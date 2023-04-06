В Финляндии строят меньше новостроек, чем 2 года назад. Почему?

Финские подрядчики начали строить в январе 2023 года 1734 квартир — это на 835 квартир меньше по сравнению с первым месяцем 2021 года. Данными делится Статистическое управление страны.

Продаж новостроек в Финляндии также наблюдается меньше: по данным федерации агентств недвижимости, в новостройках города Ювяскюля в январе 2023 года продали на 80% меньше, чем в январе 2021 года. Но, что интересно, при этом распродажи этих квартир проводились в городке в 3 раза чаще. Помимо Ювяскюля, весомое падение продаж зафиксировано в Хельсинки, Эспоо, Турку и Оулу.

Как заметил Туомас Вильямаа, управляющий директор Федерации агентств недвижимости, на эту тенденцию повлияли такие факторы, как энергетический кризис, рост процентных ставок, а также увеличение платы за обслуживание, затрат на строительство и содержание недвижимости. Среди других причин замедления продаж — настороженность инвесторов в недвижимость, а также изменение поведения покупателей, которые заняли выжидательную позицию.

Однако Вильямаа сообщил, что сокращение числа новостроек не является кардинально негативным явлением.

«Можно сказать, что в последние годы мы превзошли наши потребности. А в обстоятельствах, когда строительство превышает потребности, нужно отреагировать, сократив строительство субсидируемых государством арендных единиц и других единиц, субсидируемых Центром жилищного финансирования и развития Финляндии», — отметил эксперт.