«Золотая виза» Греции пока не подорожает в два раза, как планировалось. Переходный период продлили еще на три месяца.

Согласно новому иммиграционному кодексу Греции , «переходный период» для программы «Золотая виза» продлили до 31 июля 2023 года. До этой даты получить ВНЖ Греции можно будет, инвестировав в недвижимость €250 тысяч. Уже с августа 2023 года минимальный порог инвестиций вырастет до €500 тысяч.

Стоит отметить, что повышение стоимости «золотого паспорта» коснется только 36 муниципалитетов с наиболее высоким спросом на жильё. Все они перечислены тут .

Из-за объявления о подорожании Золотой визы, инвесторы гораздо активнее стали покупать недвижимость в Греции. Причем, власти не успевают обрабатывать огромное количество заявок: за последние полгода от покупателей поступило 4133 заявки, а обработали из них только 1 505.