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Виллы с гаражом в районе Лимасол, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
9
Demos Agiou Athanasiou
21
муниципалитет Лимасол
4
Гермасойя
16
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в район Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат
район Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 594 м²
Количество этажей 3
Концептуальный дизайн виллы как будто опережает время, заставляя уделить отдыху еще больше н…
$3,98 млн
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с садом
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