Налоговая система Германии — это сложная и структурированная система, в которой уживаются как общепринятые, так и уникальные налоги. Попытка разобраться в ней может стать непростой задачей для человека, не знакомого с нюансами местной бюрократии. Помимо привычных подоходного и корпоративного налогов здесь существуют и особенные сборы, такие как церковный налог или даже налог на дождь. Такая неоднозначность и запутанность связана не только с периодом разделения страны, но и с культурной особенностью немецкого государства — сильной властью федеральных земель «Bundesländer».

В этом материале мы подробно рассмотрим систему налогообложения в Германии. Особое внимание уделим различным налоговым классам и их влиянию на величину платежей. Кроме того, разберемся, кто признается налоговым резидентом страны и что это означает для налогоплательщиков.

Налоговое резидентство в Германии

Согласно Налоговому кодексу Германии (Abgabenordnung), лицо считается налоговым резидентом, если оно имеет зарегистрированное постоянное место жительства на территории Германии. Человек также считается налоговым резидентом, если он проводит в Германии более 183 дней в году. Условие относится даже к лицам без постоянного жилья в стране, если их деятельность, работа или другие жизненные обстоятельства приводят к тому, что они проводят большую часть времени в Германии.

Налоговые резиденты обязаны декларировать и платить налоги в Германии не только с доходов, полученных внутри страны, но и с зарубежных доходов. Это связано с принципом глобального дохода (Welteinkommensprinzip), согласно которому все доходы налогового резидента, независимо от страны их происхождения, подлежат налогообложению в Германии. Исключения возможны лишь по отношению к доходам из стран, с которыми заключено соглашение о предотвращении двойного налогообложения.

Для оплаты налогов и проведения финансовых операций плательщикам присваивается идентификационный номер налогоплательщика (Steuerliche Identifikationsnummer или Steuer-ID). Он выдается Федеральным центральным налоговым управлением (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt) и не изменяется при смене места жительства, фамилии или семейного положения.

Освобождение от уплаты налогов

В Германии освобождение от уплаты налогов возможно для определенных категорий лиц и доходов. На 2024 год базовый необлагаемый годовой минимум (Grundfreibetrag) в Германии составляет €11,604 для одного человека и €23,208 для семейных пар, если они подают совместную налоговую декларацию. Сумма ежегодно индексируется с учетом инфляции и прожиточного минимума.

Основные группы и обстоятельства, которые освобождаются от налогообложения:

Детские пособия и вычеты (Kindergeld и Kinderfreibetrag). Пособия на детей (Kindergeld), а также налоговые вычеты на детей (Kinderfreibetrag) освобождены от налогов. Родители имеют право на налоговый вычет или детское пособие в зависимости от того, какие выплаты будут больше.

Пособия на детей (Kindergeld), а также налоговые вычеты на детей (Kinderfreibetrag) освобождены от налогов. Родители имеют право на налоговый вычет или детское пособие в зависимости от того, какие выплаты будут больше. Доходы из особых источников. Некоторые доходы, такие как пособие по безработице (Arbeitslosengeld), помощь на ребенка (Elterngeld), стипендии, студенческие пособия и социальные выплаты, не включаются в налогооблагаемый доход, так как считаются социальной поддержкой.

Некоторые доходы, такие как пособие по безработице (Arbeitslosengeld), помощь на ребенка (Elterngeld), стипендии, студенческие пособия и социальные выплаты, не включаются в налогооблагаемый доход, так как считаются социальной поддержкой. Мини-работы (Minijobs). Доход от мини-работ (Minijobs), при котором заработок не превышает €520 в месяц, не облагается подоходным налогом. Вместо этого сам работодатель выплачивает налоговым органам фиксированные взносы​.

Доход от мини-работ (Minijobs), при котором заработок не превышает €520 в месяц, не облагается подоходным налогом. Вместо этого сам работодатель выплачивает налоговым органам фиксированные взносы​. Льготы и освобождения для инвалидов. Инвалиды могут получить освобождение от части налогов или льготы на основе своей группы инвалидности. Для них также предусмотрены дополнительные вычеты, такие как расходы на медицинские услуги и персональную помощь​.

