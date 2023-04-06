«Одна переехала из Перми в Италию, а потом перевезла семью». О специфике страны и переезде на личном опыте

Какие есть способы переехать в Италию? С какими сложностями придется столкнуться при поиске жилья? Почему знать итальянский крайне желательно? Об этом, а также о том, как пандемия подтолкнула итальянцев к удаленке и чем так отличаются Север и Юг Италии — читайте в истории Натальи, которая живет в этой солнечной стране уже более 6 лет.

«Рекомендую внимательно подойти к выбору мотива для переезда и получения ВНЖ»

Наталья Гаврюшина рассказала нам в деталях о переезде в Италию, о подводных камнях местного рынка недвижимости, а еще о налогах, медицине, бюрократии и отношении итальянцев к возрасту и к жизни.

— Я из города Пермь, мне почти 39, я — дипломированный консультант по иммиграции. В октябре 2016 года я одна с двумя чемоданами переехала в Италию.

На момент переезда у меня была семья, сыну 8 лет. На семейном совете приняли решение, что первой в Италию поеду я, поскольку на тот момент я уже 3 года изучала итальянский язык. Идея была в том, чтобы разобраться, что к чему и наш ли это вариант, а потом уже переезжать всей семьей. И у нас все получилось.

Почему Италия? Я человек солнцелюбивый, а Пермь и Пермский край не балуют теплом и солнечной погодой. На тот момент мы мало, где успели побывать. Но на Амальфитанском побережье были несколько раз в отпуске и влюбились: юг Италии приглянулся своей солнечностью, радушием, вкусной едой и, конечно, красивейшим морем.

Сначала я переехала в ближайший крупный к Амальфитане город Салерно (регион Кампания), он находится между Неаполем и Амальфи. Мне подсказали способ перевезти мужа и сына, и через год они переехали ко мне. Ни о каком воссоединении я тогда не знала и, в принципе, не разбиралась в иммиграционном законодательстве Италии, поэтому проходила этот путь методом проб и ошибок.

Прожив еще год в Салерно, у нас появилась возможность переехать на север страны. Сейчас мы уже почти 5 лет живём на севере озера Гарда, в провинции Тренто.

— Для переезда в Италию нужен мотив, на основании которого вы получаете национальную визу D. Тогда я узнала, что можно переехать в Италию по учебе, а после конвертировать вид на жительство в рабочий и остаться. Такой путь в итоге я и прошла: сначала училась в магистратуре университета Салерно, на втором курсе прошла конвертацию ВНЖ по квотам в рабочий, и этим летом мы всей семьей планируем запросить ПМЖ. Сейчас он по европейским стандартам не называется безлимитным, но, по сути, через 10 лет просто обновляется сама пластиковая карточка.

Хочу отметить, что есть способы переезда и способы легализации, и это абсолютно разные вещи.

Переезд — это процесс с момента получения визы D, потом ВНЖ, ПМЖ и гражданства, и это стратегия иммиграции. Если мы говорим о легализации, то это способ, когда человек уже находится на территории Италии на основании туристической визы, ищет возможность остаться легально и запросить определенные типы ВНЖ.

Отмечу, что Италия не самая удобная страна для легализации и до последнего года это сделать было довольно сложно. Здесь нет способа остаться в стране путем натурализации , как во многих других; нельзя на месте также получить студенческую или любой другой тип визы (они выдаются только в дипломатическом представительстве Италии у вас в стране).

Ранее основная масса мигрантов проходила легализацию на основе Декрета «САНАТОРИЯ». Это амнистия для нелегально проживающих граждан на основании работы (их работодатели должны подтвердить факт наличия трудовых отношений). Однако выходит этот декрет крайне редко, сейчас едва ли не раз в 10 лет.

В последний же год очень многие приехали и подали запрос на ВНЖ по мотиву международной или специальной защиты. Но процесс рассмотрения заявлений комиссией очень длительный, никто не скажет заранее, достаточно ли у вас оснований для политического убежища или другого вида защиты. Пока кейсы с каким либо результатом — единичные: переехавшие в 2022 ожидают комиссии около года.

