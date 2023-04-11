В черногорском городе Бечичи прямо сейчас строится жилой дом, где вид из окон действительно завораживает. Новостройка расположена на склоне холма Будванской ривьеры, и окна практически каждой квартир выходят на море, горы и город. Подробнее о комплексе — в статье.

1 / 10 VUELO SOBRE BECICI Бечичи, Черногория Сдача в: 2024 Застройщик: ALK MONTENEGRO Комплекс расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Наши архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он находится в 15 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 30 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. К услугам жильцов бассейн на крыше и местом для роштиля, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 102 места с системой SingleUp, индивидуальные кладовки и уютный внутренний двор с детской площадкой и фонтаном.

Черногорский рынок недвижимости среди инвесторов не уступает по полярности своим прибрежным соседям — спрос на недвижимость в курортных городах этой страны растет уже несколько лет подряд. Высокий спрос, конечно, влияет и на стоимость объектов — цены на квартиры в Черногории также растут.

В курортном городе Бечичи строится дом, квартиры в котором могу похвастаться невероятными видами из окон. Дом расположен на склоне холма, и спроектирован таким образом, чтобы все жильцы смогли наслаждаться видом из окна. Еще один бонус — расположение в относительно тихом и зеленом районе.

По словам продавца, комплекс находится в 15 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха отлично подойдет набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной можно дойти пешком примерно за 30 минут. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы — 1 час.

На крыше дома будет расположен большой бассейн, где жильцы смогут отдыхать и наслаждаться отличным видом на море. Плюс в доме предусмотрена крытая подземная парковка на 102 места с системой SingleUp, индивидуальные кладовки и уютный внутренний двор с детской площадкой и фонтаном.

Что касается стоимости, то сейчас квартиры доступны по следующим ценам:

апартаменты площадью 51,9 кв.м. за €119,889

апартаменты площадью 53,25 кв.м. за €125,670

апартаменты площадью 53,88 кв.м. за €132,545

апартаменты площадью 85,85 кв.м. за €242,956

Напомним, иностранцы могут без проблем купить недвижимость в Черногории — это касается как физических, так и юридических лиц. Вот в этой статье можно прочитать все о поэтапной процедуре сделки, стоимости квартир, налогах и ипотеке.