Инвалиды могут получить освобождение от части налогов или льготы на основе своей группы инвалидности. Для них также предусмотрены дополнительные вычеты, такие как расходы на медицинские услуги и персональную помощь​. Доходы от определенных благотворительных и общественно полезных организаций. Некоммерческие организации, которые занимаются благотворительной, образовательной или религиозной деятельностью, претендуют на льготы или полное освобождение от налогов на доходы, полученные в рамках своей деятельности​.

Налоговая декларация

Подача налоговой декларации в Германии не является обязательной для большинства, но рекомендуется, так как это позволяет вернуть налоги за счет вычетов. Если декларация обязательна, крайний срок — до 31 июля года, следующего за отчетным (например, декларация за 2023 год подается до 31 июля 2024 года). С привлечением налогового консультанта срок продлевается до конца февраля второго года после отчетного (например, до февраля 2025 года для декларации за 2023 год).

Декларацию можно подать в бумажном виде, но большинство налогоплательщиков подают ее удаленно через систему ELSTER (Elektronische Steuererklärung), официальный онлайн-портал налоговых органов Германии. Для заполнения декларации также можно использовать коммерческие налоговые программы (например, WISO Steuer или Taxfix), интегрированные с ELSTER.

Необходимые документы и информация:

Информация о доходах. Справки о доходах, такие как Lohnsteuerbescheinigung (для наемных работников), в которой указаны суммы дохода и удержанных налогов, выплачиваемых работодателем.

Справки о доходах, такие как Lohnsteuerbescheinigung (для наемных работников), в которой указаны суммы дохода и удержанных налогов, выплачиваемых работодателем. Расходы на вычеты. Рабочие расходы (Werbungskosten), расходы на медицинское обслуживание, страховку, обучение, уход за детьми и благотворительность могут быть включены для снижения налогооблагаемой базы.

Рабочие расходы (Werbungskosten), расходы на медицинское обслуживание, страховку, обучение, уход за детьми и благотворительность могут быть включены для снижения налогооблагаемой базы. Вложения и иностранные доходы. Налоговые резиденты должны указывать все доходы, включая инвестиционные доходы и доходы из-за рубежа​.

После подачи декларации налоговые органы проверяют данные и при необходимости могут запросить дополнительные документы. Обычно на проверку и возврат налогов требуется от нескольких недель до нескольких месяцев. При положительном решении налоговая возвращает переплаченные суммы на указанный банковский счет. Если обнаружится недоимка, налогоплательщику направляется уведомление о необходимости доплаты​.

Налоговые классы в Германии (Steuerklassen)

Все те, кто оплачивает подоходный налог по стандартной схеме, получают налоговый класс в Германии. Они дополнительно влияют на взимаемую ежемесячно сумму налогов и могут как негативно, так и позитивно повлиять на нее при конечном подсчете суммы платежей.

Какие бывают налоговые классы:

Класс I назначается одиноким людям, включая разведенных и вдовцов. В него также включаются партнеры, которые временно живут раздельно, но не имеют других иждивенцев. Класс не предполагает дополнительных льгот или отчислений и не влияет на конечную сумму отчислений. Класс II предоставляет родителю дополнительный необлагаемый минимум, называемый «льготой для одинокого родителя» (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende). Льгота защищает сумму годового дохода в €4008 от уплаты налогов. Класс требует, чтобы ребенок постоянно проживал с одним из родителей без других взрослых членов в домохозяйстве. Класс III присваивается одному из супругов в браке, если доход второго супруга значительно ниже. Супруг, имеющий больший доход, получает класс III, а второй супруг — класс V. Класс IV стандартен для семейных пар с похожими доходами. Класс V применим к супругу с более низким доходом, когда его партнер выбирает класс III. В результате супруг с классом V сталкивается с более высокой налоговой нагрузкой и меньшими льготами. Однако, несмотря на большие вычеты для класса V, общая сумма налогов для семьи оказывается более сбалансированной. Класс VI используется для сотрудников, имеющих дополнительные места работы. В нем отсутствуют необлагаемые суммы и льготы, и он служит в основном инструментом для получения государством налогов с дополнительных источников граждан​.

Семейные пары могут использовать «факторный метод» (Faktorverfahren) при расчете налогов в Германии для физических лиц. Его суть заключается в разделении налогового бремени в зависимости от доходов партнеров. Например, если один партнер зарабатывает 70% общего дохода, а второй лишь 30%, то и оплачивать общий налог они будут в частях 70% на 30%.

