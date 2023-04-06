Какое жилье можно купить за €70,000 в разных странах? Подборка выгодных квартир по 6 самым популярным направлениям
Сколько денег нужно, чтобы купить квартиру в Испании или Турции? Как будет выглядеть недорогое жилье в Грузии, на Кипре или в Польше? А что может предложить Черногорский рынок недвижимости бюджетному покупателю? Ответы на все эти вопросы — в нашей подборке недорогих квартир по 6 самым популярным направлениям в 2023 году.
Черногория
В солнечной Черногории рынок недвижимости в 2022 и 2023 годах довольно активен — по сообщению Центробанка страны за первые 9 месяцев прошлого объем инвестиций в экономику вырос на 70% (до €599 млн). Конечно, такой высокий спрос повлиял и на рост цен на недвижимость. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в столице Черногории — Подгорице — составляет €1,340.
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В таких условиях особенно интересно посмотреть, какую квартиру можно купить за €70,000. В Подгорице, например, есть несколько квартир в заданных критериях. Одна из них в объявлении названа даже «роскошной» — настолько она хороша, по мнению продавца. В среднем же это обычные жилые квартиры площадью от 54 кв.м до 86 кв.м., как правило, меблированные и расположенные в тихих спальных районах. Они не слишком подойдут для краткосрочной аренды, но для собственного проживания или долгосрочной аренды — вполне.
Грузия
Рынок недвижимости Грузии также показывает значительный рост. Самые востребованные регионы страны в этом отношении — Тбилиси и Батуми. В 2022 году продажи жилья в Батуми выросли на 70%, аобъем всего рынка недвижимости в городе вырос на 66% и составил $59 млн. Эксперты сходятся в одном: эпоха бюджетного жилья в этой стране уже совсем скоро закончится.
В Грузии по заданному ограничению цены найдено почти 2,400 объявлений — есть, из чего выбрать. При этом здесь можно найти как квартиры на побережье, так и жилье в Тбилиси. В целом же средняя стоимость квадратного метра в Грузии такая:
- в Тбилиси €1000 в спальных районах и €1740 в центре города.
- в Батуми €760 в спальных районах и €1150 в центре города.
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Из предложенных тысяч вариантов мы выбрали три квартиры: одну в Тбилиси и две в Батуми, по стоимости — около €70,000 каждая.
Испания
Рынок недвижимости Испании сейчас переживает непростые времена. Не так давно банки ужесточили условия выдачи ипотек, и это сразу привело к падению спроса на жилье. При этом средняя стоимость дома, купленного в ипотеку, составляет около €240,000.
Что же касается цен на недвижимость по стране в целом, то ситуация следующая:
- в Аликанте средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €2,330, в спальных районах — €1.800;
- в Барселоне в центре города средняя стоимость «квадрата» составляет €5,100, в спальных районах — около €3,100;
- в Малаге в центре города средняя стоимость «квадрата» составляет €3,700, в спальных районах — около €2,350.
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В Испании в заданном бюджете мы выбрали для примера прекрасное бунгало в деревне Los Balcones, трехкомнатную квартиру в Corbera и трехкомнатную квартиру в Аликанте в доме 1964 года постройки.
Турция
Рынок недвижимости Турции в последние несколько лет активен как никогда — спрос на жилье превышает предложение, и пропасть между ними только увеличивается. Основной причиной такой популярности недвижимости в Турции среди иностранцев стала возможность получения ВНЖ этой страны, а значит, и проживания там в течение длительного времени. К слову, в Турции в 2022 году по существующим видам на жительство проживало около 1,3 млн иностранцев.
Однако спрос на недвижимость оказался настолько высок, что власти страны ограничили возможность получения первичного ВНЖ в самых популярных районах Турции, надеясь тем самым сделать недвижимость более доступной для местного населения. Недавно появилось предложение в принципе запретить иностранцам покупать жилье в Турции, но пока такие меры вводить на стали.
С ценами на недвижимость в самых популярных городах Турции ситуация следующая:
- В Анталии средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €1,435, в спальных районах — €670;
- В Измире средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €1,030, в спальных районах — €600;
- В Анкаре средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €887, в спальных районах — €620.
В Турции в заданном бюджете мы выбрали квартиру-новостройку в Мерсине общей площадью 65 кв.м, двухкомнатную квартиру в Анталии всего в 1 км от моря и еще одну двухкомнатную квартиру-новостройку в Анталии всего в 3 км от моря.
Польша
Спрос на недвижимость Польши среди иностранцев только растет, при этом покупателей не пугают ни высокие процентные ставки по кредитам, ни быстро растущая инфляция. В итоге рынок недвижимости Польши находится сейчас в очень интересной ситуации: спрос на недвижимость среди местного населения падает, среди иностранцев — растет. Неудивительно, что лучшим направлением Европы для туристов на 2023 год по данным European Best Destinations стала Варшава.
Итак, давайте посмотрим, как обстоят дела с ценами на недвижимость в крупных городах Польши:
- В Варшаве средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €4,350, в спальных районах — €2,800;
- В Гданьске средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €3,900, в спальных районах — €2,700;
- В Анкаре средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €2,860, в спальных районах — €2000.
В заданном бюджете в Польше мы также выбрали три квартиры: однокомнатная квартира в Варшаве площадью 22,2 кв.м., однокомнатная квартира площадью 34 кв.м. в Познани и «двушка» площадью 33 кв.м. в Познани.
Кипр
Рынок недвижимости Кипра в последние 2 года стал открытием для инвесторов — интерес к новостройкам у моря растет. К примеру, в январе 2023 года иностранцы купили больше недвижимости, нежели местные жители, и это ясно показывает, насколько перспективным этот рынок считают инвесторы. С участием иностранцев в первый месяц этого года была заключено 594 сделки, граждане Кипра оформили 497 договоров.
По ценам на жилье ситуация на Кипре складывается так:
- В Ларнаке средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €1,970, в спальных районах — €1,350;
- В Лимасоле средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €3,100, в спальных районах — €2090.
В заданном бюджете (до €70,000) мы выбрали две квартиры на Кипре: квартиру типа 1+1 рядом с Пафосом и пентхаус в новостройке в деревне Казивера.