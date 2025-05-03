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Виллы с видом на море в районе Лимасол, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
9
Demos Agiou Athanasiou
21
муниципалитет Лимасол
4
Гермасойя
16
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами с садами рядом с автомагистралью, Суни, Кипр Предлагаются …
$445,585
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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