Классы, относящиеся к семейным парам, автоматически увеличивают базовый необлагаемый доход в два раза (€23,208). А комбинация III/V позволяет платить уменьшенный налог с высокой зарплаты и повышенный с меньшей.

Однако, когда пара подает годовую налоговую декларацию, налоговая служба пересчитывает налоговое обязательство по методу Ehegattensplitting, при котором совокупный доход делится на две равные части, и к каждой половине применяется налоговая ставка. Из-за прогрессивного характера подоходного налога в Германии сумма налога может оказаться больше, чем то, что пара уже уплатила в течение года.

В этом случае образуется разница между выплаченными налогами и реальной налоговой суммой, подлежащей уплате за год, и пара обязана компенсировать эту разницу в виде доплаты.

Налог на прибыль

Налог на прибыль (Ertragssteuer) в Германии — это совокупное обозначение для различных налогов, применяемых к прибыли предприятий и доходам частных лиц. Основные подоходные виды налогов в Германии включают корпоративный налог (Körperschaftsteuer) для юридических лиц, налог на доход (Einkommensteuer) для физических лиц и налог на торговую деятельность (Gewerbesteuer) для коммерческих организаций.

Корпоративный налог (Körperschaftsteuer)

Основная ставка корпоративного налога в Германии составляет 15%. Он применяется ко всем юридическим лицам, таким как акционерные общества (AG) и общества с ограниченной ответственностью (GmbH). Исключения составляют убыточные предприятия, показывающие убыль по годовому доходу.

Прибыль компании рассчитывается на основании доходов и расходов от нераспределенной прибыли. При этом компания имеет право учитывать допустимые налоговые вычеты, такие как амортизацию, производственные и операционные расходы. Также компания может претендовать на налоговые вычеты с реинвестированных средств.

Налог на доход (Einkommensteuer)

Подоходный налог в Германии применяется к основным доходам частных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и партнеров товариществ. Основным считается доход от самостоятельной деятельности, доход от аренды, капитала и прочих источников. Налог прогрессивен и ставки начинаются с 14% и доходят до максимальной ставки 45% для сверхдоходов.

На 2024 год прогрессивная шкала подоходного налога в Германии выглядит следующим образом:

До €11,604 — 0%. Освобожденный от налога базовый доход (Grundfreibetrag).

Освобожденный от налога базовый доход (Grundfreibetrag). От €11,605 до €62,809 — ставка постепенно возрастает от 14% до 42% . Диапазон покрывает большую часть средней заработной платы и подлежит значительному росту ставки по мере увеличения дохода.

— ставка постепенно возрастает . Диапазон покрывает большую часть средней заработной платы и подлежит значительному росту ставки по мере увеличения дохода. От €62,810 до €277,825 — фиксированная ставка 42% . Повышенная ставка для людей с высоким доходом.

— фиксированная ставка . Повышенная ставка для людей с высоким доходом. Свыше €277,826 — максимальная ставка 45%. Максимально возможная ставка, иногда называемая «налогом на богатство».

Налог на торговую деятельность (Gewerbesteuer)

Налог на торговую деятельность (Промысловый налог) обязателен для всех коммерческих предприятий, независимо от их юридической формы. Налог выплачивают как крупные корпорации, так и частные предприниматели, если их деятельность классифицируется как коммерческая.

Базовая ставка налога на торговую деятельность составляет 3,5%, однако к ней добавляется местный множитель (Hebesatz), который устанавливается муниципалитетами и может варьироваться от 200% до 900% в зависимости от региона. Например, муниципалитет установил множитель в 400%. Тогда эффективная ставка налога на торговую деятельность составит 14% (3,5% x 400%).

Налог не касается профессий, которые не относятся к торговле, как, например, врачи, юристы, инженеры. Частные предприниматели имеют право на вычет в €24,500 из базы налогооблагаемой прибыли для расчета налога на торговую деятельность.

Солидарный взнос

Солидарный взнос был введен во времена объединения Германии для финансирования мер по воссоединению экономической системы страны. Изначально он составлял 5,5% от суммы подоходного налога (Einkommensteuer) и корпоративного налога (Körperschaftsteuer). Но с 1 января 2021 для большинства налогоплательщиков он был отменен за счет введения базового, необлагаемого налогом, лимита вместо процента.

