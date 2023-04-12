Гонконг вскоре перезапустит свою программу ВНЖ за инвестиции. Что известно на данный момент?

Правительство Гонконга приостановило программу получения резиденции за инвестиции в 2015 году, чтобы сосредоточиться на привлечении талантов, а не на инвестициях.

«В настоящий момент нам не нужно привлекать капиталовложения. Что нам сейчас нужно, так это талант, а не капитал», — сказал тогдашний исполнительный директор Гонконга Люн Чун-ин.

Однако теперь страна перезапускает программу, чтобы восстановить экономику после пандемии COVID-19. Важно учитывать, что инвестиции в недвижимость не будут включены в эту схему.

Власти заявили, что участники смогут подать заявление на постоянное проживание после семи лет статуса в рамках программы. Участвовать могут все, кроме граждан материкового Китая.

Сумму инвестиций официально пока не объявили, однако финансовый секретарь Гонконга Пол Чан ожидает, что она превысит 14 миллионов гонконгских долларов (1,78 миллиона долларов США). Это превышает прежний лимит в 10 миллионов гонконгских долларов (1,27 миллиона долларов США).

«Нам не нужно привлекать всех, но если 5% самых богатых людей захотят приехать, это будет огромный успех», — пояснил чиновник.