Поэтому я рекомендую рассматривать легализацию на месте в самом крайнем случае: когда ни один из вариантов переезда вам не подходит.

Вариантов переезда (и последующего получения ВНЖ) существует несколько:

Поступление в итальянский университет. Это по-прежнему самый простой и доступный способ переезда.

Получение «Голубой карты» Евросоюза для высококвалифицированных или узкоспециализированных работников. Способ рабочий, самое сложное для Италии — найти работодателя.

Открытие представительства компании, находящейся в стране-участнице ВТО (Всемирной торговой организации).

Открытие ИП (фриланс).

Получение инвестиционного ВНЖ (инвестиции от €250.000).

Оформление по мотивам выбранного места жительства — это ВНЖ на основании высокого пассивного дохода на родине.

ПМЖ можно будет получить только через 5 лет легального нахождения на территории Италии. Но есть и исключения: например, напрямую студент не может запросить долгосрочный вид на жительство: необходимо пройти конвертацию в рабочий или семейный.

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«С арендой жилья в Италии проблема везде, независимо от региона»

— После моего переезда в сентябре 2016 года я столкнулась с жесткой адаптацией. Первый год и впервые в жизни я жила одна, без семьи. Адаптация — это нормально для тех, кто попадает в новую культуру, общество, менталитет. Этот процесс сопровождается культурным шоком и непринятием каких-то вещей. Особенно, если психологически к этому не готовиться. Кто-то привыкает быстрее, для кого-то это целое испытание; знаю случаи, когда человек через несколько месяцев возвращался домой, поняв, что именно жить в Италии — не его история.

Самые большие трудности, наверное, состояли в поиске жилья. Сначала я переехала на месяц к своим друзьям в Амальфи, но вскоре стала искать жилье в самом Салерно, ближе к университету и городской инфраструктуре. С арендой жилья в Италии проблема везде, независимо от региона. При этом трудности возникают не только у иностранцев, но и у самих итальянцев. И порой проще купить, чем снять.

Проблема кроется в законодательстве, которое защищает квартиросъемщика. Если он перестает платить за аренду, его очень сложно выселить . Особенно, если у него есть несовершеннолетние дети. Иногда доходит до «смешного»: человеку с собакой квартиру сдадут, а с ребёнком — нет. Кроме того, например, в моей автономной провинции Тренто есть еще локальные нормативы, которые предусматривают, что неплательщика нельзя выселить в холодное время года с октября по апрель.

Поэтому арендодатели боятся сдавать квартиры иностранцам. Хотя есть много примеров, когда непорядочно себя ведут и сами итальянцы.

Адекватная стоимость аренды квартиры — около 10 евро за квадратный метр. Но иногда вы просто не сможете найти жилье нужного метража, потому что много 4‑комнатных квартир 120+ м2. А если мы посмотрим на стоимость метра в туристических городах, где основной жилой фонд отдан под туризм и спрос на долгосрочную аренду превышает предложение рынка, цены будут значительно выше.

Спецификой жилья в Италии является его «возраст». Наша провинция Тренто считается экономически стабильной, с высоким уровнем жизни и развития инфраструктуры: здесь есть и новостройки, и современное жилье, нет проблем с отоплением. Но если мы посмотрим на недвижимость в центре и на юге Италии (от Флоренции и ниже), там очень много старого и старинного жилья. Это сопряжено с проблемами в квартирах — например, отсутствие нормальной вентиляции, присутствием плесени. Поэтому найти адекватное жилье «по качеству» и цене непросто.

Добавим к этому туристическую экономику. Например, наш городок, Рива-дель-Гарда, считается туристической зоной и любимым местом отдыха немцев. Цены здесь в среднем выше. Печальная статистика гласит: при населении 17 тысяч человек, 85% жилого фонда отдано под туризм. Это основной или дополнительный доход местных или приезжих «инвесторов». При этом страдают те специалисты, кто переезжает сюда работать: найти квартиру на долгий срок очень проблематично.