Если годовая сумма подоходного налога превышает €16,956 для одиноких лиц или €33,912 для супружеских пар, то от суммы, превышающей эти пороги, взимается 5,5% взноса. С 2024 года пороги солидарного взноса были повышены и теперь составляют €18,130 для одиноких лиц и €36,260 для супружеских пар.

Ввиду того, что суммы подоходного налога, превышающие данные лимиты, возможны только у сверхбогатых предпринимателей или компаний, 90% населения данный сбор не уплачивает.

Потребительские налоги и сборы

Потребительские налоги и сборы взимаются при покупке товаров и услуг, а также при получении доходов от прироста капитала. Такие сборы являются инструментом государственного регулирования цен и потребления товаров, например, табачных и алкогольных изделий.

Налог на добавленную стоимость (НДС, Mehrwertsteuer)

В Германии, как и в других странах, взимается НДС со стандартной ставкой в 19%. Он применяется к большинству товаров и услуг, таких как одежда, бытовая электроника, услуги консалтинга и юридические услуги, автомобили, развлекательные мероприятия и ресторанные услуги.

Сниженная ставка НДС составляет 7% и предназначена для конкретных социально значимых товаров и услуг типа продуктов питания, лекарств по рецепту, книг, некоторых медицинских устройств и услуг общественного транспорта.

Нулевая ставка НДС в Германии, которая фактически освобождает от налогообложения, применяется к определенным категориям товаров и услуг, в основном ориентированным на экспорт и социально значимые функции, например:

Экспорт товаров. Все товары, отправляемые на экспорт (за пределы ЕС), облагаются нулевой ставкой НДС.

Все товары, отправляемые на экспорт (за пределы ЕС), облагаются нулевой ставкой НДС. Финансовые услуги. В финансовом секторе от уплаты освобождены операции с ценными бумагами, банковские транзакции, услуги страхования, а также выдача кредитов.

В финансовом секторе от уплаты освобождены операции с ценными бумагами, банковские транзакции, услуги страхования, а также выдача кредитов. Образовательные услуги. Курсы и программы, предлагаемые государственными учебными заведениями или частными учреждениями с государственным признанием, как правило, освобождены от НДС.

Курсы и программы, предлагаемые государственными учебными заведениями или частными учреждениями с государственным признанием, как правило, освобождены от НДС. Социальные и медицинские услуги. К социально ориентированным услугам, освобожденным от НДС, относятся помощь людям с ограниченными возможностями, уход за престарелыми, услуги в сфере здравоохранения и предоставление жилья для социально уязвимых групп.

Компании, которые ведут деятельность в Германии или имеют оборот свыше €22,000 в год, обязаны зарегистрироваться для уплаты НДС. Для трансграничных электронных продаж порог регистрации составляет €10,000. После регистрации компании получают номер НДС (USt-IdNr), который требуется указывать на всех счетах. Отчетность по НДС может быть месячной, квартальной или ежегодной, в зависимости от уровня годового оборота компании. Декларации должны подаваться до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом​.

Налог на прирост капитала (Kapitalertragsteuer/Abgeltungsteuer)

В Германии налог на прирост капитала, также известный как Abgeltungsteuer, введен в 2009 году для упрощения налогообложения доходов от капитала. Он применяется к доходам, полученным от таких активов, как акции, облигации, дивиденды, проценты по вкладам и прирост капитала от продажи финансовых инструментов. Это включает также доходы от инвестиций за пределами Германии, что отражает принцип глобального налогообложения доходов от капитала для налоговых резидентов Германии​.

Основные аспекты налога:

Ставка налога. Стандартная ставка составляет 25%. Для членов церкви добавляется церковный налог, который увеличивает общую ставку до 27–28% в зависимости от региона.

Стандартная ставка составляет 25%. Для членов церкви добавляется церковный налог, который увеличивает общую ставку до 27–28% в зависимости от региона. Освобожденный лимит (Sparerpauschbetrag). Ежегодно налогоплательщики могут получить освобождение от налога на капитал в размере €1000 для одного человека и €2000 для семейных пар. Для применения освобождения необходимо подать заявление на освобождение (Freistellungsauftrag) в банк или брокеру, управляющему капиталом. Без подачи заявления налог взимается со всей суммы​.

