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Realting.com
Кипр
Жилая
Ларнака
Жильё с видом на горы в Ларнака, Кипр
Ларнака
249
Kiti
33
Dromolaxia
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Dromolaxia-Meneou Municipality
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Maroni
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Oroklini
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11 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
3
1
77 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€176,196
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
2
1
70 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€121,574
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
1
1
51 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€82,952
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
2
1
100 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€177,267
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
2
1
66 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€114,527
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
3
1
145 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€411,352
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
4
221 м²
4/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
4
193 м²
6/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Tersefanou, Кипр
3
1
77 м²
1/3
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pyla, Кипр
3
2
106 м²
3/1
Продается квартира площадью 106 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
4
2
215 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€280,000
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