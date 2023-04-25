15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд, и оно продолжает увеличиваться — в минуту в мире рождается примерно 140 человек. В каких регионах темпы роста населения наиболее заметны и где проживает больше всего людей? Мы выяснили это и составили топ-10 самых густонаселенных стран и городов.

Точное число рождений и смертей в мире в режиме реального времени отследить логистически невозможно, поэтому современные специалисты по народонаселению используют сложные математические модели для создания подробных оценок и прогнозов. Как обстоит ситуация на данный момент, в каких уголках планеты проживает наибольшее число людей и с чем это связано, что прогнозируют эксперты — разбираемся в нашем материале.

Топ-10 самых густонаселенных стран мира

1. Индия — более 1,42 млрд человек (1,426,261,511). Площадь — 3,287,590 км².

2. Китай — более 1,42 миллиарда человек (1,425,735,256). Площадь — 9,706,961 км².

3. США — более 339 миллионов человек. Площадь — 9,372,610 км².

4. Индонезия — более 277 млн. человек. Площадь — 1,904,569 км².

5. Пакистан — более 239 млн. человек. Площадь — 881,912 км².

6. Нигерия — более 222 млн. человек. Площадь — 923,768 км².

7. Бразилия — более 216 млн. человек. Площадь — 8,515,767 км².

8. Бангладеш — более 172 млн. человек. Площадь — 147,570 км².

9. Россия — более 144 млн. человек. Площадь — 17,098,242 км².

10. Мексика — более 128 млн. человек. Площадь — 1,964,375 км².

Что способствует росту населения? Достижения в области медицины, которые увеличивают продолжительность жизни; и улучшение здравоохранения в развивающихся и наименее развитых странах, что снижает младенческую смертность.

Исходя из статистики, мы видим, что Индия уже обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной в мире. Для сравнения: сейчас в Китае ежедневно рождается 49,400 детей, а в Индии — 86,000 детей.

Примечательно, что в ряде крупнейших экономик мира, в частности в Европе, проживает гораздо меньше людей. Великобритания, Германия, Франция и Италия входят в десятку крупнейших экономик с населением менее 100 млн. человек. Или возьмем Канаду: эта страна является крупным экономическим игроком и одной из крупнейших стран мира по площади суши, однако имеет относительно небольшое население — около 38 миллионов жителей.

Среди стран, в которых проживает меньше всего людей — Ватикан, Тувалу, Лихтенштейн, Монако, Палау, Сан-Марино и другие.

Весь список стран и актуальные данные в режиме реального времени можно отслеживать здесь .

Топ-10 самых густонаселенных городов мира

1. Токио (Япония) — более 37 млн. человек.

2. Дели (Индия) — более 32 млн. человек.

3. Шанхай (Китай) — более 29 млн. человек.

4. Дакка (Бангладеш) — более 23 млн. человек.

5. Сан-Паулу (Бразилия) — более 22 млн. человек.

6. Мехико (Мексика) — более 22 млн. человек.

7. Каир (Египет) — более 22 млн. человек.

8. Пекин (Китай) — более 21 млн. человек.

9. Мумбаи (Индия) — более 21 млн. человека.

10. Осака (Япония) — более 19 млн. человек.

Самым густонаселенным из европейских городов является Стамбул — в нем проживает более 15,8 млн. человек.

Весь актуальный список городов можно посмотреть здесь .

Каковы прогнозы экспертов?

Хотя население мира в настоящее время растет ежедневно, общие темпы этого роста замедляются на протяжении десятилетий. Темпы прироста населения достигли пика в 1970 г., составив 2,06% в год, а в 2020 г. — впервые с 1950 г. — темпы роста упали ниже 1% (до 0,87%).

Вот какими прогнозами поделилась Организация Объединенных Наций: к 2030 году население мира может увеличиться до 8,5 миллиардов, к 2050 до 9,7 млрд, а 2080 — до 10,4 млрд. В этот момент население стабилизируется, а уже к 2100 году, скорее всего, начнет сокращаться. Ожидается, что наибольшее сокращение произойдет в Восточной Европе, а наибольший рост произойдет в странах Африки к югу от Сахары.

Также прогнозируется, что доля жителей старше 65 лет в мировом населении возрастет с 10% в 2022 г. до 16% в 2050 г. При этом, пенсионеров будет примерно в два раза больше, чем детей в возрасте до 5 лет. Этот дисбаланс приведет к значительной нагрузке на экономику и инфраструктуру стран, так как заменять людей, уходящих на пенсию, будет все сложнее.