Где в мире чаще всего происходят землетрясения? Страны и памятка, если вы оказались в эпицентре событий

Не секрет, что некоторые страны более подвержены землетрясениям, чем другие. Но какие именно это регионы? В этом материале мы перечислим страны мира, наиболее подверженные землетрясениям, а также расскажем, как быть, если оказался в месте возникновения разрушительного природного явления.

Землетрясения являются одной из самых мощных и разрушительных сил на земле. Они могут нанести огромный ущерб населенным пунктам, а также спровоцировать цунами и оползни. В понедельник, 6 февраля, разрушительное землетрясение случилось в Турции и Сирии — погибло более 45 тысяч человек.

Дело в том, что Турция — одна из самых сейсмоопасных стран мира. И таких стран в мире довольно много. Мы узнали, где и почему происходят землетрясения, какие страны входят список самых сейсмоопасных, и что делать, если оказался там, где землетрясение уже происходит.

Где и почему происходят землетрясения?

Землетрясение может возникнуть в следствие множества факторов, среди них: тектоника плит, движение магмы в вулканах, изменения температуры или давления воды, а также сильные ветры.

Никакой уголок планеты не застрахован от землетрясения, но чаще всего они происходят в этих трех зонах земли:

Тихоокеанский сейсмический пояс , его еще называют «Кольцо огня». Он находится вдоль кромки Тихого океана, где происходит около 81% крупнейших землетрясений в мире. Землетрясения в этих местах вызваны скольжением между тектоническими плитами и разрывом внутри них.

, его еще называют «Кольцо огня». Он находится вдоль кромки Тихого океана, где происходит около 81% крупнейших землетрясений в мире. Землетрясения в этих местах вызваны скольжением между тектоническими плитами и разрывом внутри них. Альпийский пояс сейсмичности. Простираясь от Явы до Суматры, он проходит через Гималаи, Средиземноморье и Атлантику.

Простираясь от Явы до Суматры, он проходит через Гималаи, Средиземноморье и Атлантику. Срединно-Атлантический хребет. Хребет отмечает, где расходятся две тектонические плиты. Большая часть Срединно-Атлантического хребта находится глубоко под водой. Однако есть, к примеру, Исландия, которая находится прямо над Срединно-Атлантическим хребтом, и там землетрясения — не редкость.

Карта Тихоокеанского огненного кольца

10 стран, где землетрясения происходят наиболее часто

Япония

Япония, расположенная в Тихоокеанском огненном кольце, занимает первое место в списке самых сейсмически активных стран мира. Японская сейсмическая сеть является самой плотной в мире из-за большого количества землетрясений, происходящих там каждый день.

Индонезия

Почти каждый год в Индонезии происходят землетрясения силой более 6,0 балла. В 2018 году в стране было 9 землетрясений силой более шести баллов, которые унесли жизни тысяч людей.

Китай

Китай — одна из тех стран, где землетрясения носят наиболее разрушительный характер. Один из примеров — землетрясение магнитудой 7,9, которое произошло в провинции Сычуань в 2008 году. В результате этой трагедии, погибло или пропало без вести более 87,000 человек.

Филиппины

Филиппины являются одной из самых сейсмоопасных стран мира. Из-за гористой местности землетрясения также могут вызывать смертоносные оползни. Из-за этих частых стихийных бедствий многие люди, живущие в этой стране, строят прочные строения.

Иран

Иран расположен вдоль нескольких границ тектонических плит и линий разломов. Одно из сильнейших землетрясений в Иране произошло в провинции Гилян. Это землетрясение 1990 года унесло более 40,000 жизней.

Турция

Турция часто страдает от сейсмической активности из-за своего расположения вблизи нескольких крупных линий разломов. Страна зажата между Евразийской плитой, Африканской и Аравийской плитами, что и вызывает постоянные подземные толчки определенной степени.

Перу

Перу находится в центре Огненного кольца и регулярно испытывает небольшие толчки, а также средние и сильные землетрясения. Чтобы предотвратить гибель людей от подобных стихийных бедствий, в стране проводятся общенациональные учения по ликвидации последствий землетрясений.

США

Несмотря на то, что США не расположены в сейсмически активном регионе, они обладают уникальным геологическим ландшафтом, который делает их восприимчивыми к землетрясениям. Высокая численность населения также способствует высокому риску землетрясений в США. В результате даже относительно небольшие землетрясения могут нанести значительный ущерб из-за большого количества пострадавших людей.

Италия

Италия подвержена сейсмической активности из-за своего расположения на нескольких линиях разломов. Роль также играет ландшафт, состоящий из крутых горных хребтов, неактивных вулканов и прибрежных равнин. Одно из самых разрушительных землетрясений в Италии произошло в Мессине в 1908 год — тогда погибло более 75,000 человек.

Мексика

Как и многие страны, расположенные вдоль Тихоокеанского огненного кольца, Мексика уязвима для регулярной сейсмической активности. В связи с этим, в стране действуют строгие строительные нормы и порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Карта сейсмоопасных зон мира

Подробнее карту риска землетрясений можно изучить здесь .

Где не может быть землетрясений

Из всех континентов меньше всего землетрясений происходит в Антарктиде. Однако нужно помнить, что небольшие землетрясения могут произойти в любой точке мира.

Землетрясение уже происходит. Что делать?

Звучит странно, но самое важное в этот момент — не паниковать. С холодным рассудком будет гораздо проще разобраться в ситуации и предпринять нужные шаги.

Находясь дома, нужно держаться подальше от окон и всевозможных неустойчивых конструкций. До тех пор, пока не стихнут толчки, вы должны находится в безопасном пространстве. Для этого нужно это пространство создать: сядьте на корточки под устойчивым столом, либо окружите себя устойчивыми предметами мебели. Обхватите голову руками и накройте подушкой, книгой или чем-то подобным.

Во время толчков нельзя подбегать к лестницам, выходить на балкон, пользоваться лифтом, пытаться выбраться через окна или балкон, использовать спички, прикасаться к кнопкам включенных в сеть электроприборов.

После толчков: отключите в доме электричество, перекройте воду, газ, выключите плиту и обогреватели. Соберите нужные документы и «тревожный чемоданчик» и направляйтесь к точке сбора на случай ЧС (обычно указана перед входом в подъезд).

Оказавшись на улице, сторонитесь любых зданий, деревьев и линий электропередачи; найдите безопасное открытое место и присядьте на корточки.

Находясь в автомобиле, сверните на обочину вдали от столбов и прочих конструкций, заглушите двигатель и включите «аварийку«. Оставайтесь в машине до прекращения толчков.

Что нужно иметь в «тревожном чемоданчике», если оказался в месте возникновения землетрясения:

запас питьевой воды и продуктов на 4 дня;

фонарик;

свисток;

респиратор или маску;

строительные очки и перчатки;

средства гигиены;

аптечку;

документы в герметичном пакете;

нож 3/5 в одном;

для детей — смесь с питанием, подгузники, соска, для животных — сухой корм.