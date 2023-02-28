Не секрет, что некоторые страны более подвержены землетрясениям, чем другие. Но какие именно это регионы? В этом материале мы перечислим страны мира, наиболее подверженные землетрясениям, а также расскажем, как быть, если оказался в месте возникновения разрушительного природного явления. 

Землетрясения являются одной из самых мощных и разрушительных сил на земле. Они могут нанести огромный ущерб населенным пунктам, а также спровоцировать цунами и оползни. В понедельник, 6 февраля, разрушительное землетрясение случилось в Турции и Сирии — погибло более 45 тысяч человек. 

Дело в том, что Турция — одна из самых сейсмоопасных стран мира. И таких стран в мире довольно много. Мы узнали, где и почему происходят землетрясения, какие страны входят список самых сейсмоопасных, и что делать, если оказался там, где землетрясение уже происходит.

Содержание:

  1. Где и почему происходят землетрясения?
  2. 10 стран, где землетрясения происходят наиболее часто
    1. Япония
    2. Индонезия
    3. Китай
    4. Филиппины
    5. Иран
    6. Турция
    7. Перу
    8. США
    9. Италия
    10. Мексика
  3. Где не может быть землетрясений
  4. Землетрясение уже происходит. Что делать?

Где и почему происходят землетрясения?

Землетрясение может возникнуть в следствие множества факторов, среди них: тектоника плит, движение магмы в вулканах, изменения температуры или давления воды, а также сильные ветры. 

Никакой уголок планеты не застрахован от землетрясения, но чаще всего они происходят в этих трех зонах земли: 

  • Тихоокеанский сейсмический пояс, его еще называют «Кольцо огня». Он находится вдоль кромки Тихого океана, где происходит около 81% крупнейших землетрясений в мире. Землетрясения в этих местах вызваны скольжением между тектоническими плитами и разрывом внутри них. 
  • Альпийский пояс сейсмичности. Простираясь от Явы до Суматры, он проходит через Гималаи, Средиземноморье и Атлантику. 
  • Срединно-Атлантический хребет. Хребет отмечает, где расходятся две тектонические плиты. Большая часть Срединно-Атлантического хребта находится глубоко под водой. Однако есть, к примеру, Исландия, которая находится прямо над Срединно-Атлантическим хребтом, и там землетрясения — не редкость.

Карта Тихоокеанского огненного кольцаКарта Тихоокеанского огненного кольца

10 стран, где землетрясения происходят наиболее часто

Япония

Япония, расположенная в Тихоокеанском огненном кольце, занимает первое место в списке самых сейсмически активных стран мира. Японская сейсмическая сеть является самой плотной в мире из-за большого количества землетрясений, происходящих там каждый день. 

Индонезия

Почти каждый год в Индонезии происходят землетрясения силой более 6,0 балла. В 2018 году в стране было 9 землетрясений силой более шести баллов, которые унесли жизни тысяч людей. 

Китай

Китай — одна из тех стран, где землетрясения носят наиболее разрушительный характер. Один из примеров — землетрясение магнитудой 7,9, которое произошло в провинции Сычуань в 2008 году. В результате этой трагедии, погибло или пропало без вести более 87,000 человек. 

Филиппины

Филиппины являются одной из самых сейсмоопасных стран мира. Из-за гористой местности землетрясения также могут вызывать смертоносные оползни. Из-за этих частых стихийных бедствий многие люди, живущие в этой стране, строят прочные строения.

Иран

Иран расположен вдоль нескольких границ тектонических плит и линий разломов. Одно из сильнейших землетрясений в Иране произошло в провинции Гилян. Это землетрясение 1990 года унесло более 40,000 жизней. 

Турция

Турция часто страдает от сейсмической активности из-за своего расположения вблизи нескольких крупных линий разломов. Страна зажата между Евразийской плитой, Африканской и Аравийской плитами, что и вызывает постоянные подземные толчки определенной степени. 

Перу

Перу находится в центре Огненного кольца и регулярно испытывает небольшие толчки, а также средние и сильные землетрясения. Чтобы предотвратить гибель людей от подобных стихийных бедствий, в стране проводятся общенациональные учения по ликвидации последствий землетрясений.

США

Несмотря на то, что США не расположены в сейсмически активном регионе, они обладают уникальным геологическим ландшафтом, который делает их восприимчивыми к землетрясениям. Высокая численность населения также способствует высокому риску землетрясений в США. В результате даже относительно небольшие землетрясения могут нанести значительный ущерб из-за большого количества пострадавших людей.

Италия

Италия подвержена сейсмической активности из-за своего расположения на нескольких линиях разломов. Роль также играет ландшафт, состоящий из крутых горных хребтов, неактивных вулканов и прибрежных равнин. Одно из самых разрушительных землетрясений в Италии произошло в Мессине в 1908 год — тогда погибло более 75,000 человек.

Мексика

Как и многие страны, расположенные вдоль Тихоокеанского огненного кольца, Мексика уязвима для регулярной сейсмической активности. В связи с этим, в стране действуют строгие строительные нормы и порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Карта сейсмоопасных зон мира

Карта сейсмоопасных зон мира 

Подробнее карту риска землетрясений можно изучить здесь.

Где не может быть землетрясений

Из всех континентов меньше всего землетрясений происходит в Антарктиде. Однако нужно помнить, что небольшие землетрясения могут произойти в любой точке мира.

Землетрясение уже происходит. Что делать?

Звучит странно, но самое важное в этот момент — не паниковать. С холодным рассудком будет гораздо проще разобраться в ситуации и предпринять нужные шаги. 

Находясь дома, нужно держаться подальше от окон и всевозможных неустойчивых конструкций. До тех пор, пока не стихнут толчки, вы должны находится в безопасном пространстве. Для этого нужно это пространство создать: сядьте на корточки под устойчивым столом, либо окружите себя устойчивыми предметами мебели. Обхватите голову руками и накройте подушкой, книгой или чем-то подобным.

Во время толчков нельзя подбегать к лестницам, выходить на балкон, пользоваться лифтом, пытаться выбраться через окна или балкон, использовать спички, прикасаться к кнопкам включенных в сеть электроприборов.

После толчков: отключите в доме электричество, перекройте воду, газ, выключите плиту и обогреватели. Соберите нужные документы и «тревожный чемоданчик» и направляйтесь к точке сбора на случай ЧС (обычно указана перед входом в подъезд).

Оказавшись на улице, сторонитесь любых зданий, деревьев и линий электропередачи; найдите безопасное открытое место и присядьте на корточки. 

Находясь в автомобиле, сверните на обочину вдали от столбов и прочих конструкций, заглушите двигатель и включите «аварийку«. Оставайтесь в машине до прекращения толчков.

Что нужно иметь в «тревожном чемоданчике», если оказался в месте возникновения землетрясения: 

  • запас питьевой воды и продуктов на 4 дня;
  • фонарик;
  • свисток;
  • респиратор или маску;
  • строительные очки и перчатки;
  • средства гигиены;
  • аптечку;
  • документы в герметичном пакете;
  • нож 3/5 в одном;
  • для детей — смесь с питанием, подгузники, соска, для животных — сухой корм.

Также есть приложение, которое уведомляет о сильных толчках в вашем регионе. Установить его можно по ссылке.