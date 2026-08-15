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Квартиры в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
1524
Арадиппу
663
Oroklini
201
Kiti
138
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3 535 объектов найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/4
Современный комфорт - 2-комнатная квартира в Ларнаке Двухкомнатная квартира предназначена дл…
$450,303
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира на 2-м этаже современного жилого комплекса в востребованном…
$317,522
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3
$328,579
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Современный пентхаус с 1 спальней на верхнем этаже современного жилого комплекса в востребов…
$322,140
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$461,907
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 1/4
Современный комфорт - 2-комнатная квартира в Ларнаке Двухкомнатная квартира предназначена дл…
$456,076
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$193,977
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Квартира 2 спальни в Kiti, Кипр
Квартира 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3
$328,579
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Современный пентхаус с 1 спальней на верхнем этаже современного жилого комплекса в востребов…
$305,975
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Современная 2-комнатная квартира на первом этаже современного жилого комплекса в востребован…
$392,572
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира на 2-м этаже современного жилого комплекса в востребованном…
$297,893
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$457,058
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$198,826
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Квартира 1 спальня в район Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
район Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3
Квартира с 1 спальней на 3-м этаже новой закрытой застройки в Ливадии, Ларнака. Он предлагае…
$282,747
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предназначена для тех, кто…
$269,143
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Квартира 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 3
Квартира с 3 спальнями на 3-м этаже новой закрытой застройки в Ливадии, Ларнака. Он предлага…
$552,799
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Квартира 1 спальня в район Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
район Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Квартира с 1 спальней на 3-м этаже новой закрытой застройки в Ливадии, Ларнака. Он предлагае…
$271,206
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$208,525
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Квартира 3 спальни в Перволия, Кипр
Квартира 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Полностью отремонтированный 3-комнатный отдельно стоящий дом в комплексе набережной — Первол…
$379,871
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Квартира 1 спальня в район Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
район Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Квартира с 1 спальней на 3-м этаже новой закрытой застройки в Ливадии, Ларнака. Он предлагае…
$271,206
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$184,278
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$203,676
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предназначена для тех, кто…
$421,900
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/4
Современный комфорт - 2-комнатная квартира в Ларнаке Двухкомнатная квартира предназначена дл…
$432,984
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Современная 2-комнатная квартира на первом этаже современного жилого комплекса в востребован…
$381,026
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$482,517
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
Современный комфорт - 2-комнатная квартира в Ларнаке Двухкомнатная квартира предназначена дл…
$438,757
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира на 1-м этаже современного жилого комплекса в востребованном…
$259,790
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$189,127
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$295,815
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Типы недвижимости в районе Ларнака

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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