— Вообще, специфика итальянского рынка недвижимости в его консервативности. В период пандемии цены не только не упали, как прогнозировали некоторые эксперты на примере других стран, но удержались и взлетели. Здесь нормальная ситуация, когда итальянец продает свою квартиру 3-5 лет и при этом не снижает цену.

Также отмечу, что покупатели из стран из России, Беларуси, Казахстана, Украины — не основные игроки на рынке, поэтому они не влияют на стоимость квадратного метра.

Еще важно сказать, что в Италии рынок недвижимости — это рынок продавца, а не покупателя. Поэтому ни одно итальянское агентство недвижимости не будет бегать за покупателем и показывать разные варианты жилья. Если вы говорите на русском языке, стоит найти профессионального русскоговорящего агента недвижимости с лицензией.

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«Если нужно быстро решить какой-то вопрос, лучше записаться к платному врачу»

— Я никогда не говорю об Италии в целом, потому что Италия — это 20 отдельных регионов, и в каждом из них свои цены, уровень и качество жизни.

Если мы возьмем для примера пул крупных городов, таких как Милан, Рим, Флоренция — там будет очень высокий ценник на жилье. У нас в г. Рива-дель-Гарда, средняя цена за аренду квартиры — 800-900 евро без общедомовых расходов и коммунальных платежей.

Что касается уровня заработка, для семьи из двух взрослых человек потребуется как минимум 2 тысячи евро в месяц. Если есть дети, то, конечно, больше.

Налоги в Италии для физического лица значительные — минимальный «НДФЛ» IRPEF составляет 23%. Кроме того, если ты работаешь в найме, то не только работодатель платит за тебя страховые взносы, но и ты тоже участвуешь в этих отчислениях. Если работодатель платит около 20%, то сам работник примерно 9%.

Сейчас я зарегистрированный предприниматель, использую упрощенную систему налогообложения. Первые пять лет плачу единый налог 5% с доходности (оборот минус установленный% расходов в зависимости от вида экономической деятельности) плюс порядка 27% отчисляю на социальное/пенсионное страхование. На примере своей деятельности вижу, что быть предпринимателем в Италии не так страшно, как любят пугать некоторые.

Государственную медицину хвалят и ругают одновременно. Потому что базовая медицина слабая. Да, у вас будет свой семейный доктор, но к узким специалистам бесплатно попасть сложно из-за больших очередей. Можно ждать несколько месяцев даже при наличии в направлении срочности. Поэтому, если нужно быстро решить вопрос, проще записаться к врачу на платный прием, стоимость которого составляет 80-120 евро. С серьезными медицинскими вопросами не сталкивались, только второго сына здесь рожали, но по рассказам опытных, дела обстоят лучше — национальная страховка покрывает все расходы.

Как налогоплательщик Италии, я пользуюсь национальной страховкой бесплатно. Если же вы, например, студент, то выбирая национальную страховку, нужно будет платить 150 евро в год.

Сейчас самой основной проблемой для всех категорий переезжающих (мигрантов из России и Беларуси) является открытие банковских счетов, так как действуют санкции. Огромную роль здесь играет человеческий фактор: нужно ходить по банкам, показывать весь пакет документов и искать того оператора, который согласится вам этот счет открыть. Карту откроет ищущий.

«Если вы хотите, чтобы у вас всё было по регламенту, выбирайте другую страну»

— Изначально, когда мы планировали переезд в Италию, у меня было два основных аргумента, почему я этого хочу: 1) жить на море; 2) климат. Как мы уже выяснили, сейчас я живу не на море, а на озере, но климат продолжает нравиться. Он отличается от территории к территории, но конкретно у нас он мягкий на протяжении всех сезонов благодаря озеру.

