Объединенных Наций ожидает, что к 2064 году население Индии достигнет своего пика в 1,7 миллиарда человек.

Стоит отметить, что Китай всегда славился своим огромным населением. С 1950-х годов (с того момента, как ООН начала вести учет мирового населения) Китай занимал лидирующие позиции в рейтингах. Однако в начале 2023 года стало известно, что Китай вступил в период отрицательного прироста населения.

Причиной, как считают эксперты, стали последствия политики «одного ребенка» в Китае, которая велась в период с 1980-го по 2016-й год. Тогда семьи, имевшие более одного ребенка, подвергались штрафам, женщинам навязывали аборты и так далее. Эта политика, возможно, помогла контролировать быстрорастущую рождаемость в стране, однако она же привела к старению населения.