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Квартиры в Ларнака, Кипр

Ларнака
302
Kiti
8
Dromolaxia
5
Dromolaxia-Meneou Municipality
5
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352 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты с садом на крыше рядом с новой гаванью Ларнаки, Кипр Предлагаются апартам…
€210,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр Предлага…
€854,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с балко…
€215,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр Предлагаются квар…
€193,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
€452,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют …
€380,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются апа…
€270,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются новые квартиры с парковочными ме…
€270,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем и набережной, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты …
€495,000
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагается вилла с …
€540,750
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная закрытая резиденция с бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с парковочны…
€367,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются в…
€388,500
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с просторной парковко…
€577,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочным…
€535,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартамен…
€350,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 8
Резиденция рядом с пляжами и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются просторные апартаменты с па…
€1,39 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр Предлагается многофункционал…
€338,667
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с…
€270,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в престижном районе Ларнаки, Кипр Предлагаются апартаменты и пентхаусы с т…
€240,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются а…
€355,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр Архитектура проек…
€568,421
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с паркетом в Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с паркетом
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
€250,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 6
Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
€850,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются новые апа…
€321,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с магазинами и офисами в 500 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр Предл…
€370,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются апартам…
€310,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем, Ливадия, Кипр Предлагаются новые апартаменты и пентх…
€230,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаме…
€588,500
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочными…
€270,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с тренажерным залом рядом с гаванью, Ливадия, Кипр Предлагаются новые апар…
€314,150

Типы недвижимости в Ларнака

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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