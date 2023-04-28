Мы проанализировали цены во всех американских штатах, а теперь рассказываем вам, в каких из них можно купить самую дешевую недвижимость в 2023 году. А еще сравниваем, как дело с ценами в этих штатах обстояло еще 3 года назад, в марте 2020 года.

Чтобы была понятна более общая картина, в конце мы также составили топ-10 американских штатов с самой дорогой недвижимостью. Свое исследование мы проводили на основе экономических данных, которые предоставляет сервис FRED .

Топ-10 штатов с самыми низкими ценами на жилье (по состоянию на март 2023 года)

Штат Средняя стоимость квадратного фута / квадратного метра Средняя стоимость квартиры 90 кв.м. 1. Западная Виргиния $125 / $1,345 $121,093 2. Миссисипи $132 / $1,420 $127,875 3. Огайо $134 / $1,442 $129,812 4. Арканзас $148 / $1,593 $143,375 5. Индиана $148 / $1,593 $143,375 6. Северная Дакота $152 / $1,637 $147,250 7. Луизиана $152 / $1,637 $147,250 8. Канзас $155 / $1,668 $150,156 9. Кентукки $156 / $1,679 $151,125 10. Алабама $157 / $1,689 $152,093 «Только заработок и защита от инфляции — больше никаких преимуществ». Как иностранцу инвестировать в рынок недвижимости США и что при этом учитывать? Какие были цены в этих же штатах в марте 2020 года

Штат Стоимость квадратного фута / квадратного метра Средняя стоимость квартиры 90 кв.м. 1. Западная Виргиния $90 / $968,75 $87,187 2. Миссисипи $100 / $1076 $96,875 3. Огайо $100 / $1076 $96,875 4. Арканзас $102 / $1097 $98,812 5. Индиана $102 / $1097 $98,812 6. Северная Дакота $111 / $1194 $107,531 7. Луизиана $119 / $1280 $115,281 8. Канзас $94 / $1011 $91,062 9. Кентукки $109 / $1173 $105,593 10. Алабама $112 / $1205 $108,500



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Для сравнения: Топ-10 штатов с самыми высокими ценами на жилье (по состоянию на март 2023 года)