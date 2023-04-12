Министерство финансов ОАЭ анонсировало новые налоговые меры. Они поддержат стартапы и малый бизнес.

В ОАЭ с 1 июня 2023 года введут новый корпоративный налог. Он составит 9%. Однако, как заявили в Минфине стране, не все компании должны будут его платить — освобождаются от этой обязанности предприятия с доходом менее 3 млн дирхамов (около $815,000). Так государство хочет поддержать малый бизнес.

После превышения установленного лимита по выручке, предприятия уже не смогут воспользоваться подобными налоговыми льготами. Также налоговые льготы не будут распространяться на компании, отвечающие требованиям свободной зоны, или тех, которые входят в группы многонациональных предприятий (MNE Groups). MNE Groups — это группы компаний с операциями более чем в одной стране, совместный доход которых превышает 3,15 млрд дирхамов.

Ведомство предупреждает, что Федеральное налоговое управление (FTA) ОАЭ будет следить за бизнесом и пресекать попытки обмануть закон в попытке воспользоваться налоговыми привилегиями.

На данный момент озвучено, что такие меры будут действовать с 1 июня 2023 года до 31 декабря 2026 года включительно.