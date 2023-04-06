Сколько денег нужно, чтобы купить квартиру в Испании или Турции? Как будет выглядеть недорогое жилье в Грузии, на Кипре или в Польше? А что может предложить Черногорский рынок недвижимости бюджетному покупателю? Ответы на все эти вопросы — в нашей подборке недорогих квартир по 6 самым популярным направлениям в 2023 году.

Черногория

В солнечной Черногории рынок недвижимости в 2022 и 2023 годах довольно активен — по сообщению Центробанка страны за первые 9 месяцев прошлого объем инвестиций в экономику вырос на 70% (до €599 млн). Конечно, такой высокий спрос повлиял и на рост цен на недвижимость. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в столице Черногории — Подгорице — составляет €1,340.

Как купить недвижимость в Черногории: подробный гайд

В таких условиях особенно интересно посмотреть, какую квартиру можно купить за €70,000. В Подгорице, например, есть несколько квартир в заданных критериях. Одна из них в объявлении названа даже «роскошной» — настолько она хороша, по мнению продавца. В среднем же это обычные жилые квартиры площадью от 54 кв.м до 86 кв.м., как правило, меблированные и расположенные в тихих спальных районах. Они не слишком подойдут для краткосрочной аренды, но для собственного проживания или долгосрочной аренды — вполне.

Квартира 3 спальни Подгорица, Черногория € 70,000 1 ванных комнат 62 м² 5 Этаж

Грузия

Рынок недвижимости Грузии также показывает значительный рост. Самые востребованные регионы страны в этом отношении — Тбилиси и Батуми. В 2022 году продажи жилья в Батуми выросли на 70%, аобъем всего рынка недвижимости в городе вырос на 66% и составил $59 млн. Эксперты сходятся в одном: эпоха бюджетного жилья в этой стране уже совсем скоро закончится.

В Грузии по заданному ограничению цены найдено почти 2,400 объявлений — есть, из чего выбрать. При этом здесь можно найти как квартиры на побережье, так и жилье в Тбилиси. В целом же средняя стоимость квадратного метра в Грузии такая:

в Тбилиси €1000 в спальных районах и €1740 в центре города.

в спальных районах и в центре города. в Батуми €760 в спальных районах и €1150 в центре города.

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Из предложенных тысяч вариантов мы выбрали три квартиры: одну в Тбилиси и две в Батуми, по стоимости — около €70,000 каждая.

Студия 1 спальня Батуми, Грузия € 69,620 1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²

Квартира 1 спальня Тбилиси, Грузия € 69,620 2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 6/12 Этаж

Квартира 1 спальня Батуми, Грузия € 69,575 1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 25/50 Этаж

Испания

Рынок недвижимости Испании сейчас переживает непростые времена. Не так давно банки ужесточили условия выдачи ипотек, и это сразу привело к падению спроса на жилье. При этом средняя стоимость дома, купленного в ипотеку, составляет около €240,000.

Что же касается цен на недвижимость по стране в целом, то ситуация следующая:

в Аликанте средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €2,330, в спальных районах — €1.800;

в Барселоне в центре города средняя стоимость «квадрата» составляет €5,100, в спальных районах — около €3,100;

в Малаге в центре города средняя стоимость «квадрата» составляет €3,700, в спальных районах — около €2,350.

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В Испании в заданном бюджете мы выбрали для примера прекрасное бунгало в деревне Los Balcones, трехкомнатную квартиру в Corbera и трехкомнатную квартиру в Аликанте в доме 1964 года постройки.

Бунгало 1 спальня Los Balcones, Испания € 63,500 1 ванных комнат 43 м² 1 Этаж

Квартира 3 спальни Альсира, Испания € 68,000 5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 2/4 Этаж

Квартира 3 спальни Аликанте, Испания € 59,990 1 ванных комнат 75 м² 4 Этаж

Турция

Рынок недвижимости Турции в последние несколько лет активен как никогда — спрос на жилье превышает предложение, и пропасть между ними только увеличивается. Основной причиной такой популярности недвижимости в Турции среди иностранцев стала возможность получения ВНЖ этой страны, а значит, и проживания там в течение длительного времени. К слову, в Турции в 2022 году по существующим видам на жительство проживало около 1,3 млн иностранцев.

Однако спрос на недвижимость оказался настолько высок, что власти страны ограничили возможность получения первичного ВНЖ в самых популярных районах Турции, надеясь тем самым сделать недвижимость более доступной для местного населения. Недавно появилось предложение в принципе запретить иностранцам покупать жилье в Турции, но пока такие меры вводить на стали.

С ценами на недвижимость в самых популярных городах Турции ситуация следующая:

В Анталии средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €1,435, в спальных районах — €670;

В Измире средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €1,030, в спальных районах — €600;

В Анкаре средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €887, в спальных районах — €620.

В Турции в заданном бюджете мы выбрали квартиру-новостройку в Мерсине общей площадью 65 кв.м, двухкомнатную квартиру в Анталии всего в 1 км от моря и еще одну двухкомнатную квартиру-новостройку в Анталии всего в 3 км от моря.

Квартира 2 комнаты Erdemli, Турция € 66,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2 Этаж

Квартира 2 комнаты Аланья, Турция € 72,002 2 Количество комнат 60 м² 3/3 Этаж

Квартира 2 комнаты Аланья, Турция € 69,000 2 Количество комнат 64 м² 3/3 Этаж

Польша

Спрос на недвижимость Польши среди иностранцев только растет, при этом покупателей не пугают ни высокие процентные ставки по кредитам, ни быстро растущая инфляция. В итоге рынок недвижимости Польши находится сейчас в очень интересной ситуации: спрос на недвижимость среди местного населения падает, среди иностранцев — растет. Неудивительно, что лучшим направлением Европы для туристов на 2023 год по данным European Best Destinations стала Варшава.

Итак, давайте посмотрим, как обстоят дела с ценами на недвижимость в крупных городах Польши:

В Варшаве средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €4,350, в спальных районах — €2,800;

В Гданьске средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €3,900, в спальных районах — €2,700;

В Анкаре средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €2,860, в спальных районах — €2000.

В заданном бюджете в Польше мы также выбрали три квартиры: однокомнатная квартира в Варшаве площадью 22,2 кв.м., однокомнатная квартира площадью 34 кв.м. в Познани и «двушка» площадью 33 кв.м. в Познани.

Квартира 1 комната Варшава, Польша € 69,663 1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 1/2 Этаж

Кипр

Рынок недвижимости Кипра в последние 2 года стал открытием для инвесторов — интерес к новостройкам у моря растет. К примеру, в январе 2023 года иностранцы купили больше недвижимости, нежели местные жители, и это ясно показывает, насколько перспективным этот рынок считают инвесторы. С участием иностранцев в первый месяц этого года была заключено 594 сделки, граждане Кипра оформили 497 договоров.

По ценам на жилье ситуация на Кипре складывается так:

В Ларнаке средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €1,970, в спальных районах — €1,350;

В Лимасоле средняя стоимость «квадрата» жилья в центре города составляет €3,100, в спальных районах — €2090.

В заданном бюджете (до €70,000) мы выбрали две квартиры на Кипре: квартиру типа 1+1 рядом с Пафосом и пентхаус в новостройке в деревне Казивера.