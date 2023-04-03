Турецкий парламент отклонил предложение о запрете на покупку жилья иностранцами. Но радоваться по-прежнему рано

Парламент Турции 30 марта 2023 года выступил против предложения о «контроле над приобретением иностранцами недвижимости в стране». На таких поправках настаивала Республиканская народная партия.

Отклонение поправок стало возможным, так как с поправками не согласилась правящая коалиция, которая включает Партию националистического движения и Партию справедливости и развития. Однако точку в этом вопросе ставить рано, так как в мае в Турции пройдут всеобщие выборы и все еще может поменяться, если пост займет оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу.

Напомним, что Республиканская народная партия настаивает на запрете покупки недвижимости в Турции иностранцами , так как это ведет к истощению предложения и повышению цен. А вследствие этого, жилье становится недоступным для местных жителей.

Авторы поправок отмечают, что в 2021 году количество сделок с иностранцами, купившими недвижимость в Турции, составило 62,328. В 2022 году этот показатель вырос 15,2% и закрытых сделок было уже 67,490.

В ответ на подобную критику, представители Партии справедливости и развития говорят, что ограничения для иностранцев уже существуют: покупать жилье в Турецкой Республике могут лишь граждане 184 дружественной стран, а еще приобретение недвижимости физлицами из-за рубежа ограничено законом и не может превышать 10% жилплощади на территории определенного района.