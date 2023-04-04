«Золотая виза» Греции пока не подорожает в два раза, как планировалось. Переходный период продлили еще на три месяца.

Согласно новому иммиграционному кодексу Греции, «переходный период» для программы «Золотая виза» продлили до 31 июля 2023 года. До этой даты получить ВНЖ Греции можно будет, инвестировав в недвижимость €250 тысяч. Уже с августа 2023 года минимальный порог инвестиций вырастет до €500 тысяч.

Стоит отметить, что повышение стоимости «золотого паспорта» коснется только 36 муниципалитетов с наиболее высоким спросом на жильё. Все они перечислены тут

Из-за объявления о подорожании Золотой визы, инвесторы гораздо активнее стали покупать недвижимость в Греции. Причем, власти не успевают обрабатывать огромное количество заявок: за последние полгода от покупателей поступило 4133 заявки, а обработали из них только 1 505.