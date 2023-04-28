В Болгарии третий квартал подряд сокращается количество сделок с недвижимостью. Это касается больших городов

Сделки с недвижимостью в крупных городах Болгарии сокращаются — таковы данные национального Регистрационного агентства за первый квартал 2023 года. За это время в стране было зарегистрировано 44,461 сделка, то есть на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

С начала прошлого лета наблюдается тенденция к снижению сделок с недвижимостью в городах Болгарии, которая связана с несколькими факторами: среди них повышение процентных ставок Европейским центральным банком, ожидание роста ипотечных ставок, ситуация в Украине, экономическая неопределенность и сильный рост цен на жилье во втором и третьем кварталах.

Немного цифр по большим городам, где продажи падают

София. За первый квартал текущего года в столице Болгарии было зарегистрировано 6381 сделок с недвижимостью — это на 13,9% меньше, чем в прошлом году за тот же период (в 2022 году было 7268 продаж).

Пловдив. Количество продаж в первом квартале снизилось на 9% по сравнению с прошлым годом и составило 3240.

Варна. Город начал этот год с 2813 транзакций за первые три месяца. Они снизились на целых 23,4% с 3471 в 2022 году.

Бургас. За первые три месяца текущего года в городе было совершено 2813 сделок, что на 23,4% меньше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 3471 транзакций.

Также количество сделок сокращается в Стара-Загоре (минус 24,7%), в Русе (11,6%), в Благоевграде (9,7%), в Велико Тырново (19,4%) и в Плевене (14,5%).

Среди исключений из нисходящей тенденции в первом квартале — Несебр с ростом сделок в 5,6% и Разлог с ростом на 11,3%.