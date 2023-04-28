Мы проанализировали цены во всех американских штатах, а теперь рассказываем вам, в каких из них можно купить самую дешевую недвижимость в 2023 году. А еще сравниваем, как дело с ценами в этих штатах обстояло еще 3 года назад, в марте 2020 года. 

Чтобы была понятна более общая картина, в конце мы также составили топ-10 американских штатов с самой дорогой недвижимостью. Свое исследование мы проводили на основе экономических данных, которые предоставляет сервис FRED

Топ-10 штатов с самыми низкими ценами на жилье (по состоянию на март 2023 года)

Штат

Средняя стоимость квадратного фута / квадратного метра

Средняя стоимость квартиры 90 кв.м. 

1. Западная Виргиния

$125 / $1,345

$121,093

2. Миссисипи

$132 / $1,420

$127,875

3. Огайо

$134 / $1,442

$129,812

4. Арканзас

$148 / $1,593

$143,375

5. Индиана

$148 / $1,593

$143,375

6. Северная Дакота

$152 / $1,637

$147,250

7. Луизиана

$152 / $1,637

$147,250

8. Канзас

$155 / $1,668

$150,156

9. Кентукки

$156 / $1,679

$151,125

10. Алабама

$157 / $1,689

$152,093

«Только заработок и защита от инфляции — больше никаких преимуществ». Как иностранцу инвестировать в рынок недвижимости США и что при этом учитывать?

Какие были цены в этих же штатах в марте 2020 года 

Штат

Стоимость квадратного фута / квадратного метра

Средняя стоимость квартиры 90 кв.м. 

1. Западная Виргиния

$90 / $968,75

$87,187

2. Миссисипи

$100  / $1076

$96,875

3. Огайо

$100  / $1076

$96,875

4. Арканзас

$102  / $1097

$98,812

5. Индиана

$102  / $1097

$98,812

6. Северная Дакота

$111  / $1194

$107,531

7. Луизиана

$119  / $1280

$115,281

8. Канзас

$94  / $1011

$91,062

9. Кентукки

$109  / $1173

$105,593

10. Алабама

$112  / $1205

$108,500


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Для сравнения: Топ-10 штатов с самыми высокими ценами на жилье (по состоянию на март 2023 года)

Штат

Стоимость квадратного фута / квадратного метра

Средняя стоимость квартиры 90 кв.м. 

1. Гавайи

$666 / $7,168

$645,187

2. Калифорния

$434 / $4,671

$420,437

3. Массачусетс

$402 / $4,324

$389,437

4. Нью-Йорк

$382 / $4,111

$370,062

5. Род-Айленд

$320 / $3,444

$310,000

6. Монтана

$318 / $3,422

$308,062

7. Вашингтон

$317 / $3,412

$307,093

8. Нью-Гэмпшир

$286 / $3,078

$277,062

9. Колорадо

$286 / $3,078

$277,062

10. Флорида

$275 / $2,960

$266,406

 