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Продажа новостроек в Игало

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Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Игало, Черногория
от
$203,215
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 78–82 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой на берегу моря в г. Игало, в 5-ти минутах ходьбы от песчаного пляжа и набережной длиной в 7 км, одной из самых живописных в Черногории, ставшей центром туристической жизни, с разнообразными ресторанами, магазинами и барами. Концепция жилого …
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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