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Дома в Ларнака, Кипр
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154 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
5
220 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
3
209 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€725,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
3
184 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
3
154 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€455,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
189 м²
Добро пожаловать в стильные современные виллы, расположенные в одном из самых высококлассных…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
146 м²
Расположенные в тихом жилом районе Ларнаки, эти две элегантные виллы предлагают безмятежный …
€285,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
170 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€603,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
109 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€409,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
135 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€426,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
4
2
208 м²
Шаг в исключительный новый проект, коллекция стильных роскошных вилл, идеально расположенных…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
4
2
190 м²
Откройте для себя эксклюзивный и необычный проект, расположенный в очень востребованном райо…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
4
4
210 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в тихом и развивающемся районе…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
211 м²
Добро пожаловать в очаровательную коллекцию современных вилл с 3 и 4 спальнями, идеально раз…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
1
167 м²
Добро пожаловать в очаровательную коллекцию современных вилл с 3 и 4 спальнями, идеально раз…
€435,000
Рекомендовать
Вилла
Ларнака, Кипр
Комплекс вилл в Дромолаксии, Ларнака
€380,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Pervolia, Кипр
4
3
299 м²
Окунитесь в мир элегантности и спокойствия с этой изысканной виллой с 4 спальнями, идеально …
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
4
4
Ультра-роскошная пляжная вилла расположена на нетронутых пляжах очаровательного города Ларна…
€2,94 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
199 м²
Изысканный новый проект расположен в престижном районе Ливадия в Ларнаке, среди пышных парко…
€513,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ларнака, Кипр
5
3
329 м²
Этот уютный и комфортабельный дом с 5 спальнями расположен в очень тихом районе Арадиппу, не…
€440,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Алетрико, Кипр
8
10
996 м²
Добро пожаловать в ваш собственный оазис! Эта потрясающая вилла с 8 спальнями и 10 ванными к…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Oroklini, Кипр
5
3
315 м²
Элегантная семейная вилла с 5 спальнями расположена в Ларнаке, в очаровательном жилом районе…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Pyla, Кипр
4
4
218 м²
Фантастический прибрежный проект идеально расположен в Ларнаке, в тихой зеленой зоне на доро…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
3
3
163 м²
Новый роскошный комплекс расположен в Пиле, в тихом районе Ларнаки, рядом с песчаным пляжем,…
€740,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
3
3
163 м²
Новый роскошный комплекс расположен в Пиле, в тихом районе Ларнаки, рядом с песчаным пляжем,…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
3
3
163 м²
Новый роскошный комплекс расположен в Пиле, в тихом районе Ларнаки, рядом с песчаным пляжем,…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
3
3
153 м²
Новый роскошный комплекс расположен в Пиле, в тихом районе Ларнаки, рядом с песчаным пляжем,…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
3
203 м²
Новый высококлассный жилой проект расположен в Ларнаке, в прибрежном районе Ливадия, в неско…
€448,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Meneou, Кипр
5
4
320 м²
Совершенно новый роскошный прибрежный комплекс расположен в районе Перволия в Ларнаке, котор…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
103 м²
Новый элитный жилой комплекс расположен в Ливадии, инфраструктурном районе Ларнаки, недалеко…
€295,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Pyla, Кипр
4
3
300 м²
Стильные, современные резиденции расположены в недавно разработанном жилом районе Пила, кото…
€726,000
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