Ежегодно налогоплательщики могут получить освобождение от налога на капитал в размере €1000 для одного человека и €2000 для семейных пар. Для применения освобождения необходимо подать заявление на освобождение (Freistellungsauftrag) в банк или брокеру, управляющему капиталом. Без подачи заявления налог взимается со всей суммы​. Возможность перерасчета (Günstigerprüfung). Для налогоплательщиков с низким доходом возможен перерасчет капитального налога по их личной налоговой ставке, если она ниже 25%.

Для налогоплательщиков с низким доходом возможен перерасчет капитального налога по их личной налоговой ставке, если она ниже 25%. Особенности для недвижимости. Если недвижимость продается менее чем через 10 лет после ее приобретения, прибыль от такой продажи также облагается налогом на прирост капитала. Однако если недвижимость использовалась владельцем лично, налог может быть отменен.

Табачный налог (Tabaksteuer) и алкогольный акциз (Alkoholsteuer)

Германия соблюдает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Евросоюза, призывающие к повышению акцизов на табак и алкоголь. Главная цель таких рекомендаций — это пополнение бюджета и сдерживание распространения вредных привычек за счет повышения цен. ВОЗ давно признает налогообложение этих продуктов одним из наиболее эффективных мер борьбы с излишним потреблением алкоголя и табака. Расчет налога производится, исходя из фиксированной ставки и процентной части, зависящей от розничной цены:

Сигареты и табак. Налог состоит из фиксированной суммы на единицу (€0.09 за сигарету) и процентной части (14% от розничной цены). Ставка незначительно плавает в зависимости от фасовки табака.

Налог состоит из фиксированной суммы на единицу (€0.09 за сигарету) и процентной части (14% от розничной цены). Ставка незначительно плавает в зависимости от фасовки табака. Электронные сигареты и вейпы. Налогом облагается не само устройство, а жидкость для него по ставке €0,20 за миллилитр. Планируется увеличение ставки в 2025 году до €0,26/мл, и до €0,32/мл к 2026 году.

Налог уплачивается производителями и импортерами табачной продукции. Несмотря на это, увеличение ставки напрямую влияет на стоимость продукции для конечного потребителя. То же самое относится и к алкоголю: налог оплачивает производитель или импортер, но чтобы не терпеть убытков, они зачастую закладывают налог в конечную цену товара.

Социальные взносы (Социальное страхование)

В 2024 году совокупная ставка социальных взносов составляет около 38,1% от дохода, и она поровну делится между работником и работодателем. Каждый из них платит приблизительно 19,05% от зарплаты до установленного предела. Ставка не включается в подоходный налог, а прибавляется к нему. То есть, если подоходный налог составляет 20%, то итоговая сумма удержания составит 39% от дохода.

Социальный взнос включает:

Пенсионное страхование (Rentenversicherung). Ставка взносов на 2024 год составляет 18,6% от дохода до определенного предела, который в этом году увеличен до €90,600 в год в западных регионах и €89,400 на востоке.

Ставка взносов на 2024 год составляет 18,6% от дохода до определенного предела, который в этом году увеличен до €90,600 в год в западных регионах и €89,400 на востоке. Страхование на случай безработицы (Arbeitslosenversicherung). Взносы на страхование от безработицы составляют 2,6% от дохода, и его также делят между работником и работодателем. Средства от этих взносов направляются на выплаты пособий по безработице и на поддержку профессионального переобучения для лиц, потерявших работу. Как и для пенсионного страхования, верхний предел дохода, облагаемого этим взносом, также составляет €90,600 в западных регионах и €89,400 в восточных​.

Взносы на страхование от безработицы составляют 2,6% от дохода, и его также делят между работником и работодателем. Средства от этих взносов направляются на выплаты пособий по безработице и на поддержку профессионального переобучения для лиц, потерявших работу. Как и для пенсионного страхования, верхний предел дохода, облагаемого этим взносом, также составляет €90,600 в западных регионах и €89,400 в восточных​. Медицинское страхование (Krankenversicherung). Базовая ставка для медицинского страхования — 14,6% от дохода. Однако медицинские фонды могут взимать дополнительный сбор (обычно около 1–2%), который также частично покрывается работодателем​.

