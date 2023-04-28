Топ-10 штатов в Америке с самой дешевой недвижимостью в 2023 году
28.04.2023 15:00
Мы проанализировали цены во всех американских штатах, а теперь рассказываем вам, в каких из них можно купить самую дешевую недвижимость в 2023 году. А еще сравниваем, как дело с ценами в этих штатах обстояло еще 3 года назад, в марте 2020 года.
Чтобы была понятна более общая картина, в конце мы также составили топ-10 американских штатов с самой дорогой недвижимостью. Свое исследование мы проводили на основе экономических данных, которые предоставляет сервис .
Топ-10 штатов с самыми низкими ценами на жилье (по состоянию на март 2023 года)
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Какие были цены в этих же штатах в марте 2020 года
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Для сравнения: Топ-10 штатов с самыми высокими ценами на жилье (по состоянию на март 2023 года)
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