В районе Мраморного моря в Турции ожидается крупное землетрясение. В связи с этим, власти собираются перестроить 500 тысяч из 1,5 млн. опасных жилых домов в Стамбуле на новом месте.

Стамбул, где проживает 15,9 миллиона людей и который в последний раз сильно пострадал от землетрясений в 1999 году, снова находится в зоне риска — эксперты предупреждают о возможном землетрясении в мегаполисе магнитудой 7,0 и выше. По этой причине по обеим сторонам Стамбула возведут города-спутники на 500,000 жилых домов. Об этом заявил министр окружающей среды и городского планирования Турции Мурат Курум.

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Курум сообщил частному вещателю HaberTürk, что 22 апреля будут заложены фундаменты для городов-спутников на европейской и азиатской сторонах Стамбула.

Он уточнил, что Министерство подписало протокол с Минобороны об использовании военной территории между районами Султангази и Башакшехир на европейской стороне в качестве резервной зоны. Также он добавил, что на азиатской стороне резервная зона будет расположена в районах Тузла, Пендик и Малтепе.

«Мы будем переселять наших граждан шаг за шагом после того, как завершим наши проекты и построим резервные резиденции в этих районах, и это будет основано на согласии», — заявил Курум.

Он подчеркнул, что первые 10,000 домов будут заложены с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.