Базовая ставка для медицинского страхования — 14,6% от дохода. Однако медицинские фонды могут взимать дополнительный сбор (обычно около 1–2%), который также частично покрывается работодателем​. Страхование по уходу за больными (Pflegeversicherung). Страхование по уходу за больными предназначено для поддержки граждан, нуждающихся в долгосрочном уходе (например, пожилых людей или инвалидов). В 2024 году взнос на страхование составляет 3,05%. Несмотря на то, что налог на бездетность в Германии отсутствует, лица без детей увеличивают страховые отчисления на 0,25%. Таким образом сумма в 3,05% от дохода для людей старше 23 лет, не имеющих детей, увеличивается до 3,4%.

Самозанятые, пенсионеры, студенты уплачивают только часть взносов или вовсе от них освобождены. Например, самозанятые освобождены от уплаты взносов на страхование от безработицы, а пенсионное и медицинское страхование для них опционально. Пенсионеры освобождены от внесения пенсионных взносов и страхования от безработицы, а медицинское страхование и страхование по уходу оплачивается по льготному тарифу.

Налоги на имущество и наследство

Система налогообложения имущества построена так, чтобы учитывать разнообразные виды собственности — от недвижимости и финансовых активов до личных вещей, таких как автомобили и драгоценности. Помимо стандартного налога на передачу недвижимости, в Германии действует налог на наследство и дарение. В эту же категорию можно отнести и налоги на домашних животных.

Налог на собственность (Grundsteuer). Налог уплачивается ежегодно и рассчитывается по фиксированной ставке базового налога в 0,35%, умноженной на коэффициент, установленный местными органами. Величина коэффициента налога на недвижимость в Германии варьируется в зависимости от региона и типа собственности и в итоге составляет от 0,26% до 1% от оценочной стоимости недвижимости​.

Налог уплачивается ежегодно и рассчитывается по фиксированной ставке базового налога в 0,35%, умноженной на коэффициент, установленный местными органами. Величина коэффициента налога на варьируется в зависимости от региона и типа собственности и в итоге составляет от 0,26% до 1% от оценочной стоимости недвижимости​. Налог на передачу недвижимости (Grunderwerbsteuer). Размер налога варьируется в зависимости от федеральной земли и составляет от 3,5% до 6,5% от стоимости приобретенной недвижимости. Например, в Баварии ставка составляет 3,5%, а в Северном Рейне-Вестфалии — 6,5%

Размер налога варьируется в зависимости от федеральной земли и составляет от 3,5% до 6,5% от стоимости приобретенной недвижимости. Например, в Баварии ставка составляет 3,5%, а в Северном Рейне-Вестфалии — 6,5% Налог на животных в Германии (Hundesteuer). Единой ставки у налога на собак в Германии нет — ее нужно уточнять в местном муниципалитете. Например, в Мюнхене налог составляет €100 в год за одну собаку, а для так называемых «опасных» пород — €800 в год. В Берлине налог за первую собаку составляет €120 в год, за каждую последующую — €180. Под действие налога не попадают собаки-поводыри, служебные собаки, собаки из приютов (на определенный срок) и пастушьи собаки для охраны стад.

Налог на наследство в Германии (Erbschafts- und Schenkungssteuer) с получателей наследства или дарения зависит от степени родства с дарителем или наследодателем, а также от стоимости полученного имущества. Налогоплательщики разделены на три класса, в зависимости от степени родства. Класс определяет сумму наследования и дарения, освобожденную от налогообложения:

Класс I: Супруги и зарегистрированные партнеры. Освобождение суммы до €500,000. Дети (включая приемных) и внуки, если их родители уже умерли. Освобождение до €400,000. Родители и предки: освобождение до €100,000.

Класс II: Братья и сестры, племянники и племянницы, приемные родители, родственники супруга. Освобождение до €20,000.

Класс III: Все остальные лица: освобождение до €20,000.



На сумму дарения/наследования, превышающую эти пороги, начинает действовать ставка налогообложения, напрямую зависящая от суммы и класса родства:

Класс I: До €75,000: 7%. От €75,000 до €300,000: 11%. От €300,000 до €600,000: 15%. От €600,000 до €6,000.000: 19%. От €6,000,000 до €13,000.000: 23%. От €13,000.000 до €26,000.000: 27%. Свыше €26,000.000: 30%.

