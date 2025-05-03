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Виллы с бассейном в районе Лимасол, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
9
Demos Agiou Athanasiou
21
муниципалитет Лимасол
4
Гермасойя
16
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15 объектов найдено
Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Площадь 140 м²
Очаровательный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный на окраине Лимассола,…
$391,564
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Вилла 6 комнат в район Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат
район Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 594 м²
Количество этажей 3
Концептуальный дизайн виллы как будто опережает время, заставляя уделить отдыху еще больше н…
$3,98 млн
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
$1,57 млн
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Вилла 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
$705,697
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
$1,50 млн
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$644,018
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Вилла 5 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла 5 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
$1,68 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
$1,29 млн
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Вилла 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
$675,667
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Вилла 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Строящаяся трехкомнатная двухэтажная роскошная вилла на продажу в Агиа Текла - провинция Фам…
$464,923
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Вилла 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 211 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе APS - провинция Никосия, …
$709,882
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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