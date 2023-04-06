Как пишет Interia, самыми активными покупателями недвижимости в Польше в 2022 году стали украинцы — их доля на рынке составляет 40%. Следующими за ними идут немцы и белорусы — общее количество сделок за этот период с ними достигает 2,000. Сами поляки при этом предпочитают покупать недвижимость в Испании. Интересная статистика польского рынка недвижимости — в статье.

Несмотря на подавляющую активность украинцев, немцев и белорусов, польским рынком недвижимости заинтересованы выходцы и из других стран — Швеции, Франции, Италии, Великобритании, России и др.

По данным Interia всего с 1 января по 14 ноября 2022 года иностранцы купили в Польше 9,900 квартир. За последние полтора месяца прошлого года также были подобные сделки, поэтому общее количество квартир, купленных иностранцами, вероятно, превысило 10 тысяч (как на первичном, так и на вторичном рынке).

За этот период украинцы купили в Польше 4,275 квартир, второе место занимает Германия, покупатели которой купили 1,118 квартир. На третьем месте находятся белорусы, которые приобрели 889 жилых помещений.

Далее идут россияне, которые в 2022 году купили в Польше 276 квартир, и шведы, купившие 239 квартир (важная оговорка: 81 квартира приобретена физическими лицами и 158 – юридическими лицами).

Следующие места в этом рейтинге занимают Франция (235 квартир), Италия (213), Великобритания (201), Израиль (188) и Нидерланды (155). Также было продано более 100 квартир гражданам еще шести стран: Австрии, Китая, Испании, США, Индии и Чехии. В список также входят граждане Сенегала, Туркменистана, Тайваня, Новой Зеландии, Перу и даже лица без гражданства

Поляки при этом в 2022 году предпочитали покупать недвижимость в Испании. За первые девять месяцев 2022-го поляки купили около 2,300 объектов жилой недвижимости, что в 2 раза больше, чем обычно. Чаще всего они покупают недвижимость в пределах €100,000-150,000, чтобы не прибегать к кредитам. За такие деньги в Испании можно себе позволить недвижимость площадью от 60 до 120 кв.м.