Класс II: До €75,000: 15%. От €75,000 до €300,000: 20%. От €300,000 до €600,000: 25%. От €600,000 до €6,000.000: 30%. От €6,000.000 до €13,000.000: 35%. От €13,000.000 до €26,000.000: 40%. Свыше €26,000.000: 43%.

Класс III: До €6,000.000: 30%. От €6,000.000: 50%.



Супруги и дети могут подать заявку на освобождение от налога при наследовании жилой недвижимости, если они продолжают проживать в ней после смерти наследодателя.

Энергетические и экологические налоги

Германия приоритезирует создание финансовых препятствий при использовании неэкологичных ресурсов. Это связано со стремлением повысить использование альтернативных энергоносителей и способствовать отказу от углеводородов в повседневной жизни. В рамках этой программы налоги, которые чаще оказываются акцизами, имеют фиксированные ставки и не касаются тех, кто уже использует экологичные ресурсы, как, например, электромобили и «зеленую» энергию. Основные налоги включают:

Энергетический налог (Energiesteuer). Акциз на энергоносители (бензин, дизель, мазут, природный газ) с дифференцированными ставками, зависящими от типа топлива и его использования. Топливо для автотранспорта облагается по более высоким ставкам, в то время как для социальных учреждений применяются льготные тарифы. Налог напрямую влияет на стоимость топлива и отражается в счетах за отопление и электроэнергию для конечных потребителей.

Акциз на энергоносители (бензин, дизель, мазут, природный газ) с дифференцированными ставками, зависящими от типа топлива и его использования. Топливо для автотранспорта облагается по более высоким ставкам, в то время как для социальных учреждений применяются льготные тарифы. Налог напрямую влияет на стоимость топлива и отражается в счетах за отопление и электроэнергию для конечных потребителей. Налог на электричество (Stromsteuer). Акцизный сбор, взимаемый за потребление электроэнергии в Германии. Ставка фиксирована, и конечный потребитель обязан уплачивать €1,5 с каждого потраченного киловатт-часа. Однако для энергоемких производственных предприятий ставка была снижена до минимально разрешенного в ЕС уровня €0,05 за киловатт-час.

Акцизный сбор, взимаемый за потребление электроэнергии в Германии. Ставка фиксирована, и конечный потребитель обязан уплачивать €1,5 с каждого потраченного киловатт-часа. Однако для энергоемких производственных предприятий ставка была снижена до минимально разрешенного в ЕС уровня €0,05 за киловатт-час. Налог на автомобиль (Kfz-Steuer). Налог на авто в Германии — это сбор за выбрасываемый транспортом в атмосферу CO₂. Ставка составляет около €2 за каждые 100 куб. см. для бензиновых двигателей и €9,5 за те же 100 куб. см. для дизельных. Налог на машину в Германии с выбросами CO₂ выше 95 г/км увеличивается по прогрессивной шкале от €2 до €4 за каждый грамм выбросов. Льготы предоставляются для инвалидов и для машин, используемых в сельском хозяйстве​, а электромобили освобождены от сбора до 2030 года.

Налог на дождь в Германии (Niederschlagswassergebühr) представляет собой муниципальный сбор, взимаемый за отведение дождевой воды с частных земельных участков в общественную канализационную систему. Налог применяется только к застроенным или покрытым непроницаемым материалом участкам (таким как крыши, асфальтированные дворы и парковочные места), с которых вода не может впитаться в землю и, следовательно, попадает в систему водоотведения​.

Ставка налога варьируется по регионам и зависит от площади застроенной территории. В среднем она составляет от €0,7 до €1,9 за квадратный метр в год. Для типичного участка, например, для частного дома, налог может составлять около €150–€200 в год, в зависимости от уровня застройки и покрытия поверхности​.

Несмотря на кажущуюся абсурдность, налог побуждает владельцев минимизировать площадь непроницаемых поверхностей и устанавливать системы для сбора дождевой воды. По замыслу властей это снизит нагрузку на канализационную систему и уменьшит затраты на ее содержание. Плата за дождевую воду обычно включена в общий счет за водоснабжение и водоотведение.

