Два испанских города заплатят тем, кто туда переедет. Что это за города?

В двух городках Испании будут платить тем, кто туда переедет. Цель инициативы — поддержать местную экономику небольших муниципалитетов.

Начнем с города на северо-западе Испании — Понга. На данный момент там проживает около 600 человек. Вокруг города находится большой биосферный заповедник, внесенный в список ЮНЕСКО.

Каждому переезжающему в город Понга заплатят 2600 фунтов стерлингов ($3254). А за каждого родившегося там ребенка власти города доплатят еще такую же сумму. Главное условие — нужно будет обязательно прожить там не менее 5 лет.

Второе место, предлагающее деньги за переезд туда, — деревня Рубия с населением в 1400 человек. Тут релокантам предлагают ежегодное вознаграждение в размере 1600 фунтов стерлингов ($1995). Эта программа направлена на семьи с детьми в надежде увеличить число учащихся в местных школах.