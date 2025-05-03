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Виллы с террасой в районе Лимасол, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
9
Demos Agiou Athanasiou
21
муниципалитет Лимасол
4
Гермасойя
16
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6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами с садами рядом с автомагистралью, Суни, Кипр Предлагаются …
$445,585
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от моря, в центре Лимассола, Кипр Предла…
$1,47 млн
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$864,000
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Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от центра Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с ба…
$739,019
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
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Вилла 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в покойном районе, недалеко от моря, Пареклисия, Кипр Предлагаются прос…
$280,877
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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