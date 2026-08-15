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Дома в районе Ларнака, Кипр

;
муниципалитет Ларнака
70
Oroklini
104
Kiti
27
Арадиппу
27
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484 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Перволия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный 3-комнатный отдельно стоящий дом в комплексе Seafront с частным …
$376,600
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$482,401
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$478,939
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$484,709
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$525,102
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Дом 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2
Высококлассные жилые дома, расположенные в Ливадии, Самый престижный район в Ларнаке. ОБРАЩ…
$438,105
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Этаж 2
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в востребован…
$438,441
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$450,087
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Красивая вилла с 3 спальнями расположена в районе Перволии. Предлагает просторные жилые поме…
$329,490
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Премиальный современный дом, предназначенный для семей, которые ценят пространство, комфорт …
$492,873
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Новая трехкомнатная вилла с бассейном, зеленым садом на крыше, крытой и закрытой верандой, п…
$739,635
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Дом 4 спальни в Терсефану, Кипр
Дом 4 спальни
Терсефану, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Четырехкомнатный дом - просторная жизнь с панорамой Виды Эта резиденция с четырьмя спальнями…
$450,109
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Дом 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Очаровательный двухкомнатный дом на продажу в Перволии, Ларнака Эта прекрасная недвижимость …
$307,164
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Элита, живущая в Ороклини, Ларнака Расположенная всего …
$772,377
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Современные виллы с тремя и четырьмя спальнями находятся всего в нескольких минутах от пляжа…
$781,245
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Современный 3-комнатный дом, расположенный в очаровательной и традиционной деревне Перволия,…
$443,808
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Новый проект расположен в Перволии, всего в 10 минутах езды от центра Ларнаки и в 3 км от Ки…
$862,533
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Таунхаус 4 комнаты в район Ларнака, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
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Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Наш новый проект расположен в лучшем жилом районе Ларнаки со множеством парков и всего в 530…
$564,474
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Описание объекта: SANTA ELENA — это проект, расположенный в космополитичном приморском курор…
$656,588
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в Пила, Кипр
Дом 4 спальни
Пила, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Четыре спальни чудесная морская передняя вилла в Пиле, Ларнака. Эта роскошная вилла, распол…
$4,37 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Новый проект расположен в Перволии, в 600 м от пляжа и в нескольких минутах езды от магазино…
$659,831
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Дом 5 спален в Kiti, Кипр
Дом 5 спален
Kiti, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Современный новый проект, расположенный в районе Кити. Проект состоит из 8 домов. Ключевые о…
$669,744
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Очаровательный отдельно стоящий 4-комнатный дом, расположенный в очень желательном туристиче…
$422,293
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Энергоэффективный 3-комнатный дом в Aradippou Larnaca3 Спальни и 2 ванные комнаты Спальня с …
$395,888
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Дом 5 спален в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
5-комнатные виллы с частным бассейном - Ороклини, Ларнака Эти виллы с 5 спальнями премиум-к…
$1,31 млн
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Проект состоит из 2 двухэтажных домов в Ороклини, Ларнака. Дома характеризуются простым, кла…
$555,999
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$858,697
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Дом 5 спален в Kato Lefkara, Кипр
Дом 5 спален
Kato Lefkara, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 384 м²
Традиционная недвижимость для продажи в сердце Лефкары, Ларнака. Расположенный в главном цен…
$1,28 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$987,248
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Типы недвижимости в районе Ларнака

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с гаражом
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