Специфические налоги и сборы

Помимо основных налогов, в стране также действуют специфические налоги. Их налоги сложно отнести к общепринятым категориям, но упоминания они также заслуживают. Рассмотрим подробнее несколько таких сборов:

Церковный налог в Германии (Kirchensteuer). Это обязательный налог, взимаемый с зарегистрированных членов некоторых религиозных сообществ в Германии, таких как католическая, евангелическая и иудейская церкви. Налог составляет 8% от подоходного налога в Баварии и Баден-Вюртемберге и 9% в остальных федеральных землях. Чтобы не платить налог на церковь в Германии, можно официально выйти из церкви через процедуру Kirchenaustritt, заплатив до €35 в зависимости от региона.

Это обязательный налог, взимаемый с зарегистрированных членов некоторых религиозных сообществ в Германии, таких как католическая, евангелическая и иудейская церкви. Налог составляет 8% от подоходного налога в Баварии и Баден-Вюртемберге и 9% в остальных федеральных землях. Чтобы не платить налог на церковь в Германии, можно официально выйти из церкви через процедуру Kirchenaustritt, заплатив до €35 в зависимости от региона. Сбор за теле- и радиовещание (Rundfunkbeitrag). Ставка налога на телевидение в Германии в 2024 году составляет €18,36 в месяц за домохозяйство, независимо от того, сколько людей проживает в квартире, какое количество устройств используется, и используется ли оно вообще. От уплаты налога на телевизор в Германии освобождены те, кто получает социальные пособия, как Bürgergeld, и лица с определенными видами инвалидности. Также владельцы второго жилья имеют право на отмену налога на радио в Германии для второго объекта при условии, что основной адрес уже зарегистрирован и оплачивается​.

Ставка налога на телевидение в Германии в 2024 году составляет €18,36 в месяц за домохозяйство, независимо от того, сколько людей проживает в квартире, какое количество устройств используется, и используется ли оно вообще. От уплаты налога на телевизор в Германии освобождены те, кто получает социальные пособия, как Bürgergeld, и лица с определенными видами инвалидности. Также владельцы второго жилья имеют право на отмену налога на радио в Германии для второго объекта при условии, что основной адрес уже зарегистрирован и оплачивается​. Налог на роскошь (Vergnügungssteuer). Налог на роскошь (Vergnügungssteuer) в Германии — это местный сбор, взимаемый с развлекательных мероприятий и заведений. В большинстве городов на игорные автоматы ставка составляет от 10% до 20% от выручки. В Бонне с 2024 года ставка налога на автоматы с денежным выигрышем была увеличена до 20% от прибыли. На другие виды развлечений, например, дискотеки и танцевальные мероприятия, ставка может быть фиксированной или зависеть от количества участников.

Возврат налогов в Германии

В Германии многие граждане и резиденты могут получить возврат части уплаченных налогов, подавая налоговую декларацию (Steuererklärung). Благодаря системе вычетов и льгот, большинство людей, особенно работающих, могут компенсировать часть расходов и снизить налогооблагаемую базу. Возврат осуществляется через налоговую декларацию. Ее подача обязательна для тех, кто:

Имеет дополнительные доходы, например, от аренды или инвестиций.

В течение года менял работодателя или получал пособие по безработице.

Получал выплаты по отпуску по уходу за ребенком (Elterngeld) или больничный (Krankengeld).

Однако многие, кто не обязан подавать декларацию, все равно делают это, чтобы получить налоговый возврат. Как правило, средний возврат для подавших налоговую декларацию составляет от €1000 до €1200. Основные категории расходов, которые можно учесть при подаче на возврат, включают:

Расходы на работу. Транспортные расходы (например, на поездки до работы), расходы на рабочие материалы и обучение.

Транспортные расходы (например, на поездки до работы), расходы на рабочие материалы и обучение. Расходы на медицинские и страховые услуги. Затраты на лечение, лекарства и страховые взносы.

Затраты на лечение, лекарства и страховые взносы. Расходы на жилье. Аренда жилья, особенно если требуется двойное жилье из-за работы в другом городе.

Аренда жилья, особенно если требуется двойное жилье из-за работы в другом городе. Образовательные расходы. Затраты на обучение, курсы повышения квалификации.

Затраты на обучение, курсы повышения квалификации. Благотворительные пожертвования. Определенные пожертвования и благотворительные взносы также подлежат возврату.

После обработки декларации налоговая служба отправляет Steuerbescheid — это документ, подтверждающий расчеты налогов и возврат налогов в Германии. Этот документ является окончательным подтверждением, в котором указана точная сумма, которую вернут на ваш счет.