Мне очень отзывается здешнее отношение к жизни и особенно к возрасту. В Италии его вообще нет. К примеру, итальянские университеты принимают студентов любого возраста. В прошлом году у меня переехали 2 студентки 50+, поступив в магистратуру, и несколько 40+, поступив на уровень мастера. Итальянки в 50 сами ощущают себя юными: ты еще молода и запросто можешь учиться или ходить на свидания.

Не нравится в Италии, конечно, бюрократия. Думаю, что она есть везде, но здесь сложно пробиваться через эти барьеры и что-то доказывать на неродном языке. Поэтому те, кто итальянским не владеют, вынуждены нанимать ассистента или переводчика, чтобы элементарно устроить детей в садик, открыть банковский счет, получить налоговый код или медицинскую страховку. К сожалению, часто, английский здесь не поможет.

Вторая «ложка дегтя» — некомпетентность на местах. Специалисты не читают обновление законов, не знают о том, что вышел какой-то новый регламент; они просто делают, как привыкли. И с этим можно встретиться в любой инстанции. Об этом нужно знать и не требовать моментальных решений, так как это всё не про Италию. Если вы хотите, чтобы у вас всё было по регламенту, выбирайте другую страну.

«До пандемии в Италии, мне кажется, не знали, что такое удаленка»

— Иммигранты очень часто переезжают семьей и беспокоятся об учебе и досуге детей на новом месте. И здесь нужно быть морально готовым к другому отношению в школах: так сильно детей не напрягают. Это ни хорошо, и ни плохо. Это просто другая парадигма жизни.

С точки зрения, развития компьютерных технологий, пандемия немного подтолкнула Италию вперед. До этого здесь, мне кажется, вообще не знали, что такое удаленка или онлайн обучение. После 2 лет пандемии, люди начали работать дистанционно, какие-то сервисы стали развиваться, например, доставки и т.д. Но до того уровня диджитализации жизни, к которому мы привыкли в РФ, Италии еще далеко: она очень консервативна.

Что касается развлечений, здесь можно найти занятие на любой вкус. Например, у нас на Гарде очень популярны спортивные виды досуга (трекинг, хайкинг, яхтинг и т.д.); а буквально в часе отсюда — уже Доломиты. Италия прекрасна тем, что можно сесть на скоростной поезд и через 5 часов выйти совершенно в «другом мире» — Неаполе, или через 4 часа — в Риме.

«Юг и север Италии — это два разных мира»

— О чем же стоит помнить, переезжая в Италию? Во-первых, о том, что итальянцы ментально совсем другие. Возможно, когда вы приезжаете как турист, вам кажется, что мы похожи, но это не так. И чем южнее Италия, тем больше этот менталитет отличается.

На юге итальянцы открытые и болтливые, часто непунктуальные, их не сильно заботят личные границы. Мне теперь для жизни более комфортен север. Здесь незнакомец вряд ли бросится тебя целовать при первой встрече. То есть юг и север Италии — это два разных мира, и это нужно учитывать.

Во-вторых, стоит помнить о том, что Италия как единое государство достаточно молодое: объединение произошло лишь в 1861 году, а до этого это были разрозненные королевства. И сейчас это очень чувствуется, потому что каждый регион имеет свои особенности, не говоря о диалектах, наречиях, кухне и прочем. Поэтому очень важно при переезде правильно выбирать место жительства.

Я не рекомендую при переезде ориентироваться только на те места, где вы бывали в отпуске, потому что этот отпускной флер не всегда про то, что жить постоянно там будет так же хорошо. Например, многие туристические места, особенно маленькие городки, зимой просто вымирают, а большинство заведений с ноября по март закрыты.

Третий важный момент заключается в том, что Италия не англоговорящая страна, поэтому знание итальянского очень желательно. Да, в туристических или крупных городах с вами поговорят на английском, но все бытовые, жизненные ситуации требуют знания итальянского.

И конечно, я всегда советую тщательно готовиться к переезду, изучать нюансы миграционного законодательства, потому что спланированный переезд принесет вам больше радости и позволит быстрее адаптироваться в новой стране.