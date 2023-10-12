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Жильё с видом на горы в Ларнака, Кипр

Ларнака
249
Kiti
33
Dromolaxia
6
Dromolaxia-Meneou Municipality
6
Maroni
5
Oroklini
5
11 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€176,196
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€121,574
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€82,952
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€177,267
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€114,527
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€411,352
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 221 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€680,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Tersefanou, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Tersefanou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€145,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pyla, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pyla, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 106 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
€250,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€280,000

Типы недвижимости в Ларнака

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Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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