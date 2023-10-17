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Дома в Ларнака, Кипр

Ларнака
90
Kiti
26
Oroklini
5
Maroni
4
154 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€750,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€725,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€630,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€455,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Добро пожаловать в стильные современные виллы, расположенные в одном из самых высококлассных…
€350,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Расположенные в тихом жилом районе Ларнаки, эти две элегантные виллы предлагают безмятежный …
€285,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€603,000
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€409,000
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€426,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Шаг в исключительный новый проект, коллекция стильных роскошных вилл, идеально расположенных…
€450,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Откройте для себя эксклюзивный и необычный проект, расположенный в очень востребованном райо…
€430,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в тихом и развивающемся районе…
€550,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Добро пожаловать в очаровательную коллекцию современных вилл с 3 и 4 спальнями, идеально раз…
€580,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Добро пожаловать в очаровательную коллекцию современных вилл с 3 и 4 спальнями, идеально раз…
€435,000
Вилла в Ларнака, Кипр
Вилла
Ларнака, Кипр
Комплекс вилл в Дромолаксии, Ларнака
€380,000
Вилла 4 спальни в Pervolia, Кипр
Вилла 4 спальни
Pervolia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Окунитесь в мир элегантности и спокойствия с этой изысканной виллой с 4 спальнями, идеально …
€1,80 млн
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Ультра-роскошная пляжная вилла расположена на нетронутых пляжах очаровательного города Ларна…
€2,94 млн
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Изысканный новый проект расположен в престижном районе Ливадия в Ларнаке, среди пышных парко…
€513,000
Вилла 5 спален в Ларнака, Кипр
Вилла 5 спален
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Этот уютный и комфортабельный дом с 5 спальнями расположен в очень тихом районе Арадиппу, не…
€440,000
Вилла 8 спален в Алетрико, Кипр
Вилла 8 спален
Алетрико, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 996 м²
Добро пожаловать в ваш собственный оазис! Эта потрясающая вилла с 8 спальнями и 10 ванными к…
€2,20 млн
Вилла 5 спален в Oroklini, Кипр
Вилла 5 спален
Oroklini, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Элегантная семейная вилла с 5 спальнями расположена в Ларнаке, в очаровательном жилом районе…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни в Pyla, Кипр
Вилла 4 спальни
Pyla, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Фантастический прибрежный проект идеально расположен в Ларнаке, в тихой зеленой зоне на доро…
€1,15 млн
Вилла 3 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Новый роскошный комплекс расположен в Пиле, в тихом районе Ларнаки, рядом с песчаным пляжем,…
€740,000
Вилла 3 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Новый роскошный комплекс расположен в Пиле, в тихом районе Ларнаки, рядом с песчаным пляжем,…
€770,000
Вилла 3 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Новый роскошный комплекс расположен в Пиле, в тихом районе Ларнаки, рядом с песчаным пляжем,…
€540,000
Вилла 3 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни
Oroklini, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Новый роскошный комплекс расположен в Пиле, в тихом районе Ларнаки, рядом с песчаным пляжем,…
€580,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Новый высококлассный жилой проект расположен в Ларнаке, в прибрежном районе Ливадия, в неско…
€448,000
Вилла 5 спален в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Совершенно новый роскошный прибрежный комплекс расположен в районе Перволия в Ларнаке, котор…
€4,00 млн
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новый элитный жилой комплекс расположен в Ливадии, инфраструктурном районе Ларнаки, недалеко…
€295,000
Вилла 4 спальни в Pyla, Кипр
Вилла 4 спальни
Pyla, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Стильные, современные резиденции расположены в недавно разработанном жилом районе Пила, кото…
€726,000

Типы недвижимости